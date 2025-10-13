Rendkívüli

Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tesz – kövesse nálunk élőben + videó

Trumpgázai háborútúsz

Trump: A háború véget ért + videó

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy a gázai háború „véget ért", és magabiztosnak tűnt azzal kapcsolatban, hogy az általa létrehozott tűzszüneti és túszszabadítási megállapodás sikeres lesz. Trump az Air Force One fedélzetén tart Izraelbe, hogy megünnepelje a túszok szabadon bocsátását.

Kozma Zoltán
2025. 10. 13. 6:09
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Az elnök kijelentései órákkal azután hangzottak el, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette, Izrael katonai hadművelete még nem ért véget, és figyelmeztetett nem részletezett „jelentős biztonsági kihívásokra", amelyekkel szerinte a közeljövőben szembe kell nézni. Netanjahu megjegyzései és az a tény ellenére, hogy az izraeli kormány csak Trump tervének „első szakaszát" hagyta jóvá, de nem szavazta meg a háború teljes befejezését, Trump biztosnak tűnt abban, hogy a gázai harcok már a múlt részei, amikor az Air Force One fedélzetén beszélt az újságírókkal.

Egy nő tartja magasba Donald Trump amerikai elnök képét (Fotó: AFP)
„Benjamin Netanjahu, a miniszterelnök, nem ment olyan messzire, hogy azt mondja, a háború véget ért" – mondta egy riporter a repülőgépen, s megkérdezte: "Az ön véleménye szerint véget ért az Izrael és a Hamász közötti háború?"

Trump azonnal és határozottan válaszolt: 

A háború véget ért. A háború véget ért. Rendben? Érti?

Trump Izraelbe érkezik

Azt hiszem, tartani fog. Ezt mondta Trump a tűzszünetről, amely néhány nappal a 2023. október 7-i brutális Hamász-invázió második évfordulója után lépett életbe, amely kirobbantotta a gázai háborút. 

Azt hiszem, az emberek belefáradtak. Évszázadok óta tart

 – húzta alá az elnök.

Trump azt is elmondta, hogy „szóbeli garanciákat" kapott mind Izraeltől, mind a Hamásztól, valamint más kulcsfontosságú regionális szereplőktől a megállapodás kezdeti szakaszáról, valamint a jövőbeli szakaszokról, amelyeket még nem véglegesítettek.

Sok szóbeli garanciánk van, és nem hiszem, hogy csalódást akarnak okozni nekem

 – mondta Trump.

Az elnök röviden kitért a Netanjahuval való kapcsolatára is, mondván, hogy az „nagyon jó", bár volt „néhány nézeteltérés vele".

Gyorsan rendeződtek

 – jegyezte meg a nézeteltérésekről.

Azt mondta, úgy véli, Netanjahu „remek munkát" végzett Izrael vezetésében a háború elmúlt két évében.

Azt hiszem, ő volt a megfelelő ember ebben az időben

 – mondta Trump.

Trump hétfői izraeli látogatása várhatóan rövid, nagyjából négy órás lesz, és magában foglal majd találkozókat a túszok családjaival és Netanjahuval, valamint beszédet mond a Kneszetben.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

