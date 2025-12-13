női kézilabda vbNorvégiaIHF

Őrjöngenek a norvégok, szerintük borzalmas a bíráskodás a kézilabda vb-n

A norvég női kézilabda-válogatott még csak meg sem izzadt a most zajló világbajnokságon, az északi csapat dominanciája hatalmas és elképesztő. Gondolnánk, hogy ebben a helyzetben az élet számukra csupa móka és kacagás, holott ez messze nincs így. Norvégia most éppen a világbajnokság játékvezetőivel van elfoglalva.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 6:29
Nora Mörk sem volt elájulva a bíráskodástól Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP
Akik látták a norvégok eddigi mérkőzéseit, tudják, hogy ezt a csapatot aligha lehet megállítani. Ezen a világbajnokságon Norvégia őrült fölényben van a többi nemzethez képest, ami az eddigi eredményeikben is megmutatkozik. Jelen pillanatban Montenegró válogatottja büszkélkedhet azzal, hogy a legkisebb gólkülönbségű vereséget szenvedte el a vb-n, de ez a legkisebb is 9 gólos differenciát mutat.

Norvégia
A fehér mezes Norvégia simán átgázolt a hollandokon, de a zöld mezes bírókkal elégedetlen volt
Fotó: JOHN THYS / AFP

Norvégia elégedetlen a játékvezetéssel

Az biztos, hogy ezen a világbajnokságon a bíráskodás is pontosan olyan volt, mint az egész vb: hullámzó színvonalú. 

Ez azért is van így, mert az IHF olyan országokból is delegál játékvezetőket, ahol nincs komolyan vehető kézilabda

Az viszont érdekes, hogy a norvégok mitől borulhattak ki annyira, hogy napok óta napirenden tartják ezt a kérdést.

A bili igazából pénteken, a Hollandia ellen simán, tíz góllal megnyert elődöntő előtt borult ki. Ole Gustav Gjekstad, a skandináv válogatott szövetségi kapitánya nevetségesnek titulálta a vb-n látott bíráskodást. Nem először tette ezt meg. Abban volt némi igaza, hogy a montenegrói válogatott nem tisztelte eléggé a norvégok legjobbját, Reistadot. A bírók pedig nem védték meg a világsztárt, ezért pöccent be igazán Ole Gustav Gjekstad.

Szerinte a játékvezetők egy része teljesen képzetlen, ez pedig veszélybe sodorja a norvég játékosokat.

Arra gondolt, hogy a durván játszó ellenfelek szétverik a csapatát, a bírók meg asszisztálnak ehhez.

Nem késett az IHF válasza

Adrian Costeiu, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség egyik munkatársa nem érti, mi a gondja a norvégoknak. Azt mondta, hogy visszautasítják az edző vádjait, a vb-re delegált játékvezetők egyáltalán nem gyengék. Ugyanakkor egy 108 mérkőzést felvonultató tornán óhatatlan, hogy lesznek rosszabb bírói teljesítmények. 

Azt viszont kikérte magának, hogy a bírók ne vigyáznának kellőképpen a játékosok testi épségére.

Erről minden nemzet tájékoztatást kapott a vb előtt. Az IHF nem érti a norvégok problémáit, már csak azért sem, mert az északi ország hivatalos jelzést nem küldött a Nemzetközi Kézilabda Szövetségnek.

Hollandia legázolása után a műsor ment tovább

A norvégokat ez a válasz természetesen nem nyugtatta meg. Azok után, hogy a pénteki elődöntőben tíz góllal legyőzték a hollandokat, újra feltették a lemezt a lejátszóra. A meccset Amar és Dino Konjicanin vezette, most ők kerültek a középpontba. Nora Mörk a lefújás után rontott nekik, elmondása szerint

 a két bíró nagyon gyengén vezette ezt a meccset,

s egyáltalán nem lehettek lenyűgözve attól, amit a két játékvezető ezen az elődöntőn produkált. Mörk szerint a két bíró nem torolta meg kellően a hollandok sorozatos és durva szabálytalanságait.

A mezőny legjobbja, Henny Reistad ennél is keményebben fogalmazott. Azt mondta, hogy számos olyan döntést hozott a két bíró, amit nem lehetett szó nélkül hagyni. Szerinte a telt háznyi közönség befolyásolta a két játékvezetőt, ami ezen a szinten teljesen megengedhetetlen. 

Norway's centre back #25 Henny Ella Reistad (C) celebrates after scoring during the IHF Women's Handball World Championship semi final match between the Netherlands and Norway in the Rotterdam Ahoy Arena, Rotterdam, on December 12, 2025. (Photo by JOHN THYS / AFP)
Henny Reistad elégedetlen volt a bíráskodással
Fotó: JOHN THYS / AFP

Vasárnap este a világbajnokság döntőjében a norvégok a németekkel találkoznak. Ha a norvég csapat nyer, akkor az ország birtokolja majd az aktuális olimpiai, világbajnoki és Európa-bajnoki aranyérmet.

 

