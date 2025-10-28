Rendkívüli

Lezuhant egy kisrepülőgép Kenyában, nyolc magyar meghalt

Szijjártó PéterOroszországpárbeszédEgyesült Államokenergiaellátás

Szijjártó Péter bejelentést tett a budapesti békecsúcsról

Oroszország is készen áll a magas szintű párbeszéd fenntartására az Egyesült Államokkal, valamint arra, hogy megfelelő előkészítés után megtartsák a budapesti békecsúcsot – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Minszkben, miután orosz kollégájával egyeztetett.

Forrás: MTI2025. 10. 28. 12:55
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az orosz kollégájával, folytatott találkozóját követően elmondta, hogy Szergej Lavrovval áttekintették a regionális biztonsági és energiaellátási helyzetet – írja az MTI.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Oroszországi energiahét című rendezvényen Moszkvában 2025. október 15-én

Szijjártó Péter szerint Moszkva kész a tárgyalásokra

„A múlt heti washingtoni megbeszéléseim után jó hír, hogy az oroszok is készen állnak a magas szintű párbeszéd fenntartására és folytatására az amerikaiakkal. Ez jó hír nekünk, hiszen pontosan tudjuk, hogy mindaddig, amíg van magas szintű párbeszéd az amerikaiak és az oroszok között, addig van remény a békére” – húzta alá.

Szergej Lavrov is arról tájékoztatott engem, hogy készen állnak a magas szintű párbeszéd fenntartására, készen állnak arra, hogy megfelelő előkészítés után a vezetők is találkozzanak egymással, s nem kérdés az, hogyha lesz békecsúcs, akkor az Budapesten kerül megrendezésre” – tette hozzá.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a magyar kormány nem híve az üzengetésnek, főleg nem az olyan fontos kérdésekben, mint az energiaellátás, így az Egyesült Államok által bejelentett friss szankciók lehetséges hatásait majd Orbán Viktor miniszterelnök személyesen fogja egyeztetni Donald Trump amerikai elnökkel a jövő heti washingtoni találkozójuk alkalmával.

„Természetesen mi abban vagyunk érdekeltek, hogy Magyarország energiaellátásának biztonságát garantáljuk. Minden tárgyalásunk az amerikaiakkal is ezt az irányt fogja képviselni” – jelentette ki.

„Természetesnek tekintjük, hogy egy-egy ország energiaellátásához szükséges döntések meghozatala során a földrajzi valóságot figyelembe kell venni, és ezt mindenkinek meg is kell értenie” – folytatta.

„Tehát mi továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ország energiaellátásának biztonságát garantáljuk. Az ehhez szükséges együttműködésre az oroszok készen állnak, és az ezzel kapcsolatos kérdéseket az amerikaiakkal pedig jövő héten meg fogjuk vitatni” – összegzett.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fontos híreink

