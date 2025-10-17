Szijjártó PéterChristopher LandauBudapesti békecsúcsMagyarország

Szijjártó Péter a Trump–Putyin-találkozóról beszélt + videó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország minden feltételt biztosít ahhoz, hogy a budapesti békecsúcs résztvevői nyugodt és biztonságos körülmények között tárgyalhassanak. Szijjártó hangsúlyozta: hazánk a világ egyik legbiztonságosabb országa, így ideális helyszíne lesz az amerikai és orosz elnök megbeszélésének.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 21:37
Szijjártó Péter (Photo: MTI)
„A tegnapi napon késő este az amerikai külügyminiszter-helyettessel, Christopher Landauval, aztán az orosz kollégámmal, Szergej Lavrovval is beszéltem, és ma reggel pedig beszéltem Jurij Usakovval, az orosz elnök külpolitikai főtanácsadójával” – kezdte Szijjártó Péter csütörtöki sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: KKM / MTI/KKM)

Ezek alapján a következőket tudom önöknek mondani. A tegnapi napon az orosz külügyminiszter kolléga arról tájékoztatott, hogy ma fognak telefonon beszélni az amerikai külügyminiszter kollégával, akit Donald Trump elnök kijelölt arra, hogy az előkészítő megbeszélést amerikai részről vezesse

 – tette hozzá.

„Természetesen mi itt Magyarországon, Budapesten készen állunk arra, hogy az alkalmas feltételeket biztosítsuk ahhoz, hogy itt biztonságos és nyugodt körülmények között tudjon tárgyalni egymással az amerikai és az orosz elnök. Ez a világ egyik legbiztonságosabb országa, tehát hogyha valahol, akkor itt biztonságos körülmények között tudnak egymással tárgyalni majd a vezetők. Mindenfajta technikai kérdés a helyszínkijelöléstől kezdve az még várat magára” – zárta.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

