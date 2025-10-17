Zelenszkij kimarad a budapesti békecsúcsból

„Donald Trump Washingtonban fogadta Zelenszkij ukrán elnököt, aki előtt (az elnök) Orbán Viktort dicsérte” – kezdte Deák Dániel a legutóbbi gyors elemzését, amelyet öt pontban foglalt össze.

Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Alex Brandon / MTI/AP

1. Feszült volt a légkör. Bár a hivatalos kommunikációjukban kedves szavakat mondtak egymásnak, a testbeszédből és a hangulatból világosan látszott, hogy feszült a viszony Donald Trump és Zelenszkij között. Az ukrán elnök ismét kéreget, további fegyverekért lobbizik Amerikában

– írta a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Így folytatta:

„2. Trump Orbánt dicsérte Zelenszkij előtt ülve: az ukrán elnöknek rendkívül kellemetlen lehetett, hogy Donald Trump ismét nagyszerű vezetőnek nevezte Orbán Viktor t, és azt is világossá tette, hogy megérti, miért vásárol orosz energiát Magyarország. Emlékezetes, korábban Zelenszkij el akarta érni, hogy az amerikai elnök megtiltsa ezt hazánknak. Azt is kiemelte az amerikai elnök, hogy Orbán Viktor remek házigazdája lesz a békecsúcsnak.”