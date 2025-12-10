női kézilabda-válogatottHollandianegyeddöntővilágbajnokságMagyarország

Asszisztáltunk a holland fiesztához a vb-negyeddöntőben

Nem jutott be az elődöntőbe Magyarország a német–holland közös rendezésű világbajnokságon. A magyar női kézilabda-válogatott a negyeddöntőben 28-23-ra kikapott a társházigazda Hollandiától Rotterdamban telt ház, 9 ezer néző előtt. Yara Ten Holte kapus védéseire és a négy magyarországi légiósa góljaira alapozva 6-6 után állva hagyta Klujber Katrinékat, a rivális a félidőben 14-9-re vezetett. Csapatkapitányunk a második játékrész elején piros lapot kapott, nyolc gólosra is nőtt a hátrány, a nagyképűsködő Malesteinék esélyt sem adtak a mieinknek. A magyar női kézilabda-válogatott a 7. helyen végzett.

P.Fülöp Gábor
2025. 12. 10. 18:52
női kézilabda-válogatott
Nagyon fogadkozott a magyar női kézilabda-válogatott a negyeddöntő előtt Fotó: MKSZ
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Húsz éve nem látott magasságba vágyott a magyar női kézilabda-válogatott, amely legutóbb 2005-ben jutott be világbajnokságon az elődöntőbe, s végül bronzérmet szerzett. Klujber Katrinékat „választották” a társházigazda hollandok, a mieink csapatkapitánya előre jelezte, a negyeddöntő után számon kéri ferencvárosi klubtársát, Angela Malesteint. Szövetségi kapitányuk, Henrik Signell cáfolta, hogy taktikáztak volna , ám valóban úgy tűnt, hogy könnyebb dolguk lehet Golovin Vlagyimir csapatával szemben, mint Dánia ellen. Magyarország szövetségi kapitánya lapunknak előre jelezte, igyekeznek nyomást tenni a hazai pályán nagy támogatást élvező, egyúttal nyomás alatt lévő hollandokra.

női kézilabda-válogatott
A magyar női kézilabda-válogatott telt ház, 9 ezer néző előtt lépett pályára Rotterdamban (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Fiesztára készültek

Másfél órával a sorsdöntő mérkőzés előtt özönlött a tömeg a Rotterdam Ahoy-ba, amikor fél órával a kezdés előtt bőszen melegítettek a csapatok, mégis csak kevesen lézengtek a 9 ezer szurkoló befogadására kialakított lelátókon. Ugyanis a hatalmas létesítményben igazi karácsonyi kézilabdás forgatagot alakítottak ki a szervezők, s a narancssárgába öltözött drukkerek ott múlatták önfeledten az időt. A magyar válogatottat hűségesen kísérő és buzdító HU-Sector tagjai így is kiszorultak a megszokott helyükről, s a pálya túlsó sarkában vertek tábort. 

A himnuszokra már zsúfolásig megtelt az aréna, igazi fieszta hangulat uralkodott, sportszerűen a magyar játékosokat is megtapsolta a hazai publikum.

Teljes lett a magyar női kézilabda-válogatott

A dánok ellen 28-27-re elvesztett középdöntős meccsről betegség miatt hiányzó Vámos Petra játékra jelentkezett, szükség is volt mindenkire, mert a hollandok ellen régen jutott sikerélményhez a magyar válogatott. Legutóbb tétmérkőzésen 7,5 éve, egy eindhoveni Eb-selejtezőn sikerült felülmúlni a riválist, amely ezúttal négy magyarországi légióssal lépett pályára. 

A jobbszélső Angela Malestein éppen ferencvárosi klubtársa, Márton Gréta mellől szerezte a negyeddöntő első gólját, hogy aztán Dione Housheer lője át győri csapattársát, Szemerey Zsófit (0-2). Márton Gréta elöl javított, duplájának is köszönhetően 4-3-nál már Magyarország vezetett.

Klujber Katrin első három lövését védte Yara Ten Holte, csapatkapitányunk védekezésben kompenzált, vetődve szerzett labdát. Az ETO-balszélső, Bo van Wetering gyors indításból juttatta előnyhöz a házigazdát abban a periódusban, amikor elapadt a gólcsap (4-5) a mieinknél. Szemerey emberhátránynál lábbal kivédte Housheer büntetőjét, kisvártatva akcióból eredményes volt az okosan pattintó jobbátlövő! Golovin Vlagyimir időt kért a félidő felénél, 6-4-es hátránynál. 

női kézilabda-válogatott
Klujber Katrin (balra) és a magyar női kézilabda-válogatott nem bírt a hollandokkal (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Teljes lefagyás

A véletlenül az oldalvonalra lépésért sárga lapot kapó szövetségi kapitány beküldte a mozgékony Simon Petrát, Vámos emberelőnyt harcolt ki, ám Klujber negyedik lövése sem ment be, a kapufán csattant a labda. Nem csüggedt, ötödjére, hetesből végre betalált, a ziccert hibázó Simon talpról mattolta a jól védő holland kapust (6-6). 

Amit felépítettek a lányok, gyorsan lerombolták: 50 másodperc alatt háromszor lőttek lerohanásból gólt Bo van Weteringék, majd a győri balszélső újabb, immár negyedik góljával először lett négygólos a differencia (6-10)! 

Megzavarodtunk, kidobáltuk a labdákat, ráadásul szerencsénk sem volt, a ziccereket fogó kapusunkról becsorgott a negyedszer betaláló Housheer labdája. Ötgólosra nőtt a különbség, a félidőben 14-9-re vezetett a pontosabban, magabiztosabban kézilabdázó Hollandia.

női kézilabda-válogatott
A magyar női kézilabda-válogatott jókora pofonba szaladt bele (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Szigetváry Zsolt)

Fordulatban bízva

A szünet után is az ellenfél talált be először, a nem éppen villámlétű beálló (!), Maarschalkerdweerd futotta le a mieinket (9-15). Vámos Petra triplája csupán annyira volt elég, hogy ne legyen kilátástalan a helyzetünk. 

Parázs lett a hangulat 17-13-as holland vezetésnél, előbb Szemerey rángatta ki a labdát az időt húzó Van Wetering kezéből, majd Klujber Katrin kapott végleges kiállítást, amiért visszafutásnál összeakadt a lába a Győr szélsőjével. 

A csapatkapitány kiválásával teljesen szétesett a magyar válogatott, Albek Anna passza fejen találta a másfelé néző Vámost. Malestein szemtelenül bepörgetett egy büntetőt, Van Der Vliet üres kapura lőtt góljával 22-14-re módosult az állás, nem lehetett megfékezni a lavinát. A lelátón fiesztáztak a szurkolók... A beálló cserekapus, Janurik Kinga kifogta a nagyképűsködő Malestein hetesét, lőttünk sorozatban hármat. Öt gólon belülre sem tudtunk kerülni, esélyt sem adott az ellenfél.

A magyar női kézilabda-válogatott a negyeddöntőben 28-23-ra kikapott Hollandiától, ezzel a 7. helyen végzett a világbajnokságon. Malesteinék Norvégiával vívják az elődöntőt. 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdepresszió

Sajnos csak az érintett nem fogja elolvasni

Bayer Zsolt avatarja

A tényekkel elég nehéz bőgő bika hangon, mániákus depressziót jelző gesztikuláció kíséretében, hülye és hazug lózungokat üvöltözve vitatkozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.