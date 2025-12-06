Rendkívüli

Aki békét akar, velünk tart! – Megkezdődött Kecskeméten a DPK háborúellenes nagygyűlése – Kövesse nálunk élőben!

tűzszüneti megállapodásPakisztánAfganisztánDoha

Ennyit a tűzszünetről: a határon estek egymásnak a fegyveresek

Ismét lövöldözést jelentettek pénteken az Afganisztánt és Pakisztánt elválasztó határ menti térségből, a két ország egymást vádolja a harcok kirobbantásával, Kabul pedig hozzátette, hogy négy halálos áldozatról is tudni az afgán oldalon. A két fél még októberben tűzszüneti megállapodást írt alá a katari fővárosban, Dohában.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 10:16
Tálib harcosok Fotó: SANAULLAH SEIAM Forrás: AFP
Zabihullah Mudzsáhid, a kabuli tálib kormány szóvivője az X-en közölte, a pakisztáni egységek a dél-afganisztáni Kandahár tartományban lévő Szpín Boldaknál nyitottak tüzet az afgán egységekre, amelyek viszonozták azt. Abdulkarím Dzsahad tartományi kormányzó bejelentette, hogy a lövöldözésben négy civil életét vesztette. Mosarraf Zajdi pakisztáni miniszterelnöki szóvivő megerősítette a hírt, ám az X-en közzétett üzenetében az afgán felet vádolta a lövöldözés kirobbantásával. 

Pakisztán és Afganisztán – még októberben – tűzszüneti megállapodást írt alá Dohában
Pakisztán és Afganisztán – még októberben – tűzszüneti megállapodást írt alá Dohában (Fotó: AFP)

Helyszíni beszámolók szerint az incidens mintegy két órán át tartott.

Mindkét fél azzal vádolja a másikat, hogy megszegte a törékeny tűzszünetet

– írja a BBC. Egy forrás elmondta, hogy egy helyi kórházba négy ember holtteste érkezett be. Pakisztánban pedig három sérültről számoltak be. A térségből érkező felvételeken nagyszámú afgán volt látható, amint gyalogosan és járművekkel menekülnek, és a szomszédos településekről is távoztak az emberek attól tartva, hogy a harcok oda is átterjednek.

A két szomszédos országnak régóta feszült a viszonya egymással, októberben pedig fegyveres konfliktus is kirobbant a határ menti térségben, az összecsapásokban pedig több tucat ember halt meg. Ez volt a legsúlyosabb erőszakos cselekmény a térségben 2021 óta, amikor a tálibok átvették a hatalmat Kabulban.

A két fél még októberben tűzszüneti megállapodást írt alá a katari fővárosban, Dohában. A múlt hónapban Isztambulban tartott második tárgyalási forduló azonban hosszú távú megállapodás nélkül ért véget. Írtunk róla, hogy a pakisztáni védelmi miniszter nyílt háborúval fenyegette meg Afganisztánt arra az esetre, ha az Isztambulban folytatott tárgyalások kudarcba fulladnak.

Iszlámábád szerint afganisztáni székhelyű fegyveresek támadásokat hajtanak végre Pakisztánban, Kabul ugyanakkor nem reagált a velük szembeni fellépésre irányuló ismételt felhívásokra. A tálibok tagadják, hogy pakisztáni fegyveresek használnák területüket.

A két országot elválasztó határátkelő a tegnap esti harcok után:

Borítókép: Tálib harcosok (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

