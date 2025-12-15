Ukrajna ultimátumot kapott, Szijjártó Péter szomorú bejelentést tett

A kétnapos berlini tárgyaláson az ukrán delegáció gyakorlatilag ultimátumot kapott az amerikaiakról. Az Egyesült Államok tárgyalódelegációja világossá tette az Ukrajna számára, hogy az orosz–ukrán háború lezárása érdekében elkerülhetetlen a fájdalmas területi engedmény, magyarán a Donyeck régióról való lemondás lehet a béke ára. Washingtoni kormányzati források szerint Donald Trump amerikai elnök még hétfőn telefonon tárgyal Zelenszkijjel és más európai vezetőkkel az ukrajnai tárgyalások állásáról.

Ukrajna ultimátumot kapott, Szijjártó Péter több fontos bejelentést is tett a nap folyamán (Fotó: AFP)

Két magyar származású áldozata is van a vasárnapi Bondi Beach-i antiszemita terrortámadásnak – erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A kormány minden segítséget megad a magyar nemzetiségű áldozatok hozzátartozóinak – tette hozzá a miniszter. „Mi, magyarok elfogadhatatlannak tartjuk a vallási csoportokkal szemben elkövetett erőszakos eseményeket” – hangsúlyozta Szijjártó Péter.