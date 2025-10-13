Történelmi pillanat zajlik élőben, Trump reflektorfényben + videó

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump élő közvetítésben követi az izraeli túszok Gázából történő szabadon engedését az Air Force One fedélzetéről, miközben Izraelbe tart egy villámlátogatásra – közölte a Fehér Ház sajtótitkára, Karoline Leavitt.

Trump elnök kijelentette, hogy a gázai háború véget ért, szabadulnak a túszok

Fotó: MENAHEM KAHANA / AFP

Történelmi pillanat

– írta Leavitt a közösségi médiában megosztott fényképhez, amely a repülőn készült. Trump várhatóan egy órán belül landol, mielőtt felszólal a Kneszetben*, valamint találkozik Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel és a túszok családtagjaival. Az elnök délután indul tovább Egyiptomba.

A Kneszet Izrael egykamarás törvényhozó testülete és képviselőháza (parlament). Székhelye a jeruzsálemi kormánynegyed Kneszet-épülete.

Trump elnök élőben figyeli az eseményeket

Az amerikai elnök kijelentette, hogy a gázai háború véget ért, és magabiztosnak tűnt azzal kapcsolatban, hogy az általa létrehozott tűzszüneti és túszszabadítási megállapodás sikeres lesz.