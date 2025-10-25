A pakisztáni védelmi miniszter nyílt háborúval fenyegette meg Afganisztánt

Afganisztán és Pakisztán viszonya szeptemberben mérgesedett el

Pakisztán és Afganisztán október 19-én azonnali tűzszünetről állapodott meg a Katarban folytatott tárgyalásokat követően, amelyek célja az volt, hogy tartós békét teremtsen a két ország határán, miután az ott történt összecsapások több tucat halálos áldozatot követeltek.

Aszif szerint a fegyvernyugvást a felek egyelőre betartják.

Szombaton tárgyalások kezdődtek Isztambulban, hogy megakadályozzák az erőszak újabb fellángolását. A tartósabb rendezés reményében folytatott megbeszélések vasárnap is folytatódnak. Afganisztán és Pakisztán viszonya szeptemberben mérgesedett el, a két ország között nyílt harcok robbantak ki, a pakisztáni és az afgán erők többször összecsaptak a határ menti régiókban, a pakisztáni légierő légicsapásokat mért afganisztáni célpontokra, a konfliktusban többen – köztük civilek – vesztették életüket.