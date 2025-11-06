békemisszióVlagyimir PutyinVatikánorosz–ukrán háborúOrbán ViktorBudapesti békecsúcsZelenszkijMagyarország

Békemisszió: Orbán Viktor mindent megtesz a béke érdekében

Orbán Viktor miniszterelnök 2024 júliusában indította el békemisszióját az orosz–ukrán háború lezárása érdekében. A magyar kormányfő azóta több vezetővel – köztük Vlagyimir Putyinnal, Volodimir Zelenszkijjel, Hszi Csin-pinggel, Recep Tayyip Erdogannal, Donald Trumppal és két pápával – is tárgyalt a béke előmozdításáról. Bár Kijev elutasította a magyar miniszterelnök közvetítői szerepét, Orbán Viktor továbbra is aktív szereplője a nemzetközi diplomáciai egyeztetéseknek. A békemisszió következő állomása november 7-én Washington.

András János
2025. 11. 06. 18:36
Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: EVAN VUCCI Forrás: POOL
Orbán Viktor miniszterelnök 2024 júliusában az uniós elnökség átvétele után békemissziót hirdetett az orosz–ukrán háború mielőbbi rendezése érdekében. A magyar kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország nem csupán az uniós háborúpárti álláspont alternatíváját kínálja, hanem aktív közvetítőként lép fel az orosz–ukrán béke mielőbbi elérése érdekében. Az első lépések 2024 nyarán történtek, amikor a magyar miniszterelnök előbb Kijevbe utazott, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, majd Moszkvában repült, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is tárgyalt. 

Orbán Viktor békemissziója nem érhet véget, ameddig tart a szomszédunkban a háború
Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto

A magyar kormányfő szerint Európában egyre kevesebb olyan ország van, amely a háborúban érintett mindkét féllel kapcsolatot tud tartani – Magyarország pedig ebbe a kategóriába tartozik. 

Orbán Viktor 2024. július 2-án találkozott Volodimir Zelenszkijjel, akivel az orosz–ukrán háborúról, valamint kétoldalú kérdésekről is egyeztetett a csaknem háromórás tárgyaláson. Kijevben azt kérte az ukrán vezetőtől, hogy fontoljon meg egy határidőhöz kötött tűzszünetet, amely lehetőséget ad a béketárgyalások felgyorsítására. Kijev után Moszkvába utazott a magyar miniszterelnök, aki a Kremlben tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Ezt követően Pekingben tárgyalt Hszi Csin‑ping kínai elnökkel, közösségi oldalán azt írta, hogy 

a háborúzó felek mellett három világhatalom, az Egyesült Államok, az Európai Unió és Kína döntésén múlik, mikor lesz vége az orosz–ukrán háborúnak.

A kínai elnökkel folytatott tárgyalás után Orbán Viktor kiemelte: Magyarország és Kína békepolitikája több ponton találkozik. Peking is a tárgyalásos rendezést sürgeti, és elismeri Magyarország erőfeszítéseit a konfliktus diplomáciai lezárásáért. A találkozó után a kínai külügyminisztérium is méltatta Budapest kiegyensúlyozott és felelős hozzáállását.

Orbán Viktor következő tárgyalása Recep Tayyip Erdogan török államfővel zajlott, Washingtonban. A felek megvitatták az orosz–ukrán háború ügyét és a kormányfő a magyar békemisszió támogatását kérte a török elnöktől. 

A békemisszió nyári tárgyalássorozatának utolsó állomásaként 2024. július 11-én Donald Trumppal tárgyalt Orbán Viktor. A két vezető diplomáciai kapcsolata azonban nem a 2024-es békemisszióval kezdődött. Már 2019-ben szoros együttműködés alakult ki közöttük, amelyet a nemzeti szuverenitás, a keresztény értékek és a bevándorlásellenes politika iránti közös elkötelezettség jellemzett. A magyar kormányfő a találkozó kapcsán az X-en úgy fogalmazott: 

Békemisszió 5.0. Megtiszteltetés volt meglátogatni Donald Trump elnököt Mar-a-Lagóban. Megvitattuk a béke megteremtésének módjait. A nap jó híre: meg fogja oldani!

– hangsúlyozta a magyar miniszterelnök.

2024 decemberében a Vatikánban fogadta Ferenc pápa a magyar miniszterelnököt. Az olasz sajtó hangsúlyozta, a béketeremtés egyik kulcsfontosságú szereplője lehet Orbán Viktor kormányfő, aki közvetítő szerepet tölthet be a nagyszabású békemisszióra készülő Donald Trump és a Vatikán között. Az olasz lapok azt hangsúlyozták, hogy a Vatikán, Magyarország és Washington célja a tűzszünet mielőbbi megvalósítása, ennek elérése érdekében pedig az összefogás elengedhetetlen.

Alig egy héttel a vatikáni látogatás után Orbán Viktor miniszterelnök ismét találkozott Donald Trumppal, az akkor már újraválasztott amerikai elnökkel, akivel háromórás tárgyalást folytattak.

A 2024 decemberi Orbán–Trump találkozó után a magyar kormányfő Vlagyimir Putyinnal tárgyalt telefonon. Az egyórás telefonbeszélgetésük során több fontos témát is megvitattak, így az ukrajnai helyzetet is. 

Az ukrán elnök azonban Orbán Viktor békeközvetítői szerepét nem fogadta el. 2024. december közepén egy ukrajnai fórumon kijelentette: nem engedi, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök közvetítsen az ukrajnai háborút lezáró tárgyalásokon. A békemisszió utolsó állomása 2024-ben a török–magyar csúcstalálkozó volt, ahol Orbán Viktor találkozott Recep Tayyip Erdogan török államfővel.

A békemisszió 2025-ben is folytatódott

Donald Trump Egyiptomban, a közel-keleti békecsúcson tartott beszédében külön kiemelte a magyar miniszterelnököt, akit nagyszerű embernek és fantasztikus vezetőnek nevezett. Trump hangsúlyozta, hogy teljes mértékben támogatja Orbán Viktor béketörekvéseit.

A Trump–Orbán-tengely újra megerősödik, ami Brüsszel számára is egyértelmű jelzés: Magyarország továbbra is a nemzeti szuverenitás és a béke oldalán áll – immár amerikai legitimációval

– mondta egy interjúban ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. 

Budapesti békecsúcs

Oroszország és az Egyesült Államok elnökei október 16-i telefonbeszélgetésük után megállapodtak abban, hogy Budapesten találkoznak, és megkezdik a budapesti békecsúcs előkészítését. Orbán Viktor is folytatta békemisszióját és a Vatikánba látogatott, ahol XIV. Leó pápa október 27-én magánaudiencián fogadta őt. Magyarország és a Vatikán a háború kitörése óta következetesen a béke előmozdításán munkálkodik, és kölcsönösen támogatják egymás törekvéseit. A magyar miniszterelnök az esemény kapcsán a közösségi médiában azt írta: 

 Arra kértem a szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.

A békemisszió következő állomása

Orbán Viktor november 7-én lesz Donald Trump vendége a Fehér Házban. A magyar kormányfő, aki az európai vezetők közül egyedül képviseli a béke ügyét és a háborúzó felek tárgyalásának fontosságát, találkozik azzal, aki ugyanezt teszi január óta. 

Fontos, hogy sikerrel járjon a két állami vezető és a béke lehetséges kimeneteléről eszmét cseréljen, és azt is meghatározzák, mi az a menetrend, ami elvezethet az amerikai–orosz találkozóig

 – mondta Gulyás Gergely. 

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

