Lavrov bejelentést tett az amerikai–orosz béketárgyalásról

A budapesti békecsúcs újra napirenden

Október 16-án Trump egy Putyinnal folytatott telefonbeszélgetést követően azt mondta, megállapodtak abban, hogy hamarosan Budapesten találkoznak. Október 20-án Lavrov és az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio telefonbeszélgetést folytattak, ahol a Putyin–Trump-telefonbeszélgetés során elért megállapodások végrehajtásának lehetséges lépéseit tárgyalták. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is megjegyezte, hogy az orosz–amerikai budapesti csúcs egy bizonyos szakaszban mindkét félnek releváns lesz, de a két vezető találkozója előtt alapos előkészítő munkára van szükség.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a budapesti békecsúcs nem került le a napirendről.