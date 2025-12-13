Őrjöngenek a norvégok, szerintük borzalmas a bíráskodás a kézilabda vb-n

Akik látták a norvégok eddigi mérkőzéseit, tudják, hogy ezt a csapatot aligha lehet megállítani. Ezen a világbajnokságon Norvégia őrült fölényben van a többi nemzethez képest, ami az eddigi eredményeikben is megmutatkozik. Jelen pillanatban Montenegró válogatottja büszkélkedhet azzal, hogy a legkisebb gólkülönbségű vereséget szenvedte el a vb-n, de ez a legkisebb is 9 gólos differenciát mutat.

A fehér mezes Norvégia simán átgázolt a hollandokon, de a zöld mezes bírókkal elégedetlen volt

Fotó: JOHN THYS / AFP

Norvégia elégedetlen a játékvezetéssel

Az biztos, hogy ezen a világbajnokságon a bíráskodás is pontosan olyan volt, mint az egész vb: hullámzó színvonalú.

Ez azért is van így, mert az IHF olyan országokból is delegál játékvezetőket, ahol nincs komolyan vehető kézilabda.

Az viszont érdekes, hogy a norvégok mitől borulhattak ki annyira, hogy napok óta napirenden tartják ezt a kérdést.

A bili igazából pénteken, a Hollandia ellen simán, tíz góllal megnyert elődöntő előtt borult ki. Ole Gustav Gjekstad, a skandináv válogatott szövetségi kapitánya nevetségesnek titulálta a vb-n látott bíráskodást. Nem először tette ezt meg. Abban volt némi igaza, hogy a montenegrói válogatott nem tisztelte eléggé a norvégok legjobbját, Reistadot. A bírók pedig nem védték meg a világsztárt, ezért pöccent be igazán Ole Gustav Gjekstad.

Szerinte a játékvezetők egy része teljesen képzetlen, ez pedig veszélybe sodorja a norvég játékosokat.

Arra gondolt, hogy a durván játszó ellenfelek szétverik a csapatát, a bírók meg asszisztálnak ehhez.

Nem késett az IHF válasza

Adrian Costeiu, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség egyik munkatársa nem érti, mi a gondja a norvégoknak. Azt mondta, hogy visszautasítják az edző vádjait, a vb-re delegált játékvezetők egyáltalán nem gyengék. Ugyanakkor egy 108 mérkőzést felvonultató tornán óhatatlan, hogy lesznek rosszabb bírói teljesítmények.

Azt viszont kikérte magának, hogy a bírók ne vigyáznának kellőképpen a játékosok testi épségére.

Erről minden nemzet tájékoztatást kapott a vb előtt. Az IHF nem érti a norvégok problémáit, már csak azért sem, mert az északi ország hivatalos jelzést nem küldött a Nemzetközi Kézilabda Szövetségnek.