Ekkor kerülhet sor a budapesti békecsúcsra

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapesten találkozik, hogy az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségeiről tárgyaljanak. A történelmi jelentőségű csúcstalálkozó helyszínválasztása nemzetközi figyelmet keltett, és Deák Dániel politológus szerint a budapesti békecsúcs egyértelmű visszaigazolása annak a következetes békepárti magyar külpolitikának, amelyet Orbán Viktor a háború kezdete óta képvisel. A politológus szerint a békecsúcs egyben „komoly politikai pofon” Brüsszelnek és a hazai ellenzéknek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 10:13
Donald Trump és Vlagyimir Putyin Fotó: CHARLY TRIBALLEAU Forrás: AFP
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapesten találkozik, hogy az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségeiről tárgyaljanak. Donald Trump azelőtt tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, hogy pénteken az ukrán elnökkel találkozik.

Budapesti békecsúcs: történelmi jelentőséggel bír Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója (Fotó: DREW ANGERER / AFP)
Trump közölte, hogy ő és Putyin megállapodott: a jövő héten magas szintű tanácsadói egyeztetést tartanak, amelyet az amerikai fél részéről Marco Rubio külügyminiszter vezet majd.

Putyin elnökkel ezután egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon találkozunk, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a dicstelen háborúnak Oroszország és Ukrajna között

– jelentette ki az amerikai elnök.

Történelmi jelentőségű Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozója

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője lapunknak elmondta, történelmi jelentőségű, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten találkozik majd a béketárgyalások keretében. Úgy véli, a helyszínválasztás nem véletlen, hanem annak a következetes magyar külpolitikának az eredménye, amely a háború kitörése óta a béke pártján állt.

Ez egyértelműen annak köszönhető, hogy Orbán Viktor a háború kezdete óta következetesen békepárti álláspontot képvisel

 – mondta Deák Dániel. Szerinte a magyar diplomácia célja mindig is az volt, hogy minden nagyhatalommal kiegyensúlyozott kapcsolatot ápoljon – legyen szó Oroszországról, Kínáról, Törökországról, az arab államokról, Izraelről vagy az Egyesült Államokról.

Az elemző hangsúlyozta: a budapesti csúcstalálkozó azt mutatja, hogy ez a külpolitikai irányvonal beérett, és Magyarország következetes álláspontja meghozta a gyümölcsét. 

Most ez a békecsúcs egyértelműen ezt visszaigazolja, meghozta a gyümölcsét ez a kitartó külpolitikai álláspont, és hát komoly pofon a hazai ellenzéknek, egyébként Magyar Péternek és a brüsszeli politikusoknak is, akik folyamatosan azt mondták, hogy rossz irány a magyar külpolitika, azt mondták, hogy Oroszországgal meg kell szakítani minden kapcsolatot

– fogalmazott Deák Dániel.

Ha a magyar kormány az ellenzék vagy a brüsszeli politikusok nyomásának engedett volna, és megszakítja a kapcsolatot Oroszországgal, ez a találkozó most nem lehetne Budapesten

 – mutatott rá a szakértő.

Deák Dániel arra is felhívta a figyelmet, hogy várhatóan több nyugati politikus megpróbálhatja akadályozni a békecsúcsot.

Számítani lehet rá, hogy Brüsszelben és néhány nyugat-európai fővárosban megpróbálnak majd keresztbe tenni ennek az eseménynek, hiszen vannak, akik tovább akarják folytatni a háborút

 – mondta.

Az elemző hozzátette: a magyar társadalomban mindeközben erős a békevágy, amit a közelgő békemenet és a brüsszeli háborús tervek elleni aláírásgyűjtés is jelez. 

Ezek az események nem is jöhetnének jobbkor: a békemenet után alig egy héttel akár már sor is kerülhet a történelmi jelentőségű Trump–Putyin-találkozóra

 – tette hozzá.

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

