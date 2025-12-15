Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha békepárti kormányt választunk, béke lesz, ha Brüsszel-párti kormányt választunk, háború lesz + videó

ausztriarendőrségfenyegetés

Bombafenyegetés bénította meg az osztrák iskolát

Ismét bebizonyosodott, hogy a terrorfenyegetettség a mindennapok részévé vált Nyugat-Európában, sőt immár a közvetlen szomszédunkban is. Hétfő reggel pánikhangulat uralkodott el az ausztriai St. Pölten egyik szakképző iskolájában, miután az intézmény vezetése egy sokkoló tartalmú, iszlamista jelszavakkal tűzdelt fenyegető levelet kapott. A hatóságok azonnal kiürítették az épületet, több száz diák kényszerült elhagyni az iskolapadot, miközben a rendőrség különleges egységei és robbanószer-kereső kutyák fésülték át a területet.

Munkatársunktól
2025. 12. 15. 16:18
Illusztráció (Forrás: Hans Lucas via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hétfő reggel, nem sokkal az első becsengetés után drámai események szakították félbe a tanítást az ausztriai St. Pölteni Tartományi Szakközépiskolában. Az intézmény vezetősége egy névtelen, de annál rémisztőbb tartalmú e-mailt kapott, amely azonnali cselekvésre késztette a hatóságokat. A levélíró egyértelműen fogalmazott: bombát rejtettek el az iskolában, amely hamarosan robbanni fog – számolt be róla az Exxpress osztrák hírportál.

Ausztria hatóságai nagyon komolyan vették az iskola elleni bombafenyegetést
Ausztria hatóságai nagyon komolyan vették az iskola elleni bombafenyegetést (Fotó: NurPhoto via AFP)

A mintegy féloldalas, zavaros üzenetben olyan szófordulatok szerepeltek, amelyek egyértelműen az iszlamista terrorizmus retorikáját idézik. A levélben konkrétan ez állt: „Allah hatalmas, mind el fogtok égni.”

Ez a fajta fenyegetés, amely vallási fanatizmussal vegyíti az erőszakot, sajnos egyre gyakoribb jelenség Európában, ahol a migrációs válság nyomán felerősödött a radikalizáció. Mint arról beszámoltunk, vasárnap Németországban hiúsítottak meg egy karácsonyi vásár elleni iszlamista támadást a hatóságok.

Az iskola vezetése nem késlekedett: azonnal életbe léptették a vészhelyzeti protokollt. A riasztás után percekkel megkezdődött az épület teljes kiürítése. Mintegy háromszáz diákot tereltek ki az udvarra, majd onnan biztonságos helyre, távol a potenciális veszélyzónától. A helyszínre nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, a területet hermetikusan lezárták, miközben a rémült fiatalokat és tanáraikat krízisintervenciós szakemberek próbálták megnyugtatni.

A hatóságok nem bízták a véletlenre a dolgot: a különleges rendőri egységek mellett robbanószer-kereső kutyákat is bevetettek, amelyek centiméterről centiméterre átvizsgálták az iskola minden zegét-zugát.

Az oktatási igazgatóság szóvivője megerősítette: a cél a fenyegetés valóságtartalmának kizárása volt, és amíg a szakemberek dolgoztak, senki nem léphetett az épületbe. A feszült várakozás órákig tartott.

Szerencsére a délelőtt folyamán kiderült, hogy vaklármáról volt szó. A kutyák nem jeleztek robbanóanyagot, így a hatóságok nem sokkal dél előtt feloldották a zárlatot, és a diákok visszatérhettek az iskolába. Az oktatás ugyan folytatódhatott, de a félelem és a bizonytalanság ott maradt a falak között.

A rendőrség megkezdte a nyomozást, a fenyegetést vizsgálják.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Hans Lucas via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekelfogadás

Az elfogadás határai

Bayer Zsolt avatarja

Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu