A migrációt erőltetné Európára a brit baloldali lap

A Guardian egyik véleménycikke szerint Európa valódi problémája nem a bevándorlás, hanem a régóta csökkenő születési arány, amely megfelelő utánpótlás hiányában idővel a népesség elöregedéséhez és a társadalmi rendszerek meggyengüléséhez vezethet. A The Guardian szerzőjének meggyőződése, hogy Európa és az Egyesült Királyság néhány évtizeden belül kétségbeesetten fog versenyezni a bevándorlókért, miközben a világ más részein – például Afrikában – még lesz fiatal munkaerő.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 23:37
Migránsok Kréta-sziget déli partja felé tartanak - illusztráció Fotó: ELEFTHERIOS ELIS MITZA Forrás: AFP
Európa előtt elkerülhetetlen demográfiai összeomlás áll, ha nem nyit a bevándorlás felé – erről ír a The Guardian hasábjain George Monbiot brit publicista. A szerző szerint a politikai vitákban gyakran emlegetett „civilizációs hanyatlás” valójában nem a migráció következménye lenne, hanem éppen annak hiánya vezetne a kontinens társadalmainak eltűnéséhez, számol be róla az Origo.

Olaszországban a lakosság tíz százaléka migráns
Olaszországban a lakosság tíz százaléka migráns Fotó: Alessandro Di Marco/MTI/EPA/ANSA

Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai Unióban a teljes termékenységi ráta jelenleg mindössze 1,38, míg az Egyesült Királyságban 1,44, jóval a népesség fenntartásához szükséges 2,1-es szint alatt. A szerző hangsúlyozza: a matematikai törvényszerűségek könyörtelenek, bevándorlás nélkül a lakosság folyamatosan zsugorodni fog

 – idézi az adatokat Monbiot. 

A cikk nemcsak kiáll a bevándorlás és annak szükségessége mellett, de élesen bírálja a Fehér Ház nemrég megjelent nemzetbiztonsági stratégiáját is, amely a bevándorlást az európai civilizáció megsemmisülésének egyik okaként nevezte meg. 

A The Guardian szerzőjének meggyőződése, hogy Európa és az Egyesült Királyság néhány évtizeden belül kétségbeesetten fog versenyezni a bevándorlókért, miközben a világ más részein – például Afrikában – még lesz fiatal munkaerő. 

 

Borítókép: Migránsok Kréta-sziget déli partja felé tartanak - illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

