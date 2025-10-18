Ukrán drónok rombolják az orosz energiaellátást + videó

A közösségi médiában megjelent videófelvételek is megerősítették a támadást, amely mélyen Oroszország területén, több mint 900 kilométerre az ukrán határtól történt.

Fokozódó ukrán csapások az orosz infrastruktúra ellen

Ukrajna az utóbbi időben jelentősen növelte a nagy hatótávolságú dróntámadásokat az orosz olaj-, gáz- és energia-infrastruktúra ellen, amelyek Moszkva gazdasági és katonai képességeinek kulcsfontosságú elemei. A Kyiv Independent szerint Ukrajna fokozta a nagy hatótávolságú csapásokat az orosz olaj-, gáz- és energia-infrastruktúra ellen, amely Moszkva bevételeinek kulcsfontosságú forrása, és támogatja az Ukrajna elleni teljes körű inváziót.