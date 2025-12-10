Parázs szópárbaj a holland–magyar előtt: Klujber számonkéri Malesteint + videó

Magyarország a dánok elleni vasárnapi 28-27-es vereséggel nem tudta elkerülni a norvégok ágát a női világbajnokságon, Hollandia pedig nem is akarta. Legalábbis telt ház, kilencezer fanatikus előtt 26-23-ra megverte a címvédő franciákat, s középcsoportja győzteseként a mieinkkel találkozik a negyeddöntőben szerda este Rotterdamban (18.00, tv.: M4 Sport). Látva a narancsosok produkcióját, akár meg is remeghetnének a magyar kezek, ám Klujber Katrinnék és a szakmai stáb tagjai fogadkoznak, hogy felveszik a ritmust Hollandiával.
– Együtt néztük a holland–francia meccset. Sejtettük, hogy hazai pályán a hollandok elég erősek lesznek. Azt gondolom, emiatt nem görcsösség került belénk, hanem az, hogy megmutassuk, mire vagyunk képesek, és együtt elérjük a céljainkat.
Készen állunk, tudjuk, hogy élet-halál mérkőzés lesz.
Fontos, hogy sikerüljön, hiszen ezért vagyunk itt és dolgoztunk mindennap – számolt be lapunknak Klujber Katrin.
Az kulcskérdés lesz, hogy a gyors játékot lassítsuk ellenük. Láttuk, mekkora sebességgel dolgoznak a pályán.
Nyilván mi is, amikor tavaly otthon az Európa-bajnokságon játszottunk, éreztük, mennyit számít a hazai közönség. Itt most nekik erősebb, de velünk van a szurkolótáborunk, amely sokat segít, hozzátesz az eredményeinkhez. Nehéz lesz, ebben biztos vagyok, de felvesszük a kesztyűt ellenük, és ahogy az Eb-n, itt is szeretnénk bejutni a legjobb négy közé.
Klujber Katrin visszaszól
Kedden Rotterdam külső városrészében tartott sajtófélórát a magyar női kézilabda-válogatott. Érdekesség, hogy a csapatok többsége ugyanazon a hotelben lakik. A csapatkapitány Klujber Katrin ferencvárosi holland klubtársával való találkozásáról is beszámolt.
– Még a franciák elleni meccsük előtt találkoztunk Angelával (Angela Malestein – a szerk.), és valahol jól is esett nekünk, hogy mondták: minket szeretnének.
Ha azonban valaki előre eltervezi, hogy melyik csapatot akarja kapni a negyeddöntőben, nem mindig sül el jól. Remélem, most sem fog!
Nekik a hétfőit leszámítva nem volt komoly mérkőzésük, mi túl vagyunk több kihíváson és egy pofonon is a japánok elleni döntetlen miatt. Abból a dánok ellen már felálltunk. Majd a mérkőzés után megkérdezem: biztos, hogy minket akartak? – mondta félig viccesen Klujber Katrin, akit emlékeztettünk: a svédek ellen elvesztett olimpiai negyeddöntőt leszámítva ilyen ki-ki meccset egyenes kieséses szakaszban régen játszott Magyarország.
Nincs ebben rutin, valamint fiatal válogatottunk van. Ugyanakkor csapatként mindenre képesek vagyunk. Ezt már az Európa-bajnokságon megmutattuk, bízom, benne, hogy egy világbajnokságon is sikerül. Tudjuk, milyen a legjobbak között lenni, tudjuk, mit kell tennünk. Bízom a lányokban, hogy ezúttal is meg tudjuk együtt valósítani.
