Szijjártó Péter szerint ez volt a tétje Orbán Viktor és Donald Trump találkozójának

Nagy tétje volt Donald Trump és Orbán Viktor két héttel ezelőtti találkozójának, ami Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés megvédése volt. Erről írt közösségi oldalán Szijjártó Péter.

A külügyminiszter hozzátette:

Ha Orbán Viktor nem tudott volna megállapodást elérni, akkor Magyarország energiabiztonsága hosszú távon került volna veszélybe, az energiaszámlák pedig karácsonyra a háromszorosukra emelkedtek volna.

Ezen megállapodás része volt az olaj- és gázszankciók alóli mentesség mellett, az új paksi atomerőmű építésének szankciók alóli mentessége is.

A Miniszterelnök ebben az ügyben is sikert ért el, így felgyorsíthatjuk az új paksi blokkok építését és ezzel garantáljuk Magyarország hosszú távú energiabiztonságát és azt, hogy meg tudjuk védeni Európa legalacsonyabb energiaárait. Az első beton öntéséhez szükséges előkészítő munkák menetrend szerint folyamatban vannak, február első hetében pedig már az első beton is lekerül a földbe

– zárta gondolatait a tárcavezető.

