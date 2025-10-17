TrumpUkrajnaZelenszkijorosz-ukrán háborútalálkozó

Donald Trump és Zelenszkij nem nyilatkozott közösen a sajtónak

Az amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij hosszú megbeszélést folytattak a Fehér Házban. A kétoldalú találkozót követően mindenki arra volt kíváncsi, hogy miről beszéltek a felek és miben állapodtak meg, azonban Zelenszkij és Trump nem álltak ki közösen a sajtó elé, az amerikai elnök pedig elhagyta a Fehér Házat.

Brém-Nagy Márton
2025. 10. 17. 22:45
Fotó: WIN MCNAMEE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az amerikai és az ukrán elnök a Fehér Házban tartottak megbeszélést, aminek során a Tomahawk robotrepülők kérdése is előkerült. A kétoldalú találkozó után mindenki a sajtótájékoztatót várta, azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszállt az autóba és elhagyta a Fehér Házat, Donald Trump pedig elindult Floridába. 

Donald Trump és Zelenszkij hosszú megbeszélést folytatott
Fotó: ANDREW LEYDEN / NurPhoto

A találkozót megelőzően az amerikai elnök újságírói kérdésre válaszolva elárulta, hogy miért éppen Budapest lesz a tárgyalások helyszíne. Donald Trump ennek kapcsán kiemelte, hogy kedveli Orbán Viktort és Magyarország egy biztonságos ország. Egyúttal hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök kiváló vezető és rendkívüli munkát végez és jó házigazdája lesz a csúcstalálkozónak. 

Az amerikai elnök nemrég közösségi oldalán is közzétett egy képet Zelenszkijjel, amely alá azt írta: „Nem veszítünk embereket, nem költünk pénzt, fizetnek nekünk a lőszerért és a rakétákért... nagyon jó üzletet kötöttünk a NATO-val... nem ezért vagyunk benne. Azért vagyunk benne, hogy ezrek életét mentsük meg...”

A megbeszélést követően mindenki a két elnök sajtótájékoztatójára várt, azonban Volodimir Zelenszkij nem állt ki a sajtó elé az amerikai elnökkel, elhagyta a Fehér Házat, Donald Trump pedig elindult Floridába. 

A legfrissebb hírek szerint ugyanakkor Zelenszkij végül tájékoztatta az európai vezetőket a megbeszélés részleteiről, egyedül állt ki válaszolni a kérdésekre. Szerinte Donald Trump és ő megegyeztek abban, hogy nem válaszol a nagy hatótávolságú fegyverekkel kapcsolatos kérdésekre. 

Az ukrán elnök szerint ugyanakkor produktív megbeszélést folytattak a Fehér Házban. 

Zelenszkij elmondta, a megbeszélésen szóba kerültek a biztonsági garanciák is, ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy továbbra is szeretné, ha az Egyesült Államok részt vállalna ezekben a biztonsági garanciákban. Egyúttal kiemelte, hogy a helyzet nehéz, azonban „bízik benne, Trump segítségével sikerül lezárni a konfliktust”. 

Donald Trump közösségi oldalán üzent 

Az amerikai elnök nem sokkal a találkozó után közösségi oldalán üzent. Bejegyzésében az amerikai elnök azt írta: „Elég vérontás történt, a határokat a vér jelölte ki. A feleknek meg kell állniuk ott, ahol vannak” 

Mindketten kiáltsák ki a győzelmet, a történelem döntsön! Nincs több lövöldözés, nincs több halál, nincs több hatalmas és fenntarthatatlan pénzköltés.

– írta Trump a Truth Socialon röviddel azután, hogy befejezte találkozóját Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. 

Az amerikai elnök a pénteki találkozót „nagyon érdekesnek” és „szívélyesnek” nevezte, és azt mondta, hogy hasonló üzenetet közvetített Zelenszkij felé, mint amit egy nappal korábban Vlagyimir Putyin orosz elnöknek mondott. „Azt mondtam neki, ahogy Putyin elnöknek is határozottan javasoltam, hogy itt az ideje leállítani a gyilkolást, és megegyezést kötni!” – írta.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

