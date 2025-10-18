Budapesti békecsúcsOrbán ViktorTrumptalálkozó

Orbán Viktor fontos részleteket árult el a budapesti békecsúcsról

A magyar miniszterelnök szerint Magyarország évek óta következetesen és kitartóan áll a béke ügye mellett. Konfrontáció helyett együttműködés, megbélyegzés helyett kölcsönös tisztelet. Ez a béke útja – írta Orbán Viktor. A mindenkit érdeklő kérdést válaszolta meg a miniszterelnök a Facebook-on.

Kozma Zoltán
Forrás: Facebook2025. 10. 18. 7:29
A helyszínválasztás visszaigazolása Orbán Viktor békepolitikájának Forrás: Facebook/Orbán Viktor
Miért éppen Budapest? Tegnap óta sokan kérdezik és találgatnak szerte a világban, miért lett Magyarország a helyszíne  az amerikai és az orosz elnök találkozójának. A válasz egyszerű: mi maradtunk egyedül Európában a béke útján. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A magyar miniszterelnök hozzátette:

Mi soha nem oktattunk ki senkit. Akkor sem, ha kormányon volt, vagy éppen ellenzékben.

Orbán Viktor: Mi tárgyalunk tovább

Orbán Viktor kiemelte: Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat. Úgy nehéz meggyőzni bárkit, bármiről, ha nem állunk szóba vele. 

És a legfontosabb: Mi évek óta következetesen és kitartóan állunk a béke ügye mellett. Konfrontáció helyett együttműködés, megbélyegzés helyett kölcsönös tisztelet. Ez a béke útja.

– húzta alá a kormányfő.

Mint fogalmazott: Magyarország ma az az ország Európában, ahol komoly esélye van annak, hogy egy amerikai-orosz tárgyalás végül elvezet a békéhez. És ahol talán még az európai szempontok is érvényesülhetnek. Brüsszel ugyan elszigetelte magát, de mi tárgyalunk tovább – tette hozzá.

Borítókép: A helyszínválasztás visszaigazolása Orbán Viktor békepolitikájának (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Fontos híreink

