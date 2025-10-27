békemisszióGiorgia MelonipápaOrbán Viktor

Orbán Viktor folytatja békemisszióját a Vatikánban

XIV. Leó pápa hétfő reggel magánkihallgatáson fogadja Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. Az olasz lapok közlése szerint a diplomácia központjába utazik a magyar kormányfő, hogy Ukrajna helyzetéről tárgyaljon a Szentatyával. A magyar miniszterelnök a délutáni órákban Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is találkozik. 

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 10. 27. 8:35
Orbán Viktor (J) és XIV. Leó pápa
Orbán Viktor (J) és XIV. Leó pápa
Orbán Viktor folytatja békemisszióját, hétfő reggel a Vatikánba látogat. A Szentszék sajtóirodája közzétette, hogy XIV. Leó pápa október 27-én magánaudiencián fogadja a magyar miniszterelnököt. A magyar kormányfő ezt követően Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel is tárgyal.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án éjszaka (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án éjszaka (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A vatikáni tárgyalások középpontjában nagy valószínűséggel az ukrán–orosz krízis lesz. 

Magyarország és a Vatikán a konfliktus kirobbanása óta következetesen és kitartóan a béke megteremtésén fáradozik, szövetségesként tekintenek egymásra.

Az olasz lapok szerint Orbán Viktor szentszéki látogatása a békemisszió folytatása. Bár az Amerika által kezdeményezett Putyin–Trump-találkozó időpontja egyelőre tisztázatlan, a magyar kormányfő továbbra sem tétlenkedik. Nem véletlenül a Vatikánba vezet az útja, hiszen ez a piciny városállam rendkívül összetett diplomáciai kapcsolatrendszerrel bír, mely elengedhetetlen a békekötések megkezdéséhez – írja az olasz sajtó. 

XIV. Leó pápa, ugyanúgy ahogy Orbán Viktor, a békekötések segítője kíván lenni.

A szentatya megválasztását követően felajánlotta a konfliktusban álló feleknek, hogy a Vatikánban, mint semleges területen kezdjék el a béketárgyalásokat. Bár a felek a Vatikán helyett Budapestet választották, a szentszéki diplomáciai jelentősen elősegítheti a tárgyalások megkezdését.  

Az olasz lapok arról is cikkeznek, hogy a délután folyamán a magyar miniszterelnök Giorgia Meloni olasz kormányfővel is találkozik. A kétoldalú tárgyaláson nagy valószínűséggel szó esik majd Ukrajna helyzetéről és a békekötések segítéséről, valamint az orosz olajra kivetett szankciókról. 

Az Il Sole 24 Ore lap szerint Meloni egyfajta összekötő szerepet tölt be Orbán Viktor és az Európai Unió között. 

Mindkét konzervatív vezető egyetért abban, hogy nem szabad változásokat bevezetni az egyhangú szavazást illetően az Európai Tanácsban, különösen nem a külpolitikai és biztonságpolitikai kérdésekben, melyhez az oroszországi szankciók is tartoznak. Az olasz lapok abban bíznak, Meloni közelebb tudja hozni a magyar kormányfőt az uniós döntésekhez, így az Európai Unió egységesebben tud majd fellépni a külpolitikai kérdésekben. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

