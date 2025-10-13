Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Hamász iszlamista terrorszervezet átadta az izraeli túszok első, hétfős csoportját a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek a Gázai övezet északi részén. A Túszok Terén összegyűlt emberek éljenezve fogadták Trump érkezését és szeretteik hazatérését. A Vöröskereszt járműveiből álló konvoj jelenleg a Gázai övezet déli részén halad az átadási helyszíne felé, hogy további túszokat vegyen át a Hamásztól – közölte az izraeli hadsereg (IDF). A túszok ezután egy katonai létesítménybe kerülnek, ahol elsődleges fizikai és mentális vizsgálaton esnek át, majd találkoznak családjaikkal.
Megérkezett Trump Izraelbe + videó
Donald Trump amerikai elnök megérkezett Izraelbe, a Ben Gurion repülőtéren szállt le, ahol már izgatott tömeg várta. Eközben hét izraeli túsz hazatért a Gázai övezetből, de a Vöröskereszt konvoja további túszok átvételére indult, a családok pedig a hosszú várakozás után először találkozhatnak szeretteikkel.
Az elsők között Izraelbe érkezett a magyar állampolgársággal is rendelkező Omri Mirán, mellette Gal és Ziv Berman, egy elrabolt testvérpár, Matan Angreszt, az egyik elhurcolt katona, Alon Ohel, akinek a szeme megsérült a Hamász terrortámadásában, Eitan Mór és Gaj Gilboa Dalal.
További Külföld híreink
Trump már a Kneszet felé tart
Trump a repülőtéren találkozott Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel és Jichák Hercog államfővel, hangsúlyozva a gázai túszokkal kötött megállapodás fontosságát.
Ez a legnagyobb dolog, amit valaha tettem
– mondta az elnök.
Donald Trump amerikai elnök jelenleg páncélozott elnöki járművében utazik a Kneszet felé, Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel és feleségével, Sarával együtt. A hivatal szerint Trump spontán módon meghívta a Netanjahu házaspárt a járműbe, mielőtt beszállt volna, üdvözölte lányát, Ivankát, és röviden beszélgetett annak férjével, Jared Kushnerrel, valamint különleges megbízottjával, Steve Witkoffal.
Borítókép: Megérkezett Trump Izraelbe (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Trump beszédet tart a Kneszetben a túszok szabadulása után + videó
Szabadok az élő túszok.
Von der Leyen is méltatta Trump szerepét a háború lezárásában
Európa teljes mértékben támogatja a gázai háborút lezáró béketervet.
Trump: Ez egy új kezdet + videó
Az amerikai elnök kijelentette, hogy véget ért a gázai háború.
Orbán Balázs: A miniszterelnök meghívásával Magyarország külpolitikai súlyát ismeri el a világ
Orbán Viktort Trump hívta meg a találkozóra.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Trump beszédet tart a Kneszetben a túszok szabadulása után + videó
Szabadok az élő túszok.
Von der Leyen is méltatta Trump szerepét a háború lezárásában
Európa teljes mértékben támogatja a gázai háborút lezáró béketervet.
Trump: Ez egy új kezdet + videó
Az amerikai elnök kijelentette, hogy véget ért a gázai háború.
Orbán Balázs: A miniszterelnök meghívásával Magyarország külpolitikai súlyát ismeri el a világ
Orbán Viktort Trump hívta meg a találkozóra.