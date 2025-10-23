Matteo Salvini: Nagy Imrétől Orbán Viktorig vezet a magyar szabadság útja

Matteo Salvini volt a díszvendége a fogadással egybekötött október 23-i ünnepségnek, amelyet Kovács Ádám Zoltán nagyövet vezetett. Több mint háromszáz vendég vett részt a megemlékezésen, köztük a nemzetközi diplomácia, valamint az olasz politika, kultúra és közélet képviselőivel.

A Patrióták Európáért pártcsoporthoz tartozó Liga főtitkára hangoztatta, hogy 1956 a mai napig a szabadság jelképének számít.

Olaszország és Magyarország történelmét a szabadság köti össze, valamint a diktatúrák elleni küzdelem. A magyarok történelme a büszkeség története, mivel sikerült megszabadulniuk attól a bestiától, amelyet a kommunizmus képviselt a múlt században, és amelyet sajnos egyesek most is éltetnek vörös zászlókkal Olaszországban és Európa más részein

– közölte.

A szabadság mellett a barátság kapcsolja egymáshoz az olaszokat és a magyarokat, és „barátság fűz bennünket a jelenlegi egyik legfelvilágosultabb, legbátrabb, legkövetkezetesebb, leglojálisabb politikai vezetőhöz, aki Olaszországot is segíti azzal, hogy nemet mond Brüsszelnek a mi nevünkben és mások nevében”. A magyar szabadság útja Nagy Imrétől Orbán Viktorig vezet – mondta.

Matteo Salvini Európa másik közös értéknek a békét nevezte. Kiemelte, hogy Donald Trump amerikai elnöknek köszönhetően izraeliek és palesztinok számára felcsillant a béke reménye, és hasonló eredményt kell elérni Ukrajnában is.

Trump elnök nem véletlenül Budapestet jelölte meg az egyensúly, a párbeszéd, a diplomácia helyszíneként azzal a céllal, hogy egy asztalhoz ültesse Putyint és Zelenszkijt. Remélem, hogy ez minél előbb megtörténik, mivel ez előnyt jelentene mindenki számára, és remélem, hogy Brüsszelben vagy Párizsban senki sem bojkottálja a békefolyamatot. Tudjuk, hogy a brüsszeli palotákban Orbán nem igazán népszerű, mivel bátor, szabad, független és nem megvásárolható

– hangoztatta Salvini.

Magyarország zsarolás alatt áll, Brüsszel eurómilliárdokat tart vissza, amelyek a magyar polgárokat illetnék meg, azért, hogy „Orbánt és népét zsarolja. Ez gusztustalan, szégyen, zavarba ejtő. Remélem, hogy minél előbb Budapesten lesz a béketalálkozó, csodálatos jelzés lenne a brüsszeli bürokratáknak” – mondta.