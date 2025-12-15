Rendkívüli

Orbán Viktor: Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz!

Orbán Balázs: Mindennapossá vált a terrorfenyegetettség Nyugat-Európában

Mindennapossá vált a terrorfenyegetettség Nyugat-Európában: kamionnal akart öt migráns férfi egy bajorországi karácsonyi vásár tömegébe hajtani. A bajor rendőrség letartóztatta a migránshátterű támadókat: három marokkói, egy egyiptomi és egy szír állampolgárt – az egyiptomi férfi állítólag vallási vezető volt, aki a támadásra buzdította a többieket – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Balázs.

2025. 12. 15. 9:34
2025. 12. 15. 9:34
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
Annak ellenére, hogy a terrorfenyegetettség mindennapossá vált Európában, a The Guardian friss cikke szerint Európa valódi problémája nem a bevándorlás, hiszen bevándorlás nélkül a kontinens népessége tartós csökkenésnek indulna. A szerző a civilizációs hanyatlásról szóló hangokat rasszista, fehér felsőbbrendű narratívának minősíti, és azt állítja: a bevándorlás nem rombolja, hanem fenntartja az európai társadalmakat – hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója.

Kecskemét, 2025. december 6. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Kecskeméten 2025. december 6-án. MTI/Máthé Zoltán
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója

Teljesen nyilvánvaló, hogy a migráció nem a múlt problémája, hanem a jövő legnagyobb kihívása. Ursula von der Leyen ennek ellenére továbbra is még több migrációt akar Európába – ismét ránk akarják kényszeríteni a migrációs paktumot, amely nem a migráció megfékezését szolgálja, hanem a tagállamokat kényszeríti migránsok befogadására vagy szolidaritási hozzájárulás fizetésére. Brüsszel hazai végrehajtói, a Tisza és a DK ezt az utat valósítanák meg. De nem eszik olyan forrón a kását: jövő héten irány Brüsszel, ahol elmondjuk, hogy a magyarok nem kérnek a migrációs paktumból, és amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, nem is fogjuk végrehajtani azt!

– fogalmazott Orbán Balázs.
 

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI)

 

