A migrációt erőltetné Európára a brit baloldali lap

Európa előtt elkerülhetetlen demográfiai összeomlás áll, ha nem nyit a bevándorlás felé – erről ír a The Guardian hasábjain George Monbiot brit publicista. A szerző szerint a politikai vitákban gyakran emlegetett „civilizációs hanyatlás” valójában nem a migráció következménye lenne, hanem éppen annak hiánya vezetne a kontinens társadalmainak eltűnéséhez, számol be róla az Origo.
Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai Unióban a teljes termékenységi ráta jelenleg mindössze 1,38, míg az Egyesült Királyságban 1,44, jóval a népesség fenntartásához szükséges 2,1-es szint alatt. A szerző hangsúlyozza: a matematikai törvényszerűségek könyörtelenek, bevándorlás nélkül a lakosság folyamatosan zsugorodni fog
– idézi az adatokat Monbiot.
