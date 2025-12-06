Gázai övezetIzraelHakan Fidanháború

A török külügyminiszter elmondta, hogyan lehet tartós a béke

Folytatódnak a tárgyalások a Gázai övezetbe vezénylendő, a stabilitást biztosító katonai egységekről – jelentette be szombaton a török külügyminiszter Katarban.

András János
2025. 12. 06. 14:59
A Doha fórumon hosszas eszmecsere folyt Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL Forrás: NurPhoto
Hakan Fidan a Dohában rendezett fórumon elmondta, további egyeztetések szükségesek a csapatok jogköreiről, illetve arról, milyen mértékben vesznek részt a stabilitás fenntartásában. Rámutatott arra is, hogy egy ilyen misszió fő célja az lenne, hogy az izraelieket és a palesztinokat a saját területeiken tartsa.

Hakan Fidan török külügyminiszter bejelentette, hogy folytatódtak a tartós békét célzó tárgyalások
Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto
Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto

Úgy vélem, az egyetlen módja annak, hogy ezt a háborút lezárjuk, ha őszintén és eltökélten részt veszünk a béketárgyalásokban

– tette hozzá. A konferencián felszólalt Muhammad bin Abdul Rahman Ál Száni katari miniszterelnök is, aki hangsúlyozta: a gázai tűzszünet nem lesz teljes egészen addig, ameddig Izrael nem vonja ki az összes katonáját a Gázai övezetből. José Manuel Albares spanyol külügyminiszter Izraelt Oroszországhoz hasonlította, úgy vélve, hogy a háborút mindkét ország „bevett külpolitikai eszközként használja”.

Hiszünk abban, hogy háborúval nem lehet megoldani az államok közötti vitás kérdéseket, mindenekelőtt pedig az az álláspontunk, hogy az agresszort nem szabad megjutalmazni

– fogalmazott, hozzátéve: ha mégis így tennének, többé egyetlen kisebb ország sem lenne biztonságban.

Korábban arról is írtunk, hogy lövöldözést jelentettek pénteken az Afganisztánt és Pakisztánt elválasztó határ menti térségből, a két ország egymást vádolja a harcok kirobbantásával.

Borítókép: A dohai fórumon hosszas eszmecsere folyt (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

