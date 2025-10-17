Szijjártó Péter: Botrány, hogy Lengyelországban szabadon bocsátottak és ünnepelnek egy terroristát

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter botránynak nevezte, hogy „a lengyelek szerint, ha nem tetszik egy építmény Európában, nyugodtan fel lehet robbantani”.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztőség)

Ezzel lényegében a lengyelek ma előre felmentést adtak terrortámadások elkövetéséhez a kontinensen

– vélekedett. „Lengyelország nemcsak szabadon bocsátott, hanem ünnepel is egy terroristát, ide jutott az európai jogállamiság…” – tette hozzá.

Az illetékes lengyel bíróság pénteken elutasította az Északi Áramlat földgázvezeték felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi kiadatását Németországnak, akit egyúttal ki is engedtek az előzetes letartóztatásból.