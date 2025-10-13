Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Donald Trump amerikai elnök megérkezett Izraelbe. A Kneszetbe érkezve Trump kijelentette, hogy véget ért a gázai háború, hangsúlyozta a megállapodás betartását, és örömét fejezte ki a hazatért túszok miatt. Az amerikai elnök beszédét hatalmas érdeklődés övezi.
„A világnak több Trumpra van szüksége” + videó
Donald Trump amerikai elnök hétfőn megérkezett Izraelbe, ahol izgatott tömeg fogadta, majd páncélozott járművében a Kneszet felé utazott Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel és feleségével, Sarával. Trump történelmi beszédet tart a Kneszetben.
Trumpot tapsvihar fogadta a Kneszetben
Az amerikai elnököt tapsvihar fogadta a Kneszetben, amikor a pódiumra lépett. A törvényhozók ovációval köszöntötték Ivanka Trumpot is, amikor belépett a Kneszet látogatói galériájába, közvetlenül apja, Donald Trump amerikai elnök beszéde előtt. A nézők között helyet foglalt Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth hadügyminiszter és Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete is. A mai napig három amerikai elnök szólalt fel a Kneszet plenáris ülésén: Jimmy Carter (1979-ben), Bill Clinton (1994-ben) és George W. Bush (2008-ban).
A Kneszet elnöke így köszöntötte Trumpot
Amir Ohana, a Kneszet elnöke azt monda: Ön ma Izrael népe előtt áll – nem csupán mint az Egyesült Államok elnöke, hanem mint a zsidó történelem egyik nagy alakja – fogalmazott.
Donald Trump elnök úr, Ön egy történelmi jelentőségű vezető, akire a zsidó nép évezredeken át emlékezni fog.
Hozzátette: Amit ma látunk, az nem helyi, hanem világméretű küzdelem: a szélsőségesség és a szabadság, a radikalizmus és a demokrácia erői csapnak össze.
A világnak nem megalkuvókra, hanem bátor, erős és határozott vezetőkre van szüksége. A világnak több Trumpra van szüksége.
Netanjahu is Trump szerepét méltatta beszédében
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ünnepélyesen köszöntötte Donald Trump amerikai elnököt és delegációját. Netanjahu felszólalásában több alkalommal is köszönetet mondott az amerikai elnöknek Izrael támogatásáért: a jeruzsálemi amerikai nagykövetség áthelyezéséért, a Golán-fennsík izraeli szuverenitásának elismeréséért, a 2020-as béketervben Júdeára és Szamáriára vonatkozó izraeli jogok megerősítéséért, valamint az Egyesült Nemzetekben Izrael védelmében tanúsított kiállásáért. Háláját fejezte ki továbbá az Ábrahám-egyezmények közvetítéséért. Így fogalmazott:
Üdvözöljük Önt, elnök úr, kiemelkedő vezetéséért, amely egy majdnem az egész világ által támogatott javaslatot hozott létre. Ez a javaslat hazahozza túszainkat, véget vet a háborúnak és lehetőséget nyit történelmi békére térségünkben és azon túl.
Hozzátette: Elnök úr, Ön elkötelezett a béke mellett, én is. Együtt el fogjuk érni, ahogy az Ábraham-megállapodások során már tettük. Ma a zsidó naptár szerint véget ér két év háború, amely október 7-én kezdődött. Emlékezünk a Hamász több ezer áldozatára, és az 1200 emberre, akiket kegyetlenül meggyilkoltak, köztük több tucat amerikai állampolgárra – emlékeztetett.
Egyetlen amerikai elnök sem tett még ennyit Izrael államért, és ahogy Washingtonban is mondtam, ehhez még csak közel sem álltak.
Ezután Jaír Lapid izraeli ellenzéki vezető beszéde következett, aki némi zavar után lépett fel a pódiumra, hogy beszéljen – Donald Trump felállt, mert arra számított, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnök után ő fog beszélni.
Trump: Hallgatnak a fegyverek
Trump elnök köszöntésében hangsúlyozta, hogy nagy megtiszteltetés számára Izraelben tartózkodni, és méltatta a Kneszet tagjait, valamint az izraeli polgárokat. Beszédében rámutatott, hogy „ez a mély öröm, a szárnyaló remény és a megújult hit napja. Trump elmondta, hogy két nehéz évnyi sötétség és fogság után 20 bátor túsz tér vissza családjaihoz, és további 28 szeretett személy is hazatérhet, hogy örökre nyugalmat találjon a szent földön.
Az évekig tartó háború és folyamatos veszély után ma az ég nyugodt, a fegyverek hallgatnak, a szirénák elcsendesednek, és a nap felkel egy szent földön, amely végre békében él, egy föld és egy régió, amely Isten akarata szerint mindörökké békében fog élni.
Trump külön köszönetet mondott Benjamin Netanjahunak
Trump elnök beszédében kijelentette, hogy a jelenlegi események nem csupán egy háború végét jelentik, hanem „a terror és a halál korának végét, és a hit, a remény, valamint Isten korának kezdetét”, amely tartós harmóniát hozhat Izrael és a térség összes nemzete számára. Hangsúlyozta, hogy „ez a történelmi hajnal egy új Közel-Kelet számára”, és külön köszönetet mondott Benjamin Netanjahunak, akit bátorsága és hazafisága miatt kiemelkedő partnernek nevezett, bár megjegyezte, hogy a miniszterelnökkel „nem könnyű együtt dolgozni, de épp ez teszi naggyá”. Trump elmondta, hogy jelentős támogatást kaptak az arab világ országaitól is, amelyek rábírták a Hamászt a túszok szabadon engedésére, és megjegyezte, hogy ez ritka és rendkívüli pillanat a nemzetek együttműködésében a békéért.
Hangsúlyozta, hogy „generációk múltán erre az időpontra emlékezni fognak úgy, mint amikor minden elkezdett megváltozni, sokkal jobb irányba”.
Az amerikai elnök kifejezte háláját több kiemelkedő amerikai hazafi, köztük Steve Witkoff támogatásáért is, akik „szinte lehetetlennek tartott feladatokat” segítettek megvalósítani, és akik szeretik Izraelt és a Közel-Keletet.
Trump elnök beszédében elmondta, hogy Steve Witkoff-ot személyesen választotta a feladatra, bár előtte még soha nem végzett hasonló munkát. Kiemelte, hogy Witkoff üzletemberként kiemelkedő, kiváló tárgyalási képességekkel rendelkezik, de mindenekelőtt „nagyszerű ember”, akit mindenki szeretett és tisztelt.
Trump hangsúlyozta, hogy bár ismer nagyon jó tárgyalókat, „Steve nélkül nem lett volna béke a Közel-Keleten, sőt, talán most a III. világháború zajlana néhány szereplő miatt”, mert Witkoff képes volt kapcsolatot teremteni és bizalmat építeni a felek között, amit hosszú évek tapasztalata is alátámasztott.
Trump elnök röviden elmondta, hogy Steve Witkoff önállóan kezdte el a tárgyalásokat, és példaként említette egy ötórás megbeszélését Vlagyimir Putyinnal, ahol Witkoff kitartása és tárgyalási képessége kiemelkedő volt.
Trump beszédét megszakította egy baloldali képviselő
Donald Trump beszédét eközben szakította meg egy baloldali képviselő, akit a biztonságiak kivezettek.
Ez nagyon hatékony volt
– mondta az amerikai elnök, miközben a nevét skandálták.
Az élő közvetítést itt tekintheti meg:
Cikkünk frissül.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök hétfőn megérkezett Izraelbe (Fotó: AFP)
