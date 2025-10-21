Trump szerint ez vár a Hamászra

„Megállapodást kötöttünk a Hamásszal, hogy jól viselkednek, és ha nem így lesz, akkor szükség esetén kiirtjuk őket” — nyilatkozta az amerikai elnök újságíróknak az ausztrál miniszterelnök, Anthony Albanese mellett, akit a Fehér Házban fogadott. A Hamász főtárgyalója szerint a szervezet továbbra is elkötelezett a tűzszüneti megállapodás mellett.

Donald Trump hétfőn közölte, hogy a Hamász megsemmisül, ha nem tartja tiszteletben a Gázai övezetben kötött tűzszüneti megállapodást (Fotó: AFP)

Ki lesznek irtva, és ezt ők is tudják

– tette hozzá.

A Hamász főtárgyalója, Hálil al-Hajja kedd reggel az egyiptomi Al-Qahera News csatornának azt nyilatkozta, hogy a szervezet továbbra is elkötelezett a tűzszüneti megállapodás mellett.

Nagy nehézségekbe ütközünk a holttestek kiemelésében, de elszántak vagyunk, és keményen dolgozunk, hogy ezt elérjük. A Gázára vonatkozó megállapodás érvényben marad, mert mi ezt akarjuk, és erősen elkötelezettek vagyunk annak betartása mellett

– tette hozzá.