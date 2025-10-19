Azonnali tűzszüneti megállapodás született Afganisztán és Pakisztán között

A szombaton Dohában megkezdett tárgyalások során „a két fél megállapodott az azonnali tűzszünetről és olyan mechanizmusok bevezetéséről, amelyekkel megerősíthető a tartós béke és stabilitás” – számolt be vasárnap a katari külügyminisztérium az X közösségi oldalon közzétett közleményében.

Létrejött a béke Afganisztán és Pakisztán között. A képen: tálibokat motorosok követnek, miközben a határ felé haladnak a talibán biztonsági személyzet és a pakisztáni határőrség közötti folyamatos összecsapások során, Kandahár tartomány Spin Boldak kerületében, 2025. október 15-én. Fotó: SANAULLAH SEIAM / AFP

A megállapodás részleteit nem hozták nyilvánosságra, de „a következő napokban további megbeszélésekre kerül sor” az afgán és pakisztáni vezetők között a megállapodás végrehajtásának biztosítása érdekében – közölte Doha, amely fontos lépésnek nevezte a fejleményt. A dohai tárgyalásokon részt vevő Havadzsa Mohammad Ászif pakisztáni védelmi miniszter az X-en megerősítette, hogy tűzszüneti megállapodás született, és kijelentette, hogy a két fél október 25-én Isztambulban újra találkozik.