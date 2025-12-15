Orbán Balázs: Mindennapossá vált a terrorfenyegetettség Nyugat-Európában

Teljesen nyilvánvaló, hogy a migráció nem a múlt problémája, hanem a jövő legnagyobb kihívása. Ursula von der Leyen ennek ellenére továbbra is még több migrációt akar Európába – ismét ránk akarják kényszeríteni a migrációs paktumot, amely nem a migráció megfékezését szolgálja, hanem a tagállamokat kényszeríti migránsok befogadására vagy szolidaritási hozzájárulás fizetésére. Brüsszel hazai végrehajtói, a Tisza és a DK ezt az utat valósítanák meg. De nem eszik olyan forrón a kását: jövő héten irány Brüsszel, ahol elmondjuk, hogy a magyarok nem kérnek a migrációs paktumból, és amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, nem is fogjuk végrehajtani azt!