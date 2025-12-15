Az Iszlám Államnak fogadtak hűséget a sydney-i terrortámadás elkövetői

Az ausztrál rendőrség közlése szerint a 2025. december 14-én, Sydney Bondi Beachén rendezett hanukai ünnepség elleni véres terrortámadást a 24 éves Naveed Akram és az 50 éves apja, Sajid Akram követte el. A támadás Ausztrália egyik legsúlyosabb tömeges lövöldözése, valamint a 2023. október 7-i izraeli terrortámadás óta a világ egyik legkegyetlenebb antiszemita merénylete – írja a The Times of Israel.

Az ausztrál hatóságok szerint az elkövetők az ISIS terrorszervezethez köthetők Fotó: SAEED KHAN / AFP

A lap szerint az ausztrál hatóságok az elkövetők járművében ISIS-zászlót, valamint egy másik autóban rögtönzött robbanószerkezetet találtak. Az ausztrál ABC értesülései alapján mindkét támadó hűséget fogadott az Iszlám Állam terrorszervezetnek.

Az apát a rendőrök a helyszínen lelőtték, a fiú súlyosan megsebesült, jelenleg rendőri őrizet mellett kórházban ápolják. Amennyiben túléli, terrorcselekmény miatt emelhetnek vádat ellene.

A fiút már korábban figyelték a titkosszolgálatok

Az ausztrál belbiztonsági szolgálat (ASIO) megerősítette: Naveed Akram már 2019-ben a hatóságok látókörébe került, mivel kapcsolatban állt egy, az ISIS ausztráliai sejtjéhez köthető körrel. Akkor azonban – a hivatalos értékelés szerint – nem minősült közvetlen fenyegetésnek.

Anthony Albanese miniszterelnök hétfőn elismerte: a fiút korábban vizsgálták, de nem látták nála „folyamatos erőszak kockázatát”. Az ügy most súlyos kérdéseket vet fel az ausztrál terrorelhárítás előzetes kockázatértékelésével kapcsolatban.

Felmerült az iráni háttér lehetősége is

A Times of Israel szerint az ausztrál hatóságok vizsgálják, hogy a támadás összefüggésben állhat-e iráni támogatású terrorhálózatokkal.

A merénylet előtt nem sokkal a Moszad figyelmeztette Canberrát arra, hogy Iránhoz köthető szerveződés készül zsidó célpontok elleni támadásokra Ausztráliában.

Korábban Ausztrália Iránt tette felelőssé több zsidó intézmény elleni gyújtogatásért, és példátlan lépésként kiutasította az iráni nagykövetet, valamint bejelentette az Iszlám Forradalmi Gárda terrorszervezetté nyilvánítását.