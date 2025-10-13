Szívszorító pillanatok, szabadok a túszok

Rendkívüli

A kormány és az OTP közösen építi újjá a gödöllői kastélyt + videó

A héber média jelentése szerint hét túszt adtak át a gázai Vöröskeresztnek. A Nemzetközi Vöröskereszt csendes, de létfontosságú szerepet játszott a túszok szabadon bocsátásában a 2023. október 7-i Hamász-támadások óta eltelt két év háborúja során. Hétfő reggel ismét fontos szerep jutott a túszok elengedése után a szervezetnek. Trump elnök terve sikeres volt. Az amerikai elnök szerint vége a háborúnak.

Kozma Zoltán
2025. 10. 13. 7:21
A túszok szabadulását várja Izrael (Fotó: AFP)
A tűzszüneti megállapodás értelmében mind a húsz élő túszt át kell adni a Vöröskeresztnek. Ezután egy katonai bázisra szállítják őket, hogy újra együtt legyenek a családjukkal, vagy ha szükséges, azonnal kórházba szállítják őket. A héber média jelentése szerint reggel hét túszt adtak át a gázai Vöröskeresztnek. A Túszok terén egy szónok ilyen értelmű bejelentése hangos éljenzést váltott ki. A jelentések szerint közöttük van Gali és Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor és Guy Gilboa-Dallal.

Történelmi pillanat a túszok szabadulása (Fotó: AFP)
Szabadok a túszok

A túszok kiszabadítása után Izrael szabadon enged mintegy kétezer palesztin fogvatartottat. Köztük van 250 életfogytiglani börtönbüntetést töltő rab, valamint mintegy 1700, akiket a háború alatt raboltak el Gázából, és vádemelés nélkül tartottak fogva. 

Az ENSZ szerint eközben partnereivel együtt több százezer meleg ételt és kenyeret osztottak szét az elmúlt napon Gázában.

Mint arról lapunk korábban beszámolt, Donald Trump amerikai elnök Izraelbe látogat hétfőn. Trump úgy fogalmazott: 

A háború véget ért. A háború véget ért. Rendben? Érti?

Trump azt is kijelentette, hogy „szóbeli garanciákat” kapott mind Izraeltől, mind a Hamásztól, valamint más kulcsfontosságú regionális szereplőktől a megállapodás kezdeti szakaszáról, valamint a jövőbeli szakaszokról, amelyeket még nem véglegesítettek.

Sok szóbeli garanciánk van, és nem hiszem, hogy csalódást akarnak okozni nekem

 – húzta alá Trump.

Borítókép: A túszok szabadulásának örül Izrael (Fotó: AFP)

