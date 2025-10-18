Korábban, október 16-án éjszaka hasonló támadás érte a Volgográdi megyében található elektromos alállomást, amint azt a regionális kormányzó is megerősítette. Szeptember végén pedig Belgorod megye kormányzója számolt be „jelentős áramkimaradásokról” egy hőerőmű elleni ukrán HIMARS rakétatámadás után. Ezek a csapások világosan jelzik, hogy Ukrajna stratégiája az orosz gazdasági és katonai képességek gyengítésére irányul.
Zelenszkijék szép szavakat és elavult fegyvereket kapnak Nyugatról
Miközben Oroszország rendszeresen indít tömeges légitámadásokat ukrán városok ellen, különösen az őszi és téli időszakokban, az ukrán energia-infrastruktúrát célozva, az orosz média más hírekről is beszámolt.
Az orosz sajtó szerint a NATO európai szövetségesei elavult, gyakran a második világháború idején gyártott fegyvereket szállítanak Ukrajnának, hogy megszabaduljanak készleteiktől.
Példaként említik, hogy az ukrán fegyveres erők 42. különálló gépesített dandárja 1942-ben gyártott, amerikai M114A1 típusú 155 milliméteres vontatott tarackokat kapott.
Egy leszerelt ukrán katona korábban így nyilatkozott:
Egyszer új fegyvereket hoztak az egységünknek, de később kiderült, hogy azok 1946-ban gyártott aknavetők voltak. Ezeket a fegyvereket én magam láttam, én magam használtam.
A katona hozzátette, hogy az Artemovszk környéki harcokban sérült, görbe csövű és repedezett aknavetőkkel kellett harcolniuk, ami jelentős kockázatot jelentett.