Zelenszkij kimarad a budapesti békecsúcsból

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint Donald Trump Volodimir Zelenszkijjel való találkozója előtt egyértelműen jelezte, hogy megváltozott a nemzetközi politikai erőtér. Az amerikai elnök Orbán Viktort nevezte „nagyszerű vezetőnek”, elismerve Magyarország szerepét a békefolyamatokban, miközben Zelenszkij kimarad a budapesti békecsúcsból.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 23:00
Zelenszkijt hatalmas meglepetés érte Washingtonban
Zelenszkijt hatalmas meglepetés érte Washingtonban Fotó: DANYLO ANTONIUK
„Donald Trump Washingtonban fogadta Zelenszkij ukrán elnököt, aki előtt (az elnök) Orbán Viktort dicsérte” – kezdte Deák Dániel a legutóbbi gyors elemzését, amelyet öt pontban foglalt össze.

Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Alex Brandon / MTI/AP

1. Feszült volt a légkör. Bár a hivatalos kommunikációjukban kedves szavakat mondtak egymásnak, a testbeszédből és a hangulatból világosan látszott, hogy feszült a viszony Donald Trump és Zelenszkij között. Az ukrán elnök ismét kéreget, további fegyverekért lobbizik Amerikában

– írta a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Így folytatta:  

2. Trump Orbánt dicsérte Zelenszkij előtt ülve: az ukrán elnöknek rendkívül kellemetlen lehetett, hogy Donald Trump ismét nagyszerű vezetőnek nevezte Orbán Viktor t, és azt is világossá tette, hogy megérti, miért vásárol orosz energiát Magyarország. Emlékezetes, korábban Zelenszkij el akarta érni, hogy az amerikai elnök megtiltsa ezt hazánknak. Azt is kiemelte az amerikai elnök, hogy Orbán Viktor remek házigazdája lesz a békecsúcsnak.”

3. Zelenszkij nem lesz ott a budapesti békecsúcson: Trump újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy Zelenszkij nem lesz ott a budapesti békecsúcson, ugyanis az orosz elnökkel érthető módon nem jó a viszonyuk; a tárgyalásokon Orbán Viktor lesz a házigazda, és rajta kívül csak Trump és Putyin lesz jelen.

Ezután, a 4. pontban arról írt Deák, hogy ismét megerősítést kapott a magyar külpolitika. 

Trump külön kiemelte, hogy nemcsak ő, hanem Putyin is kedveli Orbán Viktort, ezért valósulhat meg a békecsúcs Budapesten. Ez egy újabb megerősítése volt a magyar külpolitikának, amelynek alapelve, hogy minden irányba nyitottnak kell maradni, és minden nagyhatalommal jó viszonyra kell törekedni.

Végül úgy fogalmazott, ez komoly pofon Magyar Péternek:

„Az elkövetkezendő hetek itthon és nemzetközi szinten is a budapesti békecsúcstól lesznek hangosak, ami háttérbe tolja Magyar Péter kampányát, így sokkal kevésbé tudja magára vonni a figyelmet. Ha ezt mégis megteszi, akkor is közröhej tárgyává teszi magát, mint például legutóbb, amikor azt sugallta, hogy ő miatta lesz a békecsúcs Budapesten, miközben vélhetően se Trump, se Putyin nem tudja még a nevét sem.”

Google News
Belföldi híreink

Külföldi híreink

