Donald Trump és Zelenszkij nem nyilatkozott közösen a sajtónak

Az amerikai és az ukrán elnök a Fehér Házban tartottak megbeszélést, aminek során a Tomahawk robotrepülők kérdése is előkerült. A kétoldalú találkozó után mindenki a sajtótájékoztatót várta, azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszállt az autóba és elhagyta a Fehér Házat, Donald Trump pedig elindult Floridába.
A találkozót megelőzően az amerikai elnök újságírói kérdésre válaszolva elárulta, hogy miért éppen Budapest lesz a tárgyalások helyszíne. Donald Trump ennek kapcsán kiemelte, hogy kedveli Orbán Viktort és Magyarország egy biztonságos ország. Egyúttal hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök kiváló vezető és rendkívüli munkát végez és jó házigazdája lesz a csúcstalálkozónak.
Az amerikai elnök nemrég közösségi oldalán is közzétett egy képet Zelenszkijjel, amely alá azt írta: „Nem veszítünk embereket, nem költünk pénzt, fizetnek nekünk a lőszerért és a rakétákért... nagyon jó üzletet kötöttünk a NATO-val... nem ezért vagyunk benne. Azért vagyunk benne, hogy ezrek életét mentsük meg...”
A megbeszélést követően mindenki a két elnök sajtótájékoztatójára várt, azonban Volodimir Zelenszkij nem állt ki a sajtó elé az amerikai elnökkel, elhagyta a Fehér Házat, Donald Trump pedig elindult Floridába.
A legfrissebb hírek szerint ugyanakkor Zelenszkij végül tájékoztatta az európai vezetőket a megbeszélés részleteiről, egyedül állt ki válaszolni a kérdésekre. Szerinte Donald Trump és ő megegyeztek abban, hogy nem válaszol a nagy hatótávolságú fegyverekkel kapcsolatos kérdésekre.
Az ukrán elnök szerint ugyanakkor produktív megbeszélést folytattak a Fehér Házban.
Zelenszkij elmondta, a megbeszélésen szóba kerültek a biztonsági garanciák is, ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy továbbra is szeretné, ha az Egyesült Államok részt vállalna ezekben a biztonsági garanciákban. Egyúttal kiemelte, hogy a helyzet nehéz, azonban „bízik benne, Trump segítségével sikerül lezárni a konfliktust”.
Donald Trump közösségi oldalán üzent
Az amerikai elnök nem sokkal a találkozó után közösségi oldalán üzent. Bejegyzésében az amerikai elnök azt írta: „Elég vérontás történt, a határokat a vér jelölte ki. A feleknek meg kell állniuk ott, ahol vannak”
Mindketten kiáltsák ki a győzelmet, a történelem döntsön! Nincs több lövöldözés, nincs több halál, nincs több hatalmas és fenntarthatatlan pénzköltés.
– írta Trump a Truth Socialon röviddel azután, hogy befejezte találkozóját Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.