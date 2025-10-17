Budapesti békecsúcs – Berlinből is érkezett üzenet

„Alapvetően jó fejleménynek tartom, hogy a tárgyalások végre folytatódnak” – mondta Wadephul újságíróknak Ankarába tartó repülőútja alatt. A német miniszter méltatta az amerikai elnök erőfeszítéseit a gázai békemegállapodás megkötése érdekében, és kiemelte: a csütörtökön bejelentett budapesti csúcstalálkozó Trump „egyértelmű szándékát jelzi, hogy elősegítse az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalási folyamat megkezdését”.

Johann Wadephul német külügyminiszter ( Fotó: JULIANE SONNTAG / Photothek Media Lab)

Amikor arról kérdezték, helyénvalónak tartja-e, hogy egy uniós tagállam fogadja Putyint, Wadephul úgy válaszolt:

Amíg a találkozó célja a béketárgyalások előmozdítása, addig ez elfogadható.

Ugyanakkor megjegyezte, hogy a korábbi, alaszkai Trump–Putyin-csúcstalálkozó „kudarca” rámutatott arra, hogy a békefolyamat előmozdításához egyértelmű lépésekre van szükség. Trump pénteken a washingtoni Fehér Házban fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, aki abban bízik, hogy az amerikai elnök engedélyezi a Tomahawk típusú, hosszú hatótávolságú robotrepülőgépek eladását Ukrajnának. Wadephul ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Úgy gondolom, hogy egyrészt fontos ajánlatot tenni a tárgyalások megtartása érdekében, másfelől azt is világossá kell tenni, hogy mi lenne az alternatíva.

