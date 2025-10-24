A budapesti békecsúcs nem került le a napirendről + videó

– Európában is pontosan tudják, hogy a békecsúcs nem került le a napirendről, az időpontja kétséges, de hogy lesz, afelől nincs kétség – jelentette ki a miniszterelnök a budapesti békecsúcsról pénteken a Kossuth rádió reggeli, a közmédia brüsszeli stúdiójából sugárzott műsorában.

Orbán Viktor jelezte: mindenki tudja, az oroszok meg fognak egyezni az amerikaiakkal. Ugyanakkor az európaiak problémája, hogy ők háborús bűnösnek nyilvánították az orosz elnököt, akivel ezért nekik probléma találkozni. Az amerikai elnök sosem tett ilyet, ezért ő bármikor tud találkozni az orosz elnökkel.

Az európaiak attól szenvednek, hogy bár mindenki érzi, hogy közvetlen európai–orosz csúcsra volna szükség, de hogy jön ez össze azok után, amiket mondtak, meg csináltak az európaiak – tette fel a kérdést, hozzátéve,

ha nem gondolkodsz előre, elragad a hév vagy csak rövid távon gondolkodsz, annak előbb-utóbb megfizeted az árát.

A miniszterelnök azt is mondta: az ukrajnai háború finanszírozása az EU részéről egyre rosszkedvűbben történik. Meglátása szerint az európai vezetők már szabadulnának ettől a tehertől, de olyan mértékig lovalták bele magukat a háborúba, sőt, csábították, nyomták ők maguk a háború irányába Ukrajnát, hogy nagyon nehéz ebből a háborús pszichózisból, háborús légkörből „visszajönni”.