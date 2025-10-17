Szijjártó Péter a Trump–Putyin-találkozóról beszélt + videó

„Természetesen mi itt Magyarországon, Budapesten készen állunk arra, hogy az alkalmas feltételeket biztosítsuk ahhoz, hogy itt biztonságos és nyugodt körülmények között tudjon tárgyalni egymással az amerikai és az orosz elnök. Ez a világ egyik legbiztonságosabb országa, tehát hogyha valahol, akkor itt biztonságos körülmények között tudnak egymással tárgyalni majd a vezetők. Mindenfajta technikai kérdés a helyszínkijelöléstől kezdve az még várat magára” – zárta.