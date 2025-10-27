Szergej Lavrov megszólalt: titkos részletek derültek ki a béketárgyalásokról

Szergej Lavrovot, Oroszország külügyminiszterét egy újabb interjúban a budapesti tárgyalásokról, s a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel történő egyeztetésekről is kérdezték. Szergej Lavrov az Ultrahangnak Moszkvában adott interjúban elmondta, hogy Marco Rubioval az utolsó kapcsolatfelvétel október 16-án, az elnöki egyeztetést követően történt. Három nappal később, hétfőn az amerikai politikus felhívta őt telefonon, és megerősítette, hogy az alaszkai tárgyalásokon elért eredmények továbbra is érvényesek. Lavrov szerint a beszélgetés „nagyon konkrét” volt, és abban mindketten egyetértettek, hogy az elnökök által kijelölt irány „világos és végrehajtható”. Lavrov arra is utalt, hogy Moszkva nem zárkózik el a jövőbeni egyeztetésektől. „Mi készen állnánk, azt hiszem, hogy készen állunk mozdulni, amint az amerikaiak kényelmesen érzik magukat.”
A nyilatkozata egyértelműen folytatása annak az álláspontnak, amelyet korábban a Magyar Nemzetnek adott exkluzív interjúban is képviselt: Moszkva a békés rendezés mellett áll.