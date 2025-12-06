Hakan Fidan a Dohában rendezett fórumon elmondta, további egyeztetések szükségesek a csapatok jogköreiről, illetve arról, milyen mértékben vesznek részt a stabilitás fenntartásában. Rámutatott arra is, hogy egy ilyen misszió fő célja az lenne, hogy az izraelieket és a palesztinokat a saját területeiken tartsa.
A török külügyminiszter elmondta, hogyan lehet tartós a béke
Folytatódnak a tárgyalások a Gázai övezetbe vezénylendő, a stabilitást biztosító katonai egységekről – jelentette be szombaton a török külügyminiszter Katarban.
Úgy vélem, az egyetlen módja annak, hogy ezt a háborút lezárjuk, ha őszintén és eltökélten részt veszünk a béketárgyalásokban
– tette hozzá. A konferencián felszólalt Muhammad bin Abdul Rahman Ál Száni katari miniszterelnök is, aki hangsúlyozta: a gázai tűzszünet nem lesz teljes egészen addig, ameddig Izrael nem vonja ki az összes katonáját a Gázai övezetből. José Manuel Albares spanyol külügyminiszter Izraelt Oroszországhoz hasonlította, úgy vélve, hogy a háborút mindkét ország „bevett külpolitikai eszközként használja”.
Hiszünk abban, hogy háborúval nem lehet megoldani az államok közötti vitás kérdéseket, mindenekelőtt pedig az az álláspontunk, hogy az agresszort nem szabad megjutalmazni
– fogalmazott, hozzátéve: ha mégis így tennének, többé egyetlen kisebb ország sem lenne biztonságban.
További Külföld híreink
Korábban arról is írtunk, hogy lövöldözést jelentettek pénteken az Afganisztánt és Pakisztánt elválasztó határ menti térségből, a két ország egymást vádolja a harcok kirobbantásával.
Borítókép: A dohai fórumon hosszas eszmecsere folyt (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Soltész Miklós: A Kárpát-medencei magyarág erősíti a kapcsolatokat a szomszédos népekkel
Soltész Miklós a Szent Miklós napi búcsús körmenet alkalmával köszöntötte a székelyföldi település lakóit.
Újabb bizonyíték, hogy közeledik a patrióta fordulat Európában
Az FPÖ gyorsan erősödik.
Sebestyén József nővére: Ukrán részről bocsánatot sem kértek!
Lett volna lehetőség a férfi Ukrajnából való kimenekítésére.
Zelenszkij értelmetlenek nevezte az éjszakai támadást
Kijev szerint Moszkva szembement a béketörekvésekkel.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Soltész Miklós: A Kárpát-medencei magyarág erősíti a kapcsolatokat a szomszédos népekkel
Soltész Miklós a Szent Miklós napi búcsús körmenet alkalmával köszöntötte a székelyföldi település lakóit.
Újabb bizonyíték, hogy közeledik a patrióta fordulat Európában
Az FPÖ gyorsan erősödik.
Sebestyén József nővére: Ukrán részről bocsánatot sem kértek!
Lett volna lehetőség a férfi Ukrajnából való kimenekítésére.
Zelenszkij értelmetlenek nevezte az éjszakai támadást
Kijev szerint Moszkva szembement a béketörekvésekkel.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!