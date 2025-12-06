Ennyit a tűzszünetről: a határon estek egymásnak a fegyveresek

Helyszíni beszámolók szerint az incidens mintegy két órán át tartott.

Mindkét fél azzal vádolja a másikat, hogy megszegte a törékeny tűzszünetet

– írja a BBC. Egy forrás elmondta, hogy egy helyi kórházba négy ember holtteste érkezett be. Pakisztánban pedig három sérültről számoltak be. A térségből érkező felvételeken nagyszámú afgán volt látható, amint gyalogosan és járművekkel menekülnek, és a szomszédos településekről is távoztak az emberek attól tartva, hogy a harcok oda is átterjednek.

A két szomszédos országnak régóta feszült a viszonya egymással, októberben pedig fegyveres konfliktus is kirobbant a határ menti térségben, az összecsapásokban pedig több tucat ember halt meg. Ez volt a legsúlyosabb erőszakos cselekmény a térségben 2021 óta, amikor a tálibok átvették a hatalmat Kabulban.