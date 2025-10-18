Orbán Viktorbékebékemenet

Békecsúcs előtt békemenet – fontos üzenetet küldött Orbán Viktor

Magyarország a béke szigete.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 13:18
Fotó: Kurucz Árpád
– Most mindennél fontosabb a béke melletti kiállásunk – jelentette ki Orbán Viktor a Harcosok Klubjában közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egy felhívást is intézett a klub tagjaihoz.

Orbán Viktor Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Október 23-án csatlakozz te is a békemenethez, és mutassuk meg együtt, hogy Magyarország a béke szigete!

– hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette: „legyünk ott minél többen”.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, október 23-án a békemenetre való gyülekezés délelőtt kilenc órakor lesz az Elvis Presley téren, az összegyűlt tömeg pedig a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonul a Kossuth térre, ahova még Orbán Viktor beszéde előtt megérkezik a menet.

Valamint már azt is tudni, hogy Donald Trump amrikai elnök Budapesten fog tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a békéről. Az amerikai elnök azt is elmondta pénteken, hogy miért döntött így: azért lesz Budapesten a találkozó, mert Orbán Viktort kedveli és Magyarország egy biztonságos ország. Emellett azt is kiemelte, hogy kivételes vezetőnek tartja a magyar miniszterelnököt, aki szerinte rendkívül jó munkát végez és jó házigazdája lesz a béketárgyalásnak


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pilhál György
Majmoké a világ

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

