„A világnak több Trumpra van szüksége” + videó

Trumpot tapsvihar fogadta a Kneszetben

Az amerikai elnököt tapsvihar fogadta a Kneszetben, amikor a pódiumra lépett. A törvényhozók ovációval köszöntötték Ivanka Trumpot is, amikor belépett a Kneszet látogatói galériájába, közvetlenül apja, Donald Trump amerikai elnök beszéde előtt. A nézők között helyet foglalt Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth hadügyminiszter és Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete is. A mai napig három amerikai elnök szólalt fel a Kneszet plenáris ülésén: Jimmy Carter (1979-ben), Bill Clinton (1994-ben) és George W. Bush (2008-ban).

A Kneszet elnöke így köszöntötte Trumpot

Amir Ohana, a Kneszet elnöke azt monda: Ön ma Izrael népe előtt áll – nem csupán mint az Egyesült Államok elnöke, hanem mint a zsidó történelem egyik nagy alakja – fogalmazott.

Donald Trump elnök úr, Ön egy történelmi jelentőségű vezető, akire a zsidó nép évezredeken át emlékezni fog.

Hozzátette: Amit ma látunk, az nem helyi, hanem világméretű küzdelem: a szélsőségesség és a szabadság, a radikalizmus és a demokrácia erői csapnak össze.

A világnak nem megalkuvókra, hanem bátor, erős és határozott vezetőkre van szüksége. A világnak több Trumpra van szüksége.

Netanjahu is Trump szerepét méltatta beszédében Fotó: AFP

Netanjahu is Trump szerepét méltatta beszédében

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ünnepélyesen köszöntötte Donald Trump amerikai elnököt és delegációját. Netanjahu felszólalásában több alkalommal is köszönetet mondott az amerikai elnöknek Izrael támogatásáért: a jeruzsálemi amerikai nagykövetség áthelyezéséért, a Golán-fennsík izraeli szuverenitásának elismeréséért, a 2020-as béketervben Júdeára és Szamáriára vonatkozó izraeli jogok megerősítéséért, valamint az Egyesült Nemzetekben Izrael védelmében tanúsított kiállásáért. Háláját fejezte ki továbbá az Ábrahám-egyezmények közvetítéséért. Így fogalmazott:

Üdvözöljük Önt, elnök úr, kiemelkedő vezetéséért, amely egy majdnem az egész világ által támogatott javaslatot hozott létre. Ez a javaslat hazahozza túszainkat, véget vet a háborúnak és lehetőséget nyit történelmi békére térségünkben és azon túl.

Hozzátette: Elnök úr, Ön elkötelezett a béke mellett, én is. Együtt el fogjuk érni, ahogy az Ábraham-megállapodások során már tettük. Ma a zsidó naptár szerint véget ér két év háború, amely október 7-én kezdődött. Emlékezünk a Hamász több ezer áldozatára, és az 1200 emberre, akiket kegyetlenül meggyilkoltak, köztük több tucat amerikai állampolgárra – emlékeztetett.

Egyetlen amerikai elnök sem tett még ennyit Izrael államért, és ahogy Washingtonban is mondtam, ehhez még csak közel sem álltak.

Ezután Jaír Lapid izraeli ellenzéki vezető beszéde következett, aki némi zavar után lépett fel a pódiumra, hogy beszéljen – Donald Trump felállt, mert arra számított, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnök után ő fog beszélni.