Asszisztáltunk a holland fiesztához a vb-negyeddöntőben

Húsz éve nem látott magasságba vágyott a magyar női kézilabda-válogatott, amely legutóbb 2005-ben jutott be világbajnokságon az elődöntőbe, s végül bronzérmet szerzett. Klujber Katrinékat „választották” a társházigazda hollandok, a mieink csapatkapitánya előre jelezte, a negyeddöntő után számon kéri ferencvárosi klubtársát, Angela Malesteint. Szövetségi kapitányuk, Henrik Signell cáfolta, hogy taktikáztak volna , ám valóban úgy tűnt, hogy könnyebb dolguk lehet Golovin Vlagyimir csapatával szemben, mint Dánia ellen. Magyarország szövetségi kapitánya lapunknak előre jelezte, igyekeznek nyomást tenni a hazai pályán nagy támogatást élvező, egyúttal nyomás alatt lévő hollandokra.

A magyar női kézilabda-válogatott telt ház, 9 ezer néző előtt lépett pályára Rotterdamban (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Fiesztára készültek

Másfél órával a sorsdöntő mérkőzés előtt özönlött a tömeg a Rotterdam Ahoy-ba, amikor fél órával a kezdés előtt bőszen melegítettek a csapatok, mégis csak kevesen lézengtek a 9 ezer szurkoló befogadására kialakított lelátókon. Ugyanis a hatalmas létesítményben igazi karácsonyi kézilabdás forgatagot alakítottak ki a szervezők, s a narancssárgába öltözött drukkerek ott múlatták önfeledten az időt. A magyar válogatottat hűségesen kísérő és buzdító HU-Sector tagjai így is kiszorultak a megszokott helyükről, s a pálya túlsó sarkában vertek tábort.

A himnuszokra már zsúfolásig megtelt az aréna, igazi fieszta hangulat uralkodott, sportszerűen a magyar játékosokat is megtapsolta a hazai publikum.

Teljes lett a magyar női kézilabda-válogatott

A dánok ellen 28-27-re elvesztett középdöntős meccsről betegség miatt hiányzó Vámos Petra játékra jelentkezett, szükség is volt mindenkire, mert a hollandok ellen régen jutott sikerélményhez a magyar válogatott. Legutóbb tétmérkőzésen 7,5 éve, egy eindhoveni Eb-selejtezőn sikerült felülmúlni a riválist, amely ezúttal négy magyarországi légióssal lépett pályára.

A jobbszélső Angela Malestein éppen ferencvárosi klubtársa, Márton Gréta mellől szerezte a negyeddöntő első gólját, hogy aztán Dione Housheer lője át győri csapattársát, Szemerey Zsófit (0-2). Márton Gréta elöl javított, duplájának is köszönhetően 4-3-nál már Magyarország vezetett.

Klujber Katrin első három lövését védte Yara Ten Holte, csapatkapitányunk védekezésben kompenzált, vetődve szerzett labdát. Az ETO-balszélső, Bo van Wetering gyors indításból juttatta előnyhöz a házigazdát abban a periódusban, amikor elapadt a gólcsap (4-5) a mieinknél. Szemerey emberhátránynál lábbal kivédte Housheer büntetőjét, kisvártatva akcióból eredményes volt az okosan pattintó jobbátlövő! Golovin Vlagyimir időt kért a félidő felénél, 6-4-es hátránynál.