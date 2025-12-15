SydneyISISantiszemita támadás

Az Iszlám Államnak fogadtak hűséget a sydney-i terrortámadás elkövetői

A hatóságok azonosították a sydney-i Bondi Beachen tartott hanukai ünnepség elleni terrortámadás elkövetőit: egy 24 éves férfit és 50 éves apját, akik a jelentések szerint hűséget fogadtak az Iszlám Államnak. A támadásban legalább tizenöten meghaltak, hatan kritikus állapotban vannak. Az ügyben az ausztrál hatóságok nem zárják ki az iráni háttér lehetőségét sem.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 13:08
Fotó: CLAUDIO GALDAMES ALARCON Forrás: ANADOLU
Az ausztrál rendőrség közlése szerint a 2025. december 14-én, Sydney Bondi Beachén rendezett hanukai ünnepség elleni véres terrortámadást a 24 éves Naveed Akram és az 50 éves apja, Sajid Akram követte el. A támadás Ausztrália egyik legsúlyosabb tömeges lövöldözése, valamint a 2023. október 7-i izraeli terrortámadás óta a világ egyik legkegyetlenebb antiszemita merénylete – írja a The Times of Israel.

Az ausztrál hatóságok szerint az elkövetők az ISIS terrorszervezethez köthetők
Az ausztrál hatóságok szerint az elkövetők az ISIS terrorszervezethez köthetők Fotó: SAEED KHAN / AFP

A lap szerint az ausztrál hatóságok az elkövetők járművében ISIS-zászlót, valamint egy másik autóban rögtönzött robbanószerkezetet találtak. Az ausztrál ABC értesülései alapján mindkét támadó hűséget fogadott az Iszlám Állam terrorszervezetnek.

Az apát a rendőrök a helyszínen lelőtték, a fiú súlyosan megsebesült, jelenleg rendőri őrizet mellett kórházban ápolják. Amennyiben túléli, terrorcselekmény miatt emelhetnek vádat ellene.

A fiút már korábban figyelték a titkosszolgálatok

Az ausztrál belbiztonsági szolgálat (ASIO) megerősítette: Naveed Akram már 2019-ben a hatóságok látókörébe került, mivel kapcsolatban állt egy, az ISIS ausztráliai sejtjéhez köthető körrel. Akkor azonban – a hivatalos értékelés szerint – nem minősült közvetlen fenyegetésnek.

Anthony Albanese miniszterelnök hétfőn elismerte: a fiút korábban vizsgálták, de nem látták nála „folyamatos erőszak kockázatát”. Az ügy most súlyos kérdéseket vet fel az ausztrál terrorelhárítás előzetes kockázatértékelésével kapcsolatban.

Felmerült az iráni háttér lehetősége is

A Times of Israel szerint az ausztrál hatóságok vizsgálják, hogy a támadás összefüggésben állhat-e iráni támogatású terrorhálózatokkal. 

A merénylet előtt nem sokkal a Moszad figyelmeztette Canberrát arra, hogy Iránhoz köthető szerveződés készül zsidó célpontok elleni támadásokra Ausztráliában.

Korábban Ausztrália Iránt tette felelőssé több zsidó intézmény elleni gyújtogatásért, és példátlan lépésként kiutasította az iráni nagykövetet, valamint bejelentette az Iszlám Forradalmi Gárda terrorszervezetté nyilvánítását.

Rendkívüli biztonsági intézkedések, politikai vita

A támadást követően több mint 300 rendőrt vezényeltek zsidó intézmények védelmére országszerte. Új-Dél-Wales miniszterelnöke hangsúlyozta: a zsidó közösségnek joga van félelem nélkül megélni hitét.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és az ausztrál ellenzék ugyanakkor bírálta a kormányt az antiszemitizmus elleni fellépés elégtelensége miatt. Albanese elutasította a kritikát, „nemzeti egységet” sürgetve.

„Nem hagyhatjuk, hogy a terror győzzön”

A gyász és a sokk ellenére a zsidó közösség vezetői kitartásra szólítottak fel. A célba vett rendezvényt szervező Chabad közösség rabbija szerint a terroristák célja a megfélemlítés és az élet ellehetetlenítése volt.

Nem engedhetjük meg, hogy elvegyék a reményt

– hangzott el a megemlékezésen.

Tegnap arról is beszámolt a Magyar Nemzet, hogy az amerikai hadsereg közlése szerint egy, az Iszlám Államhoz köthető támadásban Szíriában két amerikai katona és egy amerikai civil tolmács életét vesztette, a rajtaütésnek több sebesültje is van.

Borítókép: Megemlékezés a Bondi Pavilonnál a Bondi Beachen történt lövöldözés áldozatainak emlékére Sydney-ben, 2025. december 15-én (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

