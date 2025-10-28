Rendkívüli

békemisszióMatteo SalviniRómaOrbán Viktor

Orbán Viktor: Patrióta-csúcs Rómában

Október 28-án Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga párt vezetője fogadta a magyar miniszterelnököt Rómában. Orbán Viktor békemissziója folytatódik.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 13:48
Orbán Viktor Rómában egyeztet Matteo Salvinivel (Fotó: MTI)
Mint arról beszámoltunk, hétfőn magánaudiencián fogadta Orbán Viktort XIV. Leó pápa, folytatódik a magyar miniszterelnök békemissziója, Róma a következő állomás, ahova a béke üzenetével érkezett a magyar kormányfő.

Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga párt vezetője (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt
Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga párt vezetője (jobbra) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt
Fotó: MTI

Patrióta-csúcs Rómában: Találkozó Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel

– írta a magyar miniszterelnök közösségi oldalán.

Korábban arról is írtunk, hogy Nagy Imrétől Orbán Viktorig vezet a magyar szabadság útja – mondta Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes a római magyar nagykövetség rendezett október 23-ai ünnepségén szerda este. Salvini közölte, hogy novemberben részt vesz a Fidesz budapesti kongresszusán.

Borítókép: Orbán Viktor Rómában egyeztet Matteo Salvinivel (Fotó: MTI)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
