A pakisztáni védelmi miniszter nyílt háborúval fenyegette meg Afganisztánt

Pakisztán nyílt háborúval fenyegette meg Afganisztánt arra az esetre, ha az Isztambulban folytatott tárgyalások kudarcba fulladnak. A két ország október 19-én tűzszünetet kötött, de a határ menti feszültség továbbra is fennáll, és a megbeszélések vasárnap is folytatódnak a konfliktus eszkalálódásának elkerülése érdekében.

2025. 10. 25. 21:40
Afganisztán és Pakisztán viszonya szeptemberben mérgesedett el Forrás: AFP
A pakisztáni védelmi miniszter szombaton „nyílt háborúval” fenyegette meg Afganisztánt a tálib vezetéssel Isztambulban folytatott tárgyalások kudarca esetén. „Ha nem sikerül megegyezésre jutni velük, fennáll a nyílt háború lehetősége” – hangoztatta Havadzsa Muhammad Aszif a pakisztáni televízióban közvetített beszédében. 

Afganisztán és Pakisztán viszonya szeptemberben mérgesedett el (Fotó: AFP)

Láttam azonban, hogy békét akarnak

– fűzte hozzá.

Pakisztán és Afganisztán október 19-én azonnali tűzszünetről állapodott meg a Katarban folytatott tárgyalásokat követően, amelyek célja az volt, hogy tartós békét teremtsen a két ország határán, miután az ott történt összecsapások több tucat halálos áldozatot követeltek.

Aszif szerint a fegyvernyugvást a felek egyelőre betartják.

Szombaton tárgyalások kezdődtek Isztambulban, hogy megakadályozzák az erőszak újabb fellángolását. A tartósabb rendezés reményében folytatott megbeszélések vasárnap is folytatódnak. Afganisztán és Pakisztán viszonya szeptemberben mérgesedett el, a két ország között nyílt harcok robbantak ki, a pakisztáni és az afgán erők többször összecsaptak a határ menti régiókban, a pakisztáni légierő légicsapásokat mért afganisztáni célpontokra, a konfliktusban többen – köztük civilek – vesztették életüket.

Pakisztán régóta azzal vádolja a 2021-ben ismét hatalomra került afganisztáni tálibokat, hogy menedéket nyújtanak a pakisztáni területen merényleteket végrehajtó Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) terrorszervezetnek, Kabul viszont azt állítja, hogy Pakisztán támogatását élvezi az Afganisztánban terrorcselekményeket elkövető Iszlám Állam-Horaszán Tartomány (ISKP) nevű szervezet.

Borítókép: Tálib biztonsági személyzet járőrözik (Fotó: AFP)

