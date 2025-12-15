Szijjártó PéterAndrej Babisorosz-ukrán háború

Ukrajna ultimátumot kapott, Szijjártó Péter szomorú bejelentést tett

Szomorú bejelentést tett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter: a Sydney-ben történt antiszemita terrortámadásnak két magyar származású áldozata is volt. A Berlinben az ukrán és az amerikai delegációk közti, az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló tárgyaláson Ukrajna ultimátumot kapott a területi engedményekkel kapcsolatban – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2025. 12. 15. 23:55
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kétnapos berlini tárgyaláson az ukrán delegáció gyakorlatilag ultimátumot kapott az amerikaiakról. Az Egyesült Államok tárgyalódelegációja világossá tette az Ukrajna számára, hogy az orosz–ukrán háború lezárása érdekében elkerülhetetlen a fájdalmas területi engedmény, magyarán a Donyeck régióról való lemondás lehet a béke ára. Washingtoni kormányzati források szerint Donald Trump amerikai elnök még hétfőn telefonon tárgyal Zelenszkijjel és más európai vezetőkkel az ukrajnai tárgyalások állásáról.

Ukrajna ultimátumot kapott, Szijjártó Péter több fontos bejelentést is tett a nap folyamán
Ukrajna ultimátumot kapott, Szijjártó Péter több fontos bejelentést is tett a nap folyamán (Fotó: AFP)

Két magyar származású áldozata is van a vasárnapi Bondi Beach-i antiszemita terrortámadásnak – erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A kormány minden segítséget megad a magyar nemzetiségű áldozatok hozzátartozóinak – tette hozzá a miniszter. „Mi, magyarok elfogadhatatlannak tartjuk a vallási csoportokkal szemben elkövetett erőszakos eseményeket” – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter egy másik fontos bejelentést is tett az EU-s külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján. Szijjártó Péter bejelentette, hogy december 10-én Magyarország hivatalosan, írásos formában is kezdeményezte, hogy az Európai Unió is minősítse az Antifát terrorszervezetnek. Az Egyesült Államok és Magyarország ezt már megtette – emlékeztetett.

Petr Pavel cseh államfő kinevezte az Andrej Babis vezette új cseh kormány minisztereit. Az új kormánykoalíciót az októberi képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, valamint az Autósok pártja alkotja. Babisnak összesen négy miniszterelnök-helyettese lesz, arról, hogy melyikük lesz az első helyettes, a kormány hétfő délelőtti első ülésén hoznak döntést. 

Az alsó-ausztriai St. Pöltenben támadás érte a karácsonyi vásárt, amelynek során ismeretlen elkövetők több elektromos kábelt elvágtak, valamint két parkoló jármű gumiabroncsait is megrongálták. A szabotázs következtében az anyagi kár megközelíti az 1500 eurót. Szintén St. Pöltenben a város szakközépiskolája hétfőn reggel iszlamista fenyegetést tartalmazó emailt kapott, amely miatt a teljes intézményt ki kellett üríteni. Az épületet átvizsgálták, de robbanószert nem találtak. A rendőrség nyomozást indított a fenyegetés ügyében.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbod péter ákos

Ismerjük ezeket

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezeket. Mindet. Mert ha egyet megismertél, ismered az összeset.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu