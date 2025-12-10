Parázs szópárbaj a holland–magyar előtt: Klujber számonkéri Malesteint + videó

Magyarország a dánok elleni vasárnapi 28-27-es vereséggel nem tudta elkerülni a norvégok ágát a női világbajnokságon, Hollandia pedig nem is akarta. Legalábbis telt ház, kilencezer fanatikus előtt 26-23-ra megverte a címvédő franciákat, s középcsoportja győzteseként a mieinkkel találkozik a negyeddöntőben szerda este Rotterdamban (18.00, tv.: M4 Sport). Látva a narancsosok produkcióját, akár meg is remeghetnének a magyar kezek, ám Klujber Katrinnék és a szakmai stáb tagjai fogadkoznak, hogy felveszik a ritmust Hollandiával.

Klujber Katrinék együtt nézték meg televízióban a holland-francia meccset (Fotó: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP)

– Együtt néztük a holland–francia meccset. Sejtettük, hogy hazai pályán a hollandok elég erősek lesznek. Azt gondolom, emiatt nem görcsösség került belénk, hanem az, hogy megmutassuk, mire vagyunk képesek, és együtt elérjük a céljainkat.

Készen állunk, tudjuk, hogy élet-halál mérkőzés lesz.

Fontos, hogy sikerüljön, hiszen ezért vagyunk itt és dolgoztunk mindennap – számolt be lapunknak Klujber Katrin.

Az kulcskérdés lesz, hogy a gyors játékot lassítsuk ellenük. Láttuk, mekkora sebességgel dolgoznak a pályán.

Nyilván mi is, amikor tavaly otthon az Európa-bajnokságon játszottunk, éreztük, mennyit számít a hazai közönség. Itt most nekik erősebb, de velünk van a szurkolótáborunk, amely sokat segít, hozzátesz az eredményeinkhez. Nehéz lesz, ebben biztos vagyok, de felvesszük a kesztyűt ellenük, és ahogy az Eb-n, itt is szeretnénk bejutni a legjobb négy közé.

A 2024-es magyar bajnoki címet együtt ünnepelte Angela Malestein (balra) és Klujber Katrin (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Klujber Katrin visszaszól

Kedden Rotterdam külső városrészében tartott sajtófélórát a magyar női kézilabda-válogatott. Érdekesség, hogy a csapatok többsége ugyanazon a hotelben lakik. A csapatkapitány Klujber Katrin ferencvárosi holland klubtársával való találkozásáról is beszámolt.

– Még a franciák elleni meccsük előtt találkoztunk Angelával (Angela Malestein – a szerk.), és valahol jól is esett nekünk, hogy mondták: minket szeretnének.

Ha azonban valaki előre eltervezi, hogy melyik csapatot akarja kapni a negyeddöntőben, nem mindig sül el jól. Remélem, most sem fog!

Nekik a hétfőit leszámítva nem volt komoly mérkőzésük, mi túl vagyunk több kihíváson és egy pofonon is a japánok elleni döntetlen miatt. Abból a dánok ellen már felálltunk. Majd a mérkőzés után megkérdezem: biztos, hogy minket akartak? – mondta félig viccesen Klujber Katrin, akit emlékeztettünk: a svédek ellen elvesztett olimpiai negyeddöntőt leszámítva ilyen ki-ki meccset egyenes kieséses szakaszban régen játszott Magyarország.