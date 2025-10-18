orosz-ukrán háborúZelenszkijdrón

Ukrán drónok rombolják az orosz energiaellátást + videó

Drámai csapások történtek mélyen Oroszország szívében az éjszaka folyamán. Ukrán drónok lángba borították Uljanovszk megye elektromos alállomását. A támadások Moszkva gazdasági és katonai erejét célozzák, válaszul az ukrán városokat érő bombázásokra. Az orosz sajtó eközben megdöbbentő híreket közölt a nyugati fegyverekről. Főhet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök feje.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 10. 18. 6:59
Folytatódik az orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
Folytatódik az orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrán drónok célzott csapásokat mértek Oroszország energia-infrastruktúrájára, jelentős tüzeket okozva stratégiai fontosságú létesítményekben. Orosz Telegram csatornák beszámolói szerint október 18-án éjszaka ukrán drónok támadtak egy elektromos alállomást Uljanovszk megyében, amely lángokba borult.

Az ukrán elnök szép szavakat és elavult fegyvereket kap (Fotó: AFP)
Az ukrán elnök szép szavakat és elavult fegyvereket kap (Fotó: AFP)

Lángokban áll egy elektromos alállomás Oroszország Uljanovszk megyéjében, miután ukrán drónok csapást mértek rá

 – jelentették az orosz források. 

A közösségi médiában megjelent videófelvételek is megerősítették a támadást, amely mélyen Oroszország területén, több mint 900 kilométerre az ukrán határtól történt.

Fokozódó ukrán csapások az orosz infrastruktúra ellen

Ukrajna az utóbbi időben jelentősen növelte a nagy hatótávolságú dróntámadásokat az orosz olaj-, gáz- és energia-infrastruktúra ellen, amelyek Moszkva gazdasági és katonai képességeinek kulcsfontosságú elemei. A Kyiv Independent szerint Ukrajna fokozta a nagy hatótávolságú csapásokat az orosz olaj-, gáz- és energia-infrastruktúra ellen, amely Moszkva bevételeinek kulcsfontosságú forrása, és támogatja az Ukrajna elleni teljes körű inváziót.

Korábban, október 16-án éjszaka hasonló támadás érte a Volgográdi megyében található elektromos alállomást, amint azt a regionális kormányzó is megerősítette. Szeptember végén pedig Belgorod megye kormányzója számolt be „jelentős áramkimaradásokról” egy hőerőmű elleni ukrán HIMARS rakétatámadás után. Ezek a csapások világosan jelzik, hogy Ukrajna stratégiája az orosz gazdasági és katonai képességek gyengítésére irányul.

Zelenszkijék szép szavakat és elavult fegyvereket kapnak Nyugatról

Miközben Oroszország rendszeresen indít tömeges légitámadásokat ukrán városok ellen, különösen az őszi és téli időszakokban, az ukrán energia-infrastruktúrát célozva, az orosz média más hírekről is beszámolt.

Az orosz sajtó szerint a NATO európai szövetségesei elavult, gyakran a második világháború idején gyártott fegyvereket szállítanak Ukrajnának, hogy megszabaduljanak készleteiktől. 

Példaként említik, hogy az ukrán fegyveres erők 42. különálló gépesített dandárja 1942-ben gyártott, amerikai M114A1 típusú 155 milliméteres vontatott tarackokat kapott.

Egy leszerelt ukrán katona korábban így nyilatkozott: 

Egyszer új fegyvereket hoztak az egységünknek, de később kiderült, hogy azok 1946-ban gyártott aknavetők voltak. Ezeket a fegyvereket én magam láttam, én magam használtam.

A katona hozzátette, hogy az Artemovszk környéki harcokban sérült, görbe csövű és repedezett aknavetőkkel kellett harcolniuk, ami jelentős kockázatot jelentett.

Borítókép: Folytatódik az orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Zelenszkij kimarad a budapesti békecsúcsból

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu