Karácsonyi vásár elleni támadást akadályoztak meg a német hatóságok

Németországban a hatóságok megelőztek egy potenciális terrortámadást: öt migráns férfit tartóztattak le, akik egy karácsonyi vásár tömegébe akartak hajtani egy kamionnal. Az ügy súlyosságát a német belügyminiszter is kiemelte, hangsúlyozva a gyors és hatékony rendőri fellépést.

Sebők Barbara
2025. 12. 14. 13:23
Karácsonyi vásár elleni támadást akadályoztak meg a német hatóságok Forrás: AFP
Iszlamista indíttatású terrortámadást hiúsítottak meg a német hatóságok, miután öt migráns férfit vettek őrizetbe, akik egy karácsonyi vásár ellen terveztek merényletet. A nyomozók szerint a gyanúsítottak egy járművel akartak behajtani a tömegbe, a letartóztatások azonban még időben megakadályozták a támadást. A gyanúsítottak három marokkói, egy szír és egy egyiptomi állampolgár, az utóbbi vallási vezetőként buzdította társait. Joachim Herrmann belügyminiszter szerint a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült elhárítani a merényletet, amelyet egy külföldi titkosszolgálat figyelmeztetése tett lehetővé – írja a Die Welt forrásaira hivatkozva az Origo.

Karácsonyi vásár elleni támadást akadályoztak meg a német hatóságok (Fotó: AFP)

A bajor hatóságok nem engednek a szorításból: a müncheni ügyészség és a rendőrség vasárnap is folytatta az intenzív nyomozást az ügyben, amely mögött a hivatalos közlés szerint egyértelműen bűncselekményi szándék húzódik meg. 

Iszlamista motiváció gyanúja merült fel, amit kiemelt súllyal kezelnek.

A rendőri beavatkozás időben történt: az intézkedések egy olyan támadást hiúsítottak meg, amelynek célpontja egy alsó-bajorországi karácsonyi vásár lett volna a Dingolfing–Landau régióban. A hatóságok szerint komoly veszély fenyegette a civileket, különösen az ünnepi időszakban zsúfolt rendezvényt.

Az eddig nyilvánosságra hozott adatok alapján öt férfit fogtak el. 

A müncheni főügyészség megerősítette: az eljárások folyamatban vannak, az ügyet kiemelt figyelemmel kezelik. A gyanúsítottak összetétele ismét rávilágít az illegális bevándorlással kapcsolatos biztonsági kockázatokra: három marokkói állampolgár (30, 28 és 22 éves), egy 56 éves egyiptomi férfi, valamint egy szíriai személy került a hatóságok látókörébe és őrizetébe.

A nyomozás eddigi megállapításai szerint kulcsszerepet játszott az ügyben az az egyiptomi származású férfi, aki vallási vezetőként, imámként tevékenykedett. 

A hatóságok gyanúja szerint ő volt az, aki ideológiai iránymutatást adott, és aktívan ösztönözte társait a tervezett merénylet végrehajtására. Az elképzelések alapján egy Dingolfing–Landau térségében működő mecset szolgált volna a mozgósítás helyszínéül: itt hirdette volna ki a támadás részleteit, és itt szólította volna fel követőit az akció végrehajtására. 

A főügyészség szóvivője világossá tette: a terv nem hagyott kétséget a szándékok felől. 

A gyanúsítottak egy kamion felhasználásával akartak rátámadni a zsúfolt karácsonyi vásárra, ami beláthatatlan következményekkel járt volna. Joachim Herrmann bajor belügyminiszter nyilvánosan is elismerését fejezte ki a hatóságok gyors és határozott fellépéséért, kiemelve, hogy a biztonsági szervek példás együttműködése akadályozott meg egy feltételezetten iszlamista indíttatású terrortámadást. 

Karácsonyi vásárok a terror árnyékában (Fotó: AFP)

Sötét árnyék vetül Németország egyik legismertebb hagyományára, a karácsonyi vásárokra. A hatóságok drákói biztonsági intézkedéseket vezettek be, miközben a lakosság többsége retteg egy újabb terrortámadástól. 

A tavalyi magdeburgi tragédia emléke és a 2016-os berlini merénylet kísértete miatt a forralt bor és a mézeskalács illata mellé idén a félelem és a bizonytalanság költözött be a német terekre.

A látogatókat nemcsak a karácsonyi fények, hanem megerősített rendőri jelenlét, terrorelhárításra szolgáló akadályok és biztonsági őrök fogadják. A biztonsági készültség nem alaptalan. A német társadalom emlékezetében még élénken él a 2016. december 19-i berlini terrortámadás, amikor egy iszlamista merénylő teherautóval hajtott a tömegbe a Vilmos császár emléktemplomnál, tizenhárom ember halálát okozva. 

Ám a félelem forrása ennél sokkal frissebb: a hatóságok és a lakosság idegeit a tavaly, 2024. december 20-án Magdeburgban történt véres események tartják feszültségben. 

Akkor egy járművel elkövetett támadás során hatan vesztették életüket és több mint háromszázan sebesültek meg. A feltételezett elkövető pere jelenleg is zajlik, ami tovább borzolja a kedélyeket.

Borítókép: Taposókordon védi a magdeburgi karácsonyi vásárt (Fotó: AFP)

