A török külügyminiszter elmondta, hogyan lehet tartós a béke

Úgy vélem, az egyetlen módja annak, hogy ezt a háborút lezárjuk, ha őszintén és eltökélten részt veszünk a béketárgyalásokban

– tette hozzá. A konferencián felszólalt Muhammad bin Abdul Rahman Ál Száni katari miniszterelnök is, aki hangsúlyozta: a gázai tűzszünet nem lesz teljes egészen addig, ameddig Izrael nem vonja ki az összes katonáját a Gázai övezetből. José Manuel Albares spanyol külügyminiszter Izraelt Oroszországhoz hasonlította, úgy vélve, hogy a háborút mindkét ország „bevett külpolitikai eszközként használja”.

Hiszünk abban, hogy háborúval nem lehet megoldani az államok közötti vitás kérdéseket, mindenekelőtt pedig az az álláspontunk, hogy az agresszort nem szabad megjutalmazni

– fogalmazott, hozzátéve: ha mégis így tennének, többé egyetlen kisebb ország sem lenne biztonságban.