Trump szerint ez vár a Hamászra

„Megállapodást kötöttünk a Hamásszal, hogy jól viselkednek, és ha nem így lesz, akkor szükség esetén kiirtjuk őket” — nyilatkozta az amerikai elnök újságíróknak az ausztrál miniszterelnök, Anthony Albanese mellett, akit a Fehér Házban fogadott. A Hamász főtárgyalója szerint a szervezet továbbra is elkötelezett a tűzszüneti megállapodás mellett.
Ki lesznek irtva, és ezt ők is tudják
– tette hozzá.
A Hamász főtárgyalója, Hálil al-Hajja kedd reggel az egyiptomi Al-Qahera News csatornának azt nyilatkozta, hogy a szervezet továbbra is elkötelezett a tűzszüneti megállapodás mellett.
Nagy nehézségekbe ütközünk a holttestek kiemelésében, de elszántak vagyunk, és keményen dolgozunk, hogy ezt elérjük. A Gázára vonatkozó megállapodás érvényben marad, mert mi ezt akarjuk, és erősen elkötelezettek vagyunk annak betartása mellett
– tette hozzá.