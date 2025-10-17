Szijjártó Péter sajtótájékoztatóján lapunk kérdésére, miszerint az amerikai elnök budapesti békecsúcsról szóló bejelentése mit üzen Magyarország külpolitikájáról a világnak és Brüsszelnek, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: Magyarország három és fél éve következetesen a béke pártján áll és mindent megtesz azért, hogy Ukrajnában mielőbb véget érjen a háború. Mint mondta, már a konfliktus kitörésekor jelezte mind az orosz, mind az ukrán fél felé, hogy hazánk kész minden segítséget megadni a béke érdekében – ezt az álláspontját azóta is fenntartja a kormány.
Szijjártó Péter a budapesti békecsúcs menetrendjéről tájékoztatott
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lapunk kérdésére hangsúlyozta: Magyarország három és fél éve következetesen a béke pártján áll, és készen áll minden feltételt biztosítani ahhoz, hogy Budapesten biztonságos és nyugodt körülmények között találkozhasson az amerikai és az orosz elnök. Szijjártó Péter szerint minden olyan fejlemény, amely az amerikai és az orosz elnök tárgyalásáról szól, „fantasztikus hír”, mert a háborúnak csak a tárgyalóasztalnál lehet véget vetni.
„Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti béke csúcstalálkozójával kapcsolatban a következőket szeretném mondani, amikor három és fél esztendővel ezelőtt kitört a háború, akkor mi jeleztük, hogy Magyarország készen áll arra, hogy minden tőle telhetőt megadjon, minden tőle telhető segítséget biztosítson ahhoz, hogy visszatérjen a béke Ukrajnába, akkor ezt mind az orosz, mind az ukrán partnereinknek elmondtam.”
Három és fél éve fenntartjuk ezt az álláspontunkat. Mi a béke pártján állunk, mi békét akarunk. Három és fél éve bebizonyosodott, hogy ennek a háborúnak a csatatéren nem lesz megoldása. Bebizonyosodott, hogy ennek a háborúnak csak akkor lesz vége, hogyha megállapodás születik a tárgyalóasztalnál, ezért mi minden olyan hírt fantasztikus hírnek tartunk, ami arról szól, hogy az amerikai és az orosz elnök tárgyal egymással. Egy világos történelmi tapasztalat, hogy akkor van mindig esély a békére, hogyha a világ nagyhatalmai egymással civilizált együttműködést tudnak fenntartani.
Hozzátette: az elmúlt három és fél év is azt bizonyította, hogy egy orosz–amerikai együttműködés tudja biztosítani a béke visszatérését Közép-Európában. Ezért mi az elmúlt három és fél évben nem engedtünk annak a nyomásnak, amivel arra próbáltak rávenni minket, hogy számoljuk fel az együttműködést, a kapcsolatot Oroszországgal. Mi nem voltunk hajlandók elszigetelni magunkat.
A tárcavezető hangsúlyozta: „Három és fél éve nyitva tartottunk, nyitva tartjuk a diplomáciai csatornákat, nyitva tartjuk a párbeszéd lehetőségét.”
És mára bebizonyosodott az is, hogy Európából mi vagyunk az egyetlenek, az egyetlen ország, az egyetlen kormány, az egyetlen miniszterelnök, amely a világ nagyhatalmaival, mindegyikkel egyszerre, kölcsönös tiszteleten alapuló és eredményes együttműködést tud folytatni. A magyar miniszterelnök egyszerre tart fenn jó kapcsolatot az amerikai elnökkel, egyszerre tud civilizált együttműködést folytatni az orosz elnökkel és a kínai elnökkel is. Ez a helyzet. A tegnapi napon késő este az amerikai külügyminiszter-helyettessel, Christopher Landauval, aztán az orosz kollégámmal, Szergej Lavrovval is beszéltem, és ma reggel pedig beszéltem az orosz elnök külpolitikai főtanácsadójával. Ezek alapján a következőket tudom önöknek mondani. Ma abban maradtunk, hogy a miniszterelnök és Putyin elnök magyar idő szerint 11 órakor beszélnek egymással.
Szijjártó Péter hangsúlyozta: „A tegnapi napon az orosz külügyminiszter kolléga arról tájékoztatott, hogy ma fognak telefonon beszélni az amerikai külügyminiszter kollégával, akit Donald Trump elnök kijelölt arra, hogy az előkészítő megbeszélést amerikai részről vezesse.”
További Külföld híreink
Szijjártó Péter elmondta, ha a jövő héten sor tud kerülni erre az előkészítő megbeszélésre, akkor fognak tudni biztosat a további menetrendről.
Akkor fogunk tudni már adott esetben időpontról és részletekről beszélni. Természetesen mi itt Magyarországon, Budapesten készen állunk arra, hogy az alkalmas feltételeket biztosítsuk ahhoz, hogy itt biztonságos és nyugodt körülmények között tudjon tárgyalni egymással az amerikai és az orosz elnök. Ez Európa legbiztonságosabb országa, ez a világ egyik legbiztonságosabb országa, tehát hogyha valahol, akkor itt biztonságos körülmények között tudnak egymással tárgyalni majd a vezetők.
„Mindenfajta technikai kérdés a helyszínkijelöléstől kezdve még várat magára, amint az időpont véglegessé válik, akkor természetesen minden technikai kérdésben tájékoztatást fogunk nyújtani. Vlagyimir Putyin elnököt is tisztelettel várjuk, természetesen biztosítjuk számára azt, hogy Magyarországra belépjen, itt sikeres tárgyalást folytasson, s utána hazatérjen. Semmifajta egyeztetésre nincsen szükség senkivel. Mi egy szuverén ország vagyunk, itt Vlagyimir Putyint, Oroszország elnökét tisztelettel fogjuk fogadni, vendégül látni és biztosítani a körülményeket, hogy az amerikai elnökkel tudjon tárgyalni.”
Szijjártó Péter kiemelte:
Azt reméljük, azt szeretnénk, hogyha minél előbb létrejöhetne az a megállapodás, amely békét teremt, amely megakadályozza, hogy újabb százezrek haljanak meg, amely megakadályozza, hogy újabb millióknak kellene elhagyniuk az otthonait, és amely megakadályozza, hogy ez a háború eszkalálódhasson, tovább terjedhessen. Ehhez mi minden feltételt biztosítunk. Amit kérnek tőlünk, azt meg fogjuk tenni, amiben segíteni tudunk, segíteni fogunk. Jelenleg ezt tudom önöknek mondani a leendő budapesti béke csúcstalálkozó kapcsán.
További Külföld híreink
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Budapesti békecsúcs: erről is egyeztethet Trump és Putyin
Orosz lapértesülések szerint újabb témák kerülhetnek napirendre Budapesten.
Kiszakadt a panelház közepe, akkora gázrobbanás volt Bukarestben + fotók
Három ember meghalt, jelenleg is további áldozatok után kutatnak.
Lajkó Fanni: Orbán Viktor számára óriási siker a budapesti békecsúcs + videó
Európában nem is lenne más alkalmas helyszín.
Brüsszel folytatja az öngyilkos stratégiát, el akarják vágni a kapcsolatot Közép-Ázsiával is
Európában egy háborús pszichózis uralkodott el.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Budapesti békecsúcs: erről is egyeztethet Trump és Putyin
Orosz lapértesülések szerint újabb témák kerülhetnek napirendre Budapesten.
Kiszakadt a panelház közepe, akkora gázrobbanás volt Bukarestben + fotók
Három ember meghalt, jelenleg is további áldozatok után kutatnak.
Lajkó Fanni: Orbán Viktor számára óriási siker a budapesti békecsúcs + videó
Európában nem is lenne más alkalmas helyszín.
Brüsszel folytatja az öngyilkos stratégiát, el akarják vágni a kapcsolatot Közép-Ázsiával is
Európában egy háborús pszichózis uralkodott el.