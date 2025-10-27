Orbán Viktor folytatja békemisszióját a Vatikánban

Orbán Viktor folytatja békemisszióját, hétfő reggel a Vatikánba látogat. A Szentszék sajtóirodája közzétette, hogy XIV. Leó pápa október 27-én magánaudiencián fogadja a magyar miniszterelnököt. A magyar kormányfő ezt követően Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel is tárgyal.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án éjszaka (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A vatikáni tárgyalások középpontjában nagy valószínűséggel az ukrán–orosz krízis lesz.

Magyarország és a Vatikán a konfliktus kirobbanása óta következetesen és kitartóan a béke megteremtésén fáradozik, szövetségesként tekintenek egymásra.

Az olasz lapok szerint Orbán Viktor szentszéki látogatása a békemisszió folytatása. Bár az Amerika által kezdeményezett Putyin–Trump-találkozó időpontja egyelőre tisztázatlan, a magyar kormányfő továbbra sem tétlenkedik. Nem véletlenül a Vatikánba vezet az útja, hiszen ez a piciny városállam rendkívül összetett diplomáciai kapcsolatrendszerrel bír, mely elengedhetetlen a békekötések megkezdéséhez – írja az olasz sajtó.

XIV. Leó pápa, ugyanúgy ahogy Orbán Viktor, a békekötések segítője kíván lenni.

A szentatya megválasztását követően felajánlotta a konfliktusban álló feleknek, hogy a Vatikánban, mint semleges területen kezdjék el a béketárgyalásokat. Bár a felek a Vatikán helyett Budapestet választották, a szentszéki diplomáciai jelentősen elősegítheti a tárgyalások megkezdését.

Az olasz lapok arról is cikkeznek, hogy a délután folyamán a magyar miniszterelnök Giorgia Meloni olasz kormányfővel is találkozik. A kétoldalú tárgyaláson nagy valószínűséggel szó esik majd Ukrajna helyzetéről és a békekötések segítéséről, valamint az orosz olajra kivetett szankciókról.