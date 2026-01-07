havazásBudapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhóhelyzet

Újra két futópályával üzemel a budapesti repülőtér, de lehetnek még késések és törlések a nap során

A kedd esti intenzív havazás miatt az esti induló járatok közül biztonsági szempontok miatt több mint húszat töröltek.

2026. 01. 07.
Illusztráció Fotó: Kallus György
A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren és környezetében szerda reggelre megszűnt a havazás, a légikikötő hajnal óta újra két futópályával üzemel, de a nap folyamán továbbra is előfordulhatnak késések vagy járattörlések – tájékoztatott a repteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. szerdán.

A közlemény szerint a reggeli forgalmi csúcs késésekkel, de biztonságosan lezajlott. A kedd esti intenzív havazás miatt az esti induló járatok közül biztonsági szempontok miatt több mint húszat töröltek. Az érintett utasok egy része a terminálon éjszakázott vagy hotelben kapott szállást, többen viszont hazamentek. 

A Budapest Airport éjszaka megemelt létszámmal volt jelen a terminálon, folyamatosan információkkal látta el és segítette a helyszínen lévő utasokat – írták.

Továbbra is a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben, a Budapest Airport szolgálatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a gurulóutakat, az előtereket és a futópályákat, hogy a repülőtér biztonságát garantálni tudják. A nap folyamán egyes járatok esetében továbbra is előfordulhatnak késések vagy járattörlések, ezért a reptér üzemeltetője kéri az utasok megértését – írták. 

 

 

