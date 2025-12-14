A migrációt erőltetné Európára a brit baloldali lap

Európa előtt elkerülhetetlen demográfiai összeomlás áll, ha nem nyit a bevándorlás felé – erről ír a The Guardian hasábjain George Monbiot brit publicista. A szerző szerint a politikai vitákban gyakran emlegetett „civilizációs hanyatlás” valójában nem a migráció következménye lenne, hanem éppen annak hiánya vezetne a kontinens társadalmainak eltűnéséhez, számol be róla az Origo.

Olaszországban a lakosság tíz százaléka migráns Fotó: Alessandro Di Marco/MTI/EPA/ANSA

Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai Unióban a teljes termékenységi ráta jelenleg mindössze 1,38, míg az Egyesült Királyságban 1,44, jóval a népesség fenntartásához szükséges 2,1-es szint alatt. A szerző hangsúlyozza: a matematikai törvényszerűségek könyörtelenek, bevándorlás nélkül a lakosság folyamatosan zsugorodni fog

– idézi az adatokat Monbiot.