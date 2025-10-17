Szijjártó Péter a Trump–Putyin-találkozóról beszélt + videó

„A tegnapi napon késő este az amerikai külügyminiszter-helyettessel, Christopher Landauval, aztán az orosz kollégámmal, Szergej Lavrovval is beszéltem, és ma reggel pedig beszéltem Jurij Usakovval, az orosz elnök külpolitikai főtanácsadójával” – kezdte Szijjártó Péter csütörtöki sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva.
Ezek alapján a következőket tudom önöknek mondani. A tegnapi napon az orosz külügyminiszter kolléga arról tájékoztatott, hogy ma fognak telefonon beszélni az amerikai külügyminiszter kollégával, akit Donald Trump elnök kijelölt arra, hogy az előkészítő megbeszélést amerikai részről vezesse
– tette hozzá.