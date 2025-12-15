Hétfő reggel, nem sokkal az első becsengetés után drámai események szakították félbe a tanítást az ausztriai St. Pölteni Tartományi Szakközépiskolában. Az intézmény vezetősége egy névtelen, de annál rémisztőbb tartalmú e-mailt kapott, amely azonnali cselekvésre késztette a hatóságokat. A levélíró egyértelműen fogalmazott: bombát rejtettek el az iskolában, amely hamarosan robbanni fog – számolt be róla az Exxpress osztrák hírportál.
Bombafenyegetés bénította meg az osztrák iskolát
Ismét bebizonyosodott, hogy a terrorfenyegetettség a mindennapok részévé vált Nyugat-Európában, sőt immár a közvetlen szomszédunkban is. Hétfő reggel pánikhangulat uralkodott el az ausztriai St. Pölten egyik szakképző iskolájában, miután az intézmény vezetése egy sokkoló tartalmú, iszlamista jelszavakkal tűzdelt fenyegető levelet kapott. A hatóságok azonnal kiürítették az épületet, több száz diák kényszerült elhagyni az iskolapadot, miközben a rendőrség különleges egységei és robbanószer-kereső kutyák fésülték át a területet.
A mintegy féloldalas, zavaros üzenetben olyan szófordulatok szerepeltek, amelyek egyértelműen az iszlamista terrorizmus retorikáját idézik. A levélben konkrétan ez állt: „Allah hatalmas, mind el fogtok égni.”
Ez a fajta fenyegetés, amely vallási fanatizmussal vegyíti az erőszakot, sajnos egyre gyakoribb jelenség Európában, ahol a migrációs válság nyomán felerősödött a radikalizáció. Mint arról beszámoltunk, vasárnap Németországban hiúsítottak meg egy karácsonyi vásár elleni iszlamista támadást a hatóságok.
Az iskola vezetése nem késlekedett: azonnal életbe léptették a vészhelyzeti protokollt. A riasztás után percekkel megkezdődött az épület teljes kiürítése. Mintegy háromszáz diákot tereltek ki az udvarra, majd onnan biztonságos helyre, távol a potenciális veszélyzónától. A helyszínre nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, a területet hermetikusan lezárták, miközben a rémült fiatalokat és tanáraikat krízisintervenciós szakemberek próbálták megnyugtatni.
A hatóságok nem bízták a véletlenre a dolgot: a különleges rendőri egységek mellett robbanószer-kereső kutyákat is bevetettek, amelyek centiméterről centiméterre átvizsgálták az iskola minden zegét-zugát.
Az oktatási igazgatóság szóvivője megerősítette: a cél a fenyegetés valóságtartalmának kizárása volt, és amíg a szakemberek dolgoztak, senki nem léphetett az épületbe. A feszült várakozás órákig tartott.
Szerencsére a délelőtt folyamán kiderült, hogy vaklármáról volt szó. A kutyák nem jeleztek robbanóanyagot, így a hatóságok nem sokkal dél előtt feloldották a zárlatot, és a diákok visszatérhettek az iskolába. Az oktatás ugyan folytatódhatott, de a félelem és a bizonytalanság ott maradt a falak között.
A rendőrség megkezdte a nyomozást, a fenyegetést vizsgálják.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: Hans Lucas via AFP)
