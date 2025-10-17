földgázvezetékSzijjártó PéterLengyelországÉszaki Áramlatterrorista

Szijjártó Péter: Botrány, hogy Lengyelországban szabadon bocsátottak és ünnepelnek egy terroristát

Botrány, hogy Lengyelországban elutasították az Északi Áramlat földgázvezeték felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi kiadatását, és ezzel előre felmentést adtak terrortámadások elkövetéséhez Európában – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a X-en.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter botránynak nevezte, hogy „a lengyelek szerint, ha nem tetszik egy építmény Európában, nyugodtan fel lehet robbantani”.

Ezzel lényegében a lengyelek ma előre felmentést adtak terrortámadások elkövetéséhez a kontinensen

 – vélekedett. „Lengyelország nemcsak szabadon bocsátott, hanem ünnepel is egy terroristát, ide jutott az európai jogállamiság…” – tette hozzá. 

Az illetékes lengyel bíróság pénteken elutasította az Északi Áramlat földgázvezeték felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi kiadatását Németországnak, akit egyúttal ki is engedtek az előzetes letartóztatásból.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

