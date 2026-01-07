Fontos szakvélemény érkezett a debreceni tragédia ügyében, amely három éve rázta meg az országot

Pontosan három évvel ezelőtt, 2023. január 7-én, egy vasárnap hajnalban történt az a halálos közlekedési baleset Debrecenben, amely a Vágóhíd utcai tragédia néven vált ismertté. Az ütközésben életét vesztette a 21 éves, létavértesi Mázló Attila. Az ügy az elmúlt évek egyik legmegrázóbb esete volt, amely országos visszhangot kapott, és hosszú időre uralta a közbeszédet. A halálos baleset harmadik évfordulóján Mázló Attila szülei a Haon.hu-nak nyilatkoztak.

Agócs Anna a Vágóhíd utcai baleset helyszínén Fotó: MW

A közvéleményt leginkább a baleset körülményei sokkolták:

a vádirat szerint a balesetet okozó fiatal sofőr egy luxusautóval a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel haladt, majd áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött a szabályosan közlekedő járművel.

A tragédia harmadik évfordulóján a Haon.hu megszólaltatta Mázló Attila szüleit. Arra keresték a választ, milyen ember volt fiuk, hogyan telnek a mindennapjaik nélküle, és miként élik meg az évek óta húzódó jogi eljárást. Az édesanya, Anna, valamint az édesapa, Attila szavai alapján egyértelmű: a veszteség feldolgozhatatlan.

Borzasztó érzés újra és újra átélni, hogy három éve meghalt a gyermekünk. Ennél talán csak az a szörnyűbb, hogy mindmáig nem szolgáltattak igazságot

– fogalmazott az édesanya.

Elmondása szerint

decemberben elkészült a Műszaki Igazságügyi Szakértői Testület szakvéleménye, amely egyértelműen kimondta: az ütközésben elhunyt fiatal semmilyen felelősséget nem viselt a baleset bekövetkezéséért.

A tárgyalás többszöri elhalasztást követően várhatóan hamarosan folytatódik, és 2026-ban talán végleg lezárulhat az ügy.

Az áldozat édesanyjával készült interjút ITT olvashatja el.

Borítókép: Három éve történt a Vágóhíd utcai baleset (Fotó: MW/Tóth Imre)