ISIS-támadás: három amerikai halt meg, Trump válaszcsapást helyezett kilátásba

Két amerikai katona és egy civil tolmács halt meg Szíriában egy Iszlám Államhoz (ISIS) köthető fegyveres támadásban – közölte az amerikai fegyveres erők központi parancsnoksága (Centcom). A támadás során további három amerikai katona megsebesült, állapotuk stabil – írja az Origo a BBC cikkére hivatkozva.
A Centcom közlése szerint a halálos rajtaütést egy egyedül cselekvő ISIS-fegyveres hajtotta végre, aki az összecsapás során életét vesztette. A szíriai állami hírügynökség beszámolója alapján az incidensben két szíriai katona is megsérült. Az amerikai áldozatok személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, amíg a hozzátartozókat nem értesítik.
Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában egyértelműen ISIS-támadásként értékelte a történteket, és hangsúlyozta: az Egyesült Államok súlyos megtorlásra készül. A Fehér Ház közleménye szerint Washington nem hagy válasz nélkül semmilyen, amerikai állampolgárok ellen irányuló külföldi támadást.
