Matteo Salvini: Nagy Imrétől Orbán Viktorig vezet a magyar szabadság útja

Nagy Imrétől Orbán Viktorig vezet a magyar szabadság útja – mondta Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga kormánypárt vezetője az MTI-nek a római magyar nagykövetség rendezett október 23-ai ünnepségén szerda este. Salvini közölte, hogy novemberben részt vesz a Fidesz budapesti kongresszusán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 4:00
Fotó: STEFANO RELLANDINI Forrás: AFP
Matteo Salvini volt a díszvendége a fogadással egybekötött október 23-i ünnepségnek, amelyet Kovács Ádám Zoltán nagyövet vezetett. Több mint háromszáz vendég vett részt a megemlékezésen, köztük a nemzetközi diplomácia, valamint az olasz politika, kultúra és közélet képviselőivel.

A Patrióták Európáért pártcsoporthoz tartozó Liga főtitkára hangoztatta, hogy 1956 a mai napig a szabadság jelképének számít.

Olaszország és Magyarország történelmét a szabadság köti össze, valamint a diktatúrák elleni küzdelem. A magyarok történelme a büszkeség története, mivel sikerült megszabadulniuk attól a bestiától, amelyet a kommunizmus képviselt a múlt században, és amelyet sajnos egyesek most is éltetnek vörös zászlókkal Olaszországban és Európa más részein

– közölte.

A szabadság mellett a barátság kapcsolja egymáshoz az olaszokat és a magyarokat, és „barátság fűz bennünket a jelenlegi egyik legfelvilágosultabb, legbátrabb, legkövetkezetesebb, leglojálisabb politikai vezetőhöz, aki Olaszországot is segíti azzal, hogy nemet mond Brüsszelnek a mi nevünkben és mások nevében”. A magyar szabadság útja Nagy Imrétől Orbán Viktorig vezet – mondta.

Matteo Salvini Európa másik közös értéknek a békét nevezte. Kiemelte, hogy Donald Trump amerikai elnöknek köszönhetően izraeliek és palesztinok számára felcsillant a béke reménye, és hasonló eredményt kell elérni Ukrajnában is.

Trump elnök nem véletlenül Budapestet jelölte meg az egyensúly, a párbeszéd, a diplomácia helyszíneként azzal a céllal, hogy egy asztalhoz ültesse Putyint és Zelenszkijt. Remélem, hogy ez minél előbb megtörténik, mivel ez előnyt jelentene mindenki számára, és remélem, hogy Brüsszelben vagy Párizsban senki sem bojkottálja a békefolyamatot. Tudjuk, hogy a brüsszeli palotákban Orbán nem igazán népszerű, mivel bátor, szabad, független és nem megvásárolható

– hangoztatta Salvini.

Magyarország zsarolás alatt áll, Brüsszel eurómilliárdokat tart vissza, amelyek a magyar polgárokat illetnék meg, azért, hogy „Orbánt és népét zsarolja. Ez gusztustalan, szégyen, zavarba ejtő. Remélem, hogy minél előbb Budapesten lesz a béketalálkozó, csodálatos jelzés lenne a brüsszeli bürokratáknak” – mondta.

Matteo Salvini, aki 2018 óta gyakori vendége a római magyar nemzeti ünnepeknek, beszédet is tartott a fogadáson, amelyben a történelem egyik legsötétebb és egyben legnagyobb fényű eseményének nevezte az '56-os magyar forradalmat, amely szerinte a polgári ellenállásról, a bátorságról és a függetlenségről szólt.

Megjegyezte, hasonló függetlenséget érdemelnek a magyarok ma is, „mert ha elfogadjuk, kire szavaznak az olaszok vagy a németek, akkor azt is el kell fogadni, akit a magyarok választottak”.

Úgy vélte Magyarország és Olaszország között nem vörös, hanem piros-fehér-zöld vonal húzódik: Brüsszel ideológiai és politikai indokkal blokkolja a magyarok forrásait, ami nem korrekt, nem demokratikus, nem normális, de miközben egyesek Orbán Viktor elszigetelésén dolgoznak, nem hagyjuk magára Orbánt, az őt támogató jó társaság egyre bővül.

Trump elnök is népszerűtlen bizonyos szalonokban, de szerencsére nem a szalonokban tartják a választást

– mondta Matteo Salvini.

Beszéde végén a két ország közötti együttműködés példájaként a trieszti magyar kikötő megépítését nevezte meg. Bejelentette, hogy novemberben részt vesz a Fidesz budapesti kongresszusán. Megjegyezte, hogy a két ország közötti barátságra utal az is, hogy Olaszország kiváló szövetségi kapitányt adott a magyaroknak Marco Rossi személyében.

Borítókép: Matteo Salvini (Fotó: AFP)

