A budapesti békecsúcs nem került le a napirendről + videó

Orbán Viktor: Lesz békecsúcs, Brüsszelben is tudják + videó

békecsúcsOrbán Viktorminiszterelnök

A miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában jelezte: bár az időpontja kétséges, afelől nincs kétség, hogy az amerikai és az orosz elnök tárgyalni fog Budapesten.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 24. 9:16
– Európában is pontosan tudják, hogy a békecsúcs nem került le a napirendről, az időpontja kétséges, de hogy lesz, afelől nincs kétség – jelentette ki a miniszterelnök a budapesti békecsúcsról pénteken a Kossuth rádió reggeli, a közmédia brüsszeli stúdiójából sugárzott műsorában.

Brüsszel, 2025. október 24. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) nyilatkozik a sajtó képviselőinek az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án éjszaka. Jobbról Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
 

Orbán Viktor jelezte: mindenki tudja, az oroszok meg fognak egyezni az amerikaiakkal. Ugyanakkor az európaiak problémája, hogy ők háborús bűnösnek nyilvánították az orosz elnököt, akivel ezért nekik probléma találkozni. Az amerikai elnök sosem tett ilyet, ezért ő bármikor tud találkozni az orosz elnökkel.

Az európaiak attól szenvednek, hogy bár mindenki érzi, hogy közvetlen európai–orosz csúcsra volna szükség, de hogy jön ez össze azok után, amiket mondtak, meg csináltak az európaiak – tette fel a kérdést, hozzátéve,

ha nem gondolkodsz előre, elragad a hév vagy csak rövid távon gondolkodsz, annak előbb-utóbb megfizeted az árát.

A miniszterelnök azt is mondta: az ukrajnai háború finanszírozása az EU részéről egyre rosszkedvűbben történik. Meglátása szerint az európai vezetők már szabadulnának ettől a tehertől, de olyan mértékig lovalták bele magukat a háborúba, sőt, csábították, nyomták ők maguk a háború irányába Ukrajnát, hogy nagyon nehéz ebből a háborús pszichózisból, háborús légkörből „visszajönni”.

 

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója Alaszkában (Fotó: AFP/Andrew Cballero-Reynolds)

 

