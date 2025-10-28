Mint arról beszámoltunk, hétfőn magánaudiencián fogadta Orbán Viktort XIV. Leó pápa, folytatódik a magyar miniszterelnök békemissziója, Róma a következő állomás, ahova a béke üzenetével érkezett a magyar kormányfő.
Orbán Viktor: Patrióta-csúcs Rómában
Október 28-án Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga párt vezetője fogadta a magyar miniszterelnököt Rómában. Orbán Viktor békemissziója folytatódik.
Patrióta-csúcs Rómában: Találkozó Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel
– írta a magyar miniszterelnök közösségi oldalán.
Korábban arról is írtunk, hogy Nagy Imrétől Orbán Viktorig vezet a magyar szabadság útja – mondta Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes a római magyar nagykövetség rendezett október 23-ai ünnepségén szerda este. Salvini közölte, hogy novemberben részt vesz a Fidesz budapesti kongresszusán.
Borítókép: Orbán Viktor Rómában egyeztet Matteo Salvinivel (Fotó: MTI)
