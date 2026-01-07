Leopard 2A7HUharckocsiMagyar Honvédség (MH)

Így cserélnek tornyot a honvédek egy Leopard 2-esen

Alapos szakképzésen esett át az MH Klapka György 1. Páncélosdandár. A november–decemberi időszakban az alakulat mérnökei és fegyverzettechnikusai gyártói képzésen sajátították el a Leopard 2 A7HU harckocsik fegyverrendszereinek karbantartási és javítási feladatait, megteremtve az önálló üzemfenntartás feltételeit.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 10:53
„Alakulatunk Logisztikai Zászlóaljánál 2025. november–december hónapokban a hangsúly a tűzerőn és a pontosságon volt” – számolt be a közösségi oldalán az MH Klapka György 1. Páncélosdandár. Mint írták, ebben az időszakban az alakulat mérnökei és fegyverzettechnikusai elsajátították a Leopard 2 A7HU fegyverrendszerének karbantartási és javítási feladatait.

Forrás: Facebook/MH Klapka György 1. Páncélosdandár

A gyártói felkészítésen a szakemberek alaposabban megismerték a harckocsi fő fegyverzetét, a 120 millimiéteres Rheinmetall L55A1 löveget, valamint a tűzvezető, optikai és a toronyhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő rendszereket. A képzés komplexitását jól mutatja, hogy annak részeként a tornyot le kellett emelni, majd vissza is kellett szakszerűen szerelni.

Forrás: Facebook/MH Klapka György 1. Páncélosdandár

A képzés decemberben zárult, ezt követően már rendelkezésre áll az a szakemberállomány, amely önállóan is képes a Leopard 2 A7HU harckocsik üzemfenntartására, ugyanis a modern haditechnikai rendszereket nemcsak kezelni, hanem hosszú távon fenntartani is képesnek kell lennünk.

Az alakulat továbbra is várja fiatal technikusok és műszerészek jelentkezését. „Amennyiben érdekelnek a nagyvasak, akár alvázas, akár fegyverzettechnikai szakterületen, és szeretnél csúcstechnológiát képviselő haditechnikai eszközökkel dolgozni, érdeklődj az elérhető lehetőségekről az alakulat hivatalos csatornáin” – olvasható a páncélosdandár Facebook-bejegyzésében.

 

Borítókép: A Magyar Honvédség Leopard 2 A7 harckocsija (Forrás: Facebook/MH Klapka György 1. Páncélosdandár)

 

