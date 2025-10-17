Ekkor kerülhet sor a budapesti békecsúcsra

Trump közölte, hogy ő és Putyin megállapodott: a jövő héten magas szintű tanácsadói egyeztetést tartanak, amelyet az amerikai fél részéről Marco Rubio külügyminiszter vezet majd.

Putyin elnökkel ezután egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon találkozunk, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a dicstelen háborúnak Oroszország és Ukrajna között

– jelentette ki az amerikai elnök.

I have just concluded my telephone conversation with President Vladimir Putin, of Russia, and it was a very productive one. President Putin congratulated me and the United States on the Great Accomplishment of Peace in the Middle East, something that, he said, has been dreamed of… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 16, 2025

Történelmi jelentőségű Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozója

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője lapunknak elmondta, történelmi jelentőségű, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten találkozik majd a béketárgyalások keretében. Úgy véli, a helyszínválasztás nem véletlen, hanem annak a következetes magyar külpolitikának az eredménye, amely a háború kitörése óta a béke pártján állt.

Ez egyértelműen annak köszönhető, hogy Orbán Viktor a háború kezdete óta következetesen békepárti álláspontot képvisel

– mondta Deák Dániel. Szerinte a magyar diplomácia célja mindig is az volt, hogy minden nagyhatalommal kiegyensúlyozott kapcsolatot ápoljon – legyen szó Oroszországról, Kínáról, Törökországról, az arab államokról, Izraelről vagy az Egyesült Államokról.

Az elemző hangsúlyozta: a budapesti csúcstalálkozó azt mutatja, hogy ez a külpolitikai irányvonal beérett, és Magyarország következetes álláspontja meghozta a gyümölcsét.

Most ez a békecsúcs egyértelműen ezt visszaigazolja, meghozta a gyümölcsét ez a kitartó külpolitikai álláspont, és hát komoly pofon a hazai ellenzéknek, egyébként Magyar Péternek és a brüsszeli politikusoknak is, akik folyamatosan azt mondták, hogy rossz irány a magyar külpolitika, azt mondták, hogy Oroszországgal meg kell szakítani minden kapcsolatot

– fogalmazott Deák Dániel.

Ha a magyar kormány az ellenzék vagy a brüsszeli politikusok nyomásának engedett volna, és megszakítja a kapcsolatot Oroszországgal, ez a találkozó most nem lehetne Budapesten

– mutatott rá a szakértő.