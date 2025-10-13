Megérkezett Trump Izraelbe + videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Hamász iszlamista terrorszervezet átadta az izraeli túszok első, hétfős csoportját a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek a Gázai övezet északi részén. A Túszok Terén összegyűlt emberek éljenezve fogadták Trump érkezését és szeretteik hazatérését. A Vöröskereszt járműveiből álló konvoj jelenleg a Gázai övezet déli részén halad az átadási helyszíne felé, hogy további túszokat vegyen át a Hamásztól – közölte az izraeli hadsereg (IDF). A túszok ezután egy katonai létesítménybe kerülnek, ahol elsődleges fizikai és mentális vizsgálaton esnek át, majd találkoznak családjaikkal.

Megérkezett Trump Izraelbe Fotó: JACK GUEZ / AFP

Eddig hét túszt engedett szabadon a Hamász