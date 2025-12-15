Bombafenyegetés bénította meg az osztrák iskolát

A hatóságok nem bízták a véletlenre a dolgot: a különleges rendőri egységek mellett robbanószer-kereső kutyákat is bevetettek, amelyek centiméterről centiméterre átvizsgálták az iskola minden zegét-zugát.

Az oktatási igazgatóság szóvivője megerősítette: a cél a fenyegetés valóságtartalmának kizárása volt, és amíg a szakemberek dolgoztak, senki nem léphetett az épületbe. A feszült várakozás órákig tartott.

Szerencsére a délelőtt folyamán kiderült, hogy vaklármáról volt szó. A kutyák nem jeleztek robbanóanyagot, így a hatóságok nem sokkal dél előtt feloldották a zárlatot, és a diákok visszatérhettek az iskolába. Az oktatás ugyan folytatódhatott, de a félelem és a bizonytalanság ott maradt a falak között.

A rendőrség megkezdte a nyomozást, a fenyegetést vizsgálják.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Hans Lucas via AFP)