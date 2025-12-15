Ukrajna ultimátumot kapott, Szijjártó Péter szomorú bejelentést tett

A kétnapos berlini tárgyaláson az ukrán delegáció gyakorlatilag ultimátumot kapott az amerikaiakról. Az Egyesült Államok tárgyalódelegációja világossá tette az Ukrajna számára, hogy az orosz–ukrán háború lezárása érdekében elkerülhetetlen a fájdalmas területi engedmény, magyarán a Donyeck régióról való lemondás lehet a béke ára. Washingtoni kormányzati források szerint Donald Trump amerikai elnök még hétfőn telefonon tárgyal Zelenszkijjel és más európai vezetőkkel az ukrajnai tárgyalások állásáról.
Két magyar származású áldozata is van a vasárnapi Bondi Beach-i antiszemita terrortámadásnak – erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A kormány minden segítséget megad a magyar nemzetiségű áldozatok hozzátartozóinak – tette hozzá a miniszter. „Mi, magyarok elfogadhatatlannak tartjuk a vallási csoportokkal szemben elkövetett erőszakos eseményeket” – hangsúlyozta Szijjártó Péter.
