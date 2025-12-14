Iszlamista indíttatású terrortámadást hiúsítottak meg a német hatóságok, miután öt migráns férfit vettek őrizetbe, akik egy karácsonyi vásár ellen terveztek merényletet. A nyomozók szerint a gyanúsítottak egy járművel akartak behajtani a tömegbe, a letartóztatások azonban még időben megakadályozták a támadást. A gyanúsítottak három marokkói, egy szír és egy egyiptomi állampolgár, az utóbbi vallási vezetőként buzdította társait. Joachim Herrmann belügyminiszter szerint a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült elhárítani a merényletet, amelyet egy külföldi titkosszolgálat figyelmeztetése tett lehetővé – írja a Die Welt forrásaira hivatkozva az Origo.

Karácsonyi vásár elleni támadást akadályoztak meg a német hatóságok (Fotó: AFP)

A bajor hatóságok nem engednek a szorításból: a müncheni ügyészség és a rendőrség vasárnap is folytatta az intenzív nyomozást az ügyben, amely mögött a hivatalos közlés szerint egyértelműen bűncselekményi szándék húzódik meg.

Iszlamista motiváció gyanúja merült fel, amit kiemelt súllyal kezelnek.

A rendőri beavatkozás időben történt: az intézkedések egy olyan támadást hiúsítottak meg, amelynek célpontja egy alsó-bajorországi karácsonyi vásár lett volna a Dingolfing–Landau régióban. A hatóságok szerint komoly veszély fenyegette a civileket, különösen az ünnepi időszakban zsúfolt rendezvényt.