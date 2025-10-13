túszIzraelHamászBanjamin NetanjahuTrump

Megérkezett Trump Izraelbe + videó

Donald Trump amerikai elnök megérkezett Izraelbe, a Ben Gurion repülőtéren szállt le, ahol már izgatott tömeg várta. Eközben hét izraeli túsz hazatért a Gázai övezetből, de a Vöröskereszt konvoja további túszok átvételére indult, a családok pedig a hosszú várakozás után először találkozhatnak szeretteikkel.

Sebők Barbara
2025. 10. 13. 9:41
Megérkezett Trump Izraelbe Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Hamász iszlamista terrorszervezet átadta az izraeli túszok első, hétfős csoportját a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek a Gázai övezet északi részén. A Túszok Terén összegyűlt emberek éljenezve fogadták Trump érkezését és szeretteik hazatérését. A Vöröskereszt járműveiből álló konvoj jelenleg a Gázai övezet déli részén halad az átadási helyszíne felé, hogy további túszokat vegyen át a Hamásztól – közölte az izraeli hadsereg (IDF). A túszok ezután egy katonai létesítménybe kerülnek, ahol elsődleges fizikai és mentális vizsgálaton esnek át, majd találkoznak családjaikkal.

Megérkezett Trump Izraelbe
Megérkezett Trump Izraelbe Fotó: JACK GUEZ / AFP

Eddig hét túszt engedett szabadon a Hamász

Az elsők között Izraelbe érkezett a magyar állampolgársággal is rendelkező Omri Mirán, mellette Gal és Ziv Berman, egy elrabolt testvérpár, Matan Angreszt, az egyik elhurcolt katona, Alon Ohel, akinek a szeme megsérült a Hamász terrortámadásában, Eitan Mór és Gaj Gilboa Dalal. 

Trump már a Kneszet felé tart

Trump a repülőtéren találkozott Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel és Jichák Hercog államfővel, hangsúlyozva a gázai túszokkal kötött megállapodás fontosságát. 

Ez a legnagyobb dolog, amit valaha tettem

– mondta az elnök.

Donald Trump amerikai elnök jelenleg páncélozott elnöki járművében utazik a Kneszet felé, Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel és feleségével, Sarával együtt. A hivatal szerint Trump spontán módon meghívta a Netanjahu házaspárt a járműbe, mielőtt beszállt volna, üdvözölte lányát, Ivankát, és röviden beszélgetett annak férjével, Jared Kushnerrel, valamint különleges megbízottjával, Steve Witkoffal.

Borítókép: Megérkezett Trump Izraelbe (Fotó: AFP)

