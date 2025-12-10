női kézilabda vbHollandiaMagyarországKlujber Katrin

Parázs szópárbaj a holland–magyar előtt: Klujber számonkéri Malesteint + videó

A magyar női kézilabda-válogatott 12 év elteltével játszik újra világbajnoki negyeddöntőt. Végül nem a címvédő Franciaország, hanem a Hatadou Sakóékat megverő és megelőző Hollandia lesz Golovin Vlagyimir csapatának az ellenfele. A két nemzeti együttes négy év után a 2024-es olimpián találkozott egymással tétmérkőzésen, ugyanakkor a játékosok jól ismerik egymást. A hollandoknál négy olyan kézilabdázó szerepel, aki klubszinten hazánkban játszik. Csapatkapitányunk, Klujber Katrin szerint nem jól választottak ellenfelet Angela Malesteinék.

P.Fülöp Gábor
2025. 12. 10. 4:47
Klujber Katrin Érd, 2024. október 19. Klujber Katrin és Antja Angela Malestein a ferencváros játékosai a kézilabda női Bajnokok Ligája csoportkörének 6. fordulójában játszott FTC-Rail Cargo Hungaria - Krim Mercator Ljubljana mérkőzés után az Érd Arénában
Klujber Katrin és Angela Malestein hosszú évek óta együtt játszik a Fradiban, most egymás ellen küzdenek majd Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyarország a dánok elleni vasárnapi 28-27-es vereséggel nem tudta elkerülni a norvégok ágát a női világbajnokságon, Hollandia pedig nem is akarta. Legalábbis telt ház, kilencezer fanatikus előtt 26-23-ra megverte a címvédő franciákat, s középcsoportja győzteseként a mieinkkel találkozik a negyeddöntőben szerda este Rotterdamban (18.00, tv.: M4 Sport). Látva a narancsosok produkcióját, akár meg is remeghetnének a magyar kezek, ám Klujber Katrinnék és a szakmai stáb tagjai fogadkoznak, hogy felveszik a ritmust Hollandiával.

Klujber Katrin
Klujber Katrinék együtt nézték meg televízióban a holland-francia meccset (Fotó: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP)

– Együtt néztük a holland–francia meccset. Sejtettük, hogy hazai pályán a hollandok elég erősek lesznek. Azt gondolom, emiatt nem görcsösség került belénk, hanem az, hogy megmutassuk, mire vagyunk képesek, és együtt elérjük a céljainkat. 

Készen állunk, tudjuk, hogy élet-halál mérkőzés lesz. 

Fontos, hogy sikerüljön, hiszen ezért vagyunk itt és dolgoztunk mindennap – számolt be lapunknak Klujber Katrin. 

 Az kulcskérdés lesz, hogy a gyors játékot lassítsuk ellenük. Láttuk, mekkora sebességgel dolgoznak a pályán. 

Nyilván mi is, amikor tavaly otthon az Európa-bajnokságon játszottunk, éreztük, mennyit számít a hazai közönség. Itt most nekik erősebb, de velünk van a szurkolótáborunk, amely sokat segít, hozzátesz az eredményeinkhez. Nehéz lesz, ebben biztos vagyok, de felvesszük a kesztyűt ellenük, és ahogy az Eb-n, itt is szeretnénk bejutni a legjobb négy közé.

Klujber Katrin
A 2024-es magyar bajnoki címet együtt ünnepelte Angela Malestein (balra) és Klujber Katrin (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Klujber Katrin visszaszól

Kedden Rotterdam külső városrészében tartott sajtófélórát a magyar női kézilabda-válogatott. Érdekesség, hogy a csapatok többsége ugyanazon a hotelben lakik. A csapatkapitány Klujber Katrin ferencvárosi holland klubtársával való találkozásáról is beszámolt.

– Még a franciák elleni meccsük előtt találkoztunk Angelával (Angela Malestein – a szerk.), és valahol jól is esett nekünk, hogy mondták: minket szeretnének. 

Ha azonban valaki előre eltervezi, hogy melyik csapatot akarja kapni a negyeddöntőben, nem mindig sül el jól. Remélem, most sem fog! 

Nekik a hétfőit leszámítva nem volt komoly mérkőzésük, mi túl vagyunk több kihíváson és egy pofonon is a japánok elleni döntetlen miatt. Abból a dánok ellen már felálltunk. Majd a mérkőzés után megkérdezem: biztos, hogy minket akartak? – mondta félig viccesen Klujber Katrin, akit emlékeztettünk: a svédek ellen elvesztett olimpiai negyeddöntőt leszámítva ilyen ki-ki meccset egyenes kieséses szakaszban régen játszott Magyarország.

 Nincs ebben rutin, valamint fiatal válogatottunk van. Ugyanakkor csapatként mindenre képesek vagyunk. Ezt már az Európa-bajnokságon megmutattuk, bízom, benne, hogy egy világbajnokságon is sikerül. Tudjuk, milyen a legjobbak között lenni, tudjuk, mit kell tennünk. Bízom a lányokban, hogy ezúttal is meg tudjuk együtt valósítani.

Klujber Katrin
Angela Malestein (jobbra) még nem foglalkozik a norvégok elleni lehetséges elődöntővel (Fotó: Christian Bruna / MTI/EPA)

Az említett jobbszélső, Angela Malestein öt éve erősíti a Fradit, amelybe világbajnokként érkezett. Igyekszik az érzelmeket félretenni a sorsdöntő találkozóra.

– Hatalmas harcra számítok a magyarokkal. A Ferencvárosnál mindenkivel jóban vagyok, nem szeretnék senkit kiemelni. Remélem, a lányok is így gondolják. Amikor a holland válogatottban szerepelek, az más dolog.

 Annyira nem tekintünk előre, hogy újra világbajnokok legyünk, mint 2019-ben. Magyarországgal kemény ütközetre készülünk, csak erre koncentrálunk – fogalmazott Malestein, aki a három győrivel, Kelly Dulferrel, Dione Housheerrel és Bo van Weteringgel a hollandok leggólerősebb játékosa volt Franciaország ellen. 

Rossz előjelek

Magyarország malmára hajthatja a vizet, hogy egy nappal többet pihenhetett, regenerálódhatott a negyeddöntőre. Az azonban rémisztő tény, hogy világversenyen legutóbb húsz éve tudtuk legyőzni Hollandiát. Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott tétmérkőzésen négy év szünetet követően, tavaly az olimpián, a csoportkörben találkozott Hollandiával. Akkor 30-26-ra, a 2020-as Eb-n 28-24-re maradt alul. Viszont felkészülési meccsen három éve sikerült nyernünk Amelóban, igaz, előtte éppen Rotterdamban kikaptunk. 

A dánok ellen betegség miatt hiányzó irányító, Vámos Petra állapota sokat javult, és játszani szeretne. Nagy szükség lenne rá!

Az Origó helyszíni videóját itt láthatják:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekNémetországban

Jelentés a kommunizmus állásáról – Nyugaton

Bayer Zsolt avatarja

Pontosan ennyire kell ezeket komolyan venni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu