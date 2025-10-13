Rendkívüli

A kormány és az OTP közösen építi újjá a gödöllői kastélyt + videó

Donald TrumpHamászFehér HáztúszAir Force One

Történelmi pillanat zajlik élőben, Trump reflektorfényben + videó

Az amerikai elnök az Air Force One fedélzetéről élőben követi az izraeli túszok szabadon engedését, miközben úton van Izraelbe. A Fehér Ház tájékoztatása szerint Donald Trump rövid látogatása során a Kneszetben mond beszédet, találkozik Netanjahuval és a túszok családtagjaival, majd Egyiptomba utazik tovább.

András János
2025. 10. 13. 8:46
Donald Trump amerikai elnök a felszállás előtti pillanatokban
Donald Trump amerikai elnök a felszállás előtti pillanatokban Fotó: CHIP SOMODEVILLA Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump élő közvetítésben követi az izraeli túszok Gázából történő szabadon engedését az Air Force One fedélzetéről, miközben Izraelbe tart egy villámlátogatásra – közölte a Fehér Ház sajtótitkára, Karoline Leavitt.

Trump elnök kijelentette, hogy a gázai háború véget ért, szabadulnak a túszok
Fotó: MENAHEM KAHANA / AFP

Történelmi pillanat

 – írta Leavitt a közösségi médiában megosztott fényképhez, amely a repülőn készült. Trump várhatóan egy órán belül landol, mielőtt felszólal a Kneszetben*, valamint találkozik Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel és a túszok családtagjaival. Az elnök délután indul tovább Egyiptomba.

A Kneszet Izrael egykamarás törvényhozó testülete és képviselőháza (parlament). Székhelye a jeruzsálemi kormánynegyed Kneszet-épülete.

Trump elnök élőben figyeli az eseményeket

Az amerikai elnök kijelentette, hogy a gázai háború véget ért, és magabiztosnak tűnt azzal kapcsolatban, hogy az általa létrehozott tűzszüneti és túszszabadítási megállapodás sikeres lesz.

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla az izraeli lakosság feszült izgalommal várta a túszok szabadon bocsátását a Gázai övezetből. Tel-Aviv központjában, a Túszok terén, valamint Dél-Izraelben a Gázai határ mentén egyre nagyobb tömegek gyűlnek össze.

Az élő közvetítés itt tekinthető meg

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök a felszállás előtti pillanatokban (Fotó: AFP)

