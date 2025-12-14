Egyesült ÁllamokSzíriaISISTrump

ISIS-támadás: három amerikai halt meg, Trump válaszcsapást helyezett kilátásba

Az amerikai hadsereg közlése szerint egy, az Iszlám Államhoz köthető támadásban Szíriában két amerikai katona és egy amerikai civil tolmács életét vesztette, a rajtaütésnek több sebesültje is van.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 11:06
Donald Trump amerikai elnök
Két amerikai katona és egy civil tolmács halt meg Szíriában egy Iszlám Államhoz (ISIS) köthető fegyveres támadásban – közölte az amerikai fegyveres erők központi parancsnoksága (Centcom). A támadás során további három amerikai katona megsebesült, állapotuk stabil – írja az Origo a BBC cikkére hivatkozva.

A szíriai Általános Biztonsági Szolgálat tagjai részvétüket fejezik ki a Mar Elias-templomnál történt, az ISIS által elkövetett merénylet áldozatainak családjai felé
A szíriai Általános Biztonsági Szolgálat tagjai részvétüket fejezik ki a Mar Elias-templomnál történt, az ISIS által elkövetett merénylet áldozatainak családjainak (Fotó: Hans Lucas/Antoni Lallican)

A Centcom közlése szerint a halálos rajtaütést egy egyedül cselekvő ISIS-fegyveres hajtotta végre, aki az összecsapás során életét vesztette. A szíriai állami hírügynökség beszámolója alapján az incidensben két szíriai katona is megsérült. Az amerikai áldozatok személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, amíg a hozzátartozókat nem értesítik.

Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában egyértelműen ISIS-támadásként értékelte a történteket, és hangsúlyozta: az Egyesült Államok súlyos megtorlásra készül. A Fehér Ház közleménye szerint Washington nem hagy válasz nélkül semmilyen, amerikai állampolgárok ellen irányuló külföldi támadást.

A BBC felidézi, hogy az incidens Szíria középső részén, Palmüra környékén történt, ahol amerikai és szíriai erők közös járőrözési feladatot láttak el. Sean Parnell, a Pentagon szóvivője közölte: az eset kivizsgálása folyamatban van. Egy védelmi minisztériumi tisztviselő szerint a támadás olyan térségben történt, amely nem áll teljes mértékben a damaszkuszi kormány ellenőrzése alatt.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter határozott hangvételű nyilatkozatban reagált, kijelentve: aki amerikaiakat vesz célba, annak számolnia kell azzal, hogy az Egyesült Államok felkutatja, és könyörtelenül leszámol vele.

A támadást a szíriai kormány is elítélte, egyben részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak. Szíria nemrég csatlakozott az ISIS elleni nemzetközi koalícióhoz, és elkötelezte magát az együttműködés mellett a terrorszervezet megmaradt hálózatainak felszámolásában.

Noha az Iszlám Állam 2019-ben elveszítette utolsó, általa ellenőrzött területeit Szíriában, az ENSZ becslése szerint a dzsihadista szervezetnek továbbra is több ezer fegyverese lehet Szíriában és Irakban. Az amerikai haderő 2015 óta van jelen az országban az ISIS elleni műveletek támogatása céljából – emlékeztet a BBC.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Fontos híreink

