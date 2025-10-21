HamászIzraelJ D VanceDonald Trumptűzszünetgázai övezetTrump

Trump szerint ez vár a Hamászra

Donald Trump hétfőn közölte, hogy a Hamász megsemmisül, ha nem tartja tiszteletben a Gázai övezetben kötött megállapodást, miután Izrael vasárnap a tűzszünetnek a palesztin iszlamista mozgalom általi megsértését jelentette be, amit a mozgalom tagadott.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 8:41
Trump kemény üzenetet küldött a Hamásznak Forrás: AFP
„Megállapodást kötöttünk a Hamásszal, hogy jól viselkednek, és ha nem így lesz, akkor szükség esetén kiirtjuk őket” — nyilatkozta az amerikai elnök újságíróknak az ausztrál miniszterelnök, Anthony Albanese mellett, akit a Fehér Házban fogadott. A Hamász főtárgyalója szerint a szervezet továbbra is elkötelezett a tűzszüneti megállapodás mellett.

Donald Trump hétfőn közölte, hogy a Hamász megsemmisül, ha nem tartja tiszteletben a Gázai övezetben kötött tűzszüneti megállapodást (Fotó: AFP)

Ki lesznek irtva, és ezt ők is tudják

– tette hozzá.

A Hamász főtárgyalója, Hálil al-Hajja kedd reggel az egyiptomi Al-Qahera News csatornának azt nyilatkozta, hogy a szervezet továbbra is elkötelezett a tűzszüneti megállapodás mellett. 

Nagy nehézségekbe ütközünk a holttestek kiemelésében, de elszántak vagyunk, és keményen dolgozunk, hogy ezt elérjük. A Gázára vonatkozó megállapodás érvényben marad, mert mi ezt akarjuk, és erősen elkötelezettek vagyunk annak betartása mellett

– tette hozzá.

A Hamász megsértette a fegyverszünetet

Hétfőn J. D. Vance amerikai alelnök elindult Washingtonból Izraelbe. Trump küldöttei, Steve Witkoff és Jared Kushner hétfőn találkoztak Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, miután a Gázai övezetben történt erőszakos cselekmények miatt felmerült a veszélye annak, hogy összeomlik az október 10-én életbe lépett tűzszünet.

Izrael vasárnap csapásokat mért Gázára, állítása szerint a Hamász támadásaira válaszul, amely azonban tagadta ezeket a vádakat.

 

A Hamász fennhatósága alatt működő gázai polgári védelmi szolgálat szerint legalább 45 palesztin halt meg a bombázásokban, és további négyen vesztették életüket hétfőn az izraeli tűzben Gáza városától keletre. Az izraeli hadsereg szerint „terroristákat” támadtak meg, akik megközelítették az izraeli ellenőrzés alatt álló területet határoló „sárga vonalat”.

Az amerikai elnök arra is figyelmeztette a Hamászt, hogy hagyjon fel a nyilvános kivégzésekkel, miközben a mozgalom igyekszik visszaállítani hatalmát a területen.

Trump azonban hangsúlyozta, hogy az amerikai erők nem fognak beavatkozni a Hamász ellen, és kijelentette, hogy több tucat ország, amely beleegyezett egy nemzetközi stabilizációs erő létrehozásába Gázában, „örömmel beavatkozna”. 

Ráadásul Izrael két perc alatt lecsapna, ha megkérném rá. De egyelőre nem kértük meg. Adunk egy kis esélyt, és reméljük, hogy az erőszak kissé csökkenni fog

– mondta Donald Trump.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

