Orbán Viktor: Patrióta-csúcs Rómában

Korábban arról is írtunk, hogy Nagy Imrétől Orbán Viktorig vezet a magyar szabadság útja – mondta Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes a római magyar nagykövetség rendezett október 23-ai ünnepségén szerda este. Salvini közölte, hogy novemberben részt vesz a Fidesz budapesti kongresszusán.

Borítókép: Orbán Viktor Rómában egyeztet Matteo Salvinivel (Fotó: MTI)