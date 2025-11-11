Rendkívüli

Orbán Viktor: Amíg ott Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás + videó

Lavrov bejelentést tett az amerikai–orosz béketárgyalásról

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közölte: Moszkva számára Budapest lesz a preferált helyszín egy lehetséges orosz–amerikai csúcstalálkozóhoz, ha Washington visszatér a tárgyalások kezdeményezéséhez. Lavrov emlékeztetett arra is, hogy Donald Trump korábban Orbán Viktorral folytatott megbeszélésén megerősítette: az Egyesült Államoknak is Budapest a találkozó ideális helyszíne.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 17:28
Putyin jobbkeze üzent amerikai kollégájának
Putyin jobbkeze üzent amerikai kollégájának Fotó: ALEXANDER KAZAKOV Forrás: POOL
Budapest lesz Moszkva számára a preferált helyszín az orosz és amerikai vezetők találkozójához, ha Washington visszatér a kezdeményezéshez, és késznek mutatkozik elkezdeni a csúcs előkészítését — mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Korábban Donald Trump amerikai elnök is azt mondta, hogy szeretné, ha Budapest lenne a találkozó helyszíne – számolt be róla a TASZSZ.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter budapesti békecsúcsot javasolt
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter budapesti békecsúcsot javasolt. Fotó: AFP

Ha és amikor amerikai kollégáink visszatérnek javaslatukhoz, és készen állnak elkezdeni a magas szintű találkozó előkészítését, hogy az valóban eredményes legyen – természetesen Budapest lesz számunkra a preferált helyszín. Különösen, mivel Donald Trump amerikai elnök egy találkozón Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel megerősítette, hogy Washingtonnak is Budapest a preferált helyszín

 — mondta egy interjúban a miniszter.

 

A budapesti békecsúcs újra napirenden

Október 16-án Trump egy Putyinnal folytatott telefonbeszélgetést követően azt mondta, megállapodtak abban, hogy hamarosan Budapesten találkoznak. Október 20-án Lavrov és az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio telefonbeszélgetést folytattak, ahol a Putyin–Trump-telefonbeszélgetés során elért megállapodások végrehajtásának lehetséges lépéseit tárgyalták. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is megjegyezte, hogy az orosz–amerikai budapesti csúcs egy bizonyos szakaszban mindkét félnek releváns lesz, de a két vezető találkozója előtt alapos előkészítő munkára van szükség. 

Korábban beszámoltunk róla, hogy a budapesti békecsúcs nem került le a napirendről.

 

Borítókép: Putyin jobbkeze üzent amerikai kollégájának (Fotó: AFP)

