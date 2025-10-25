Oroszország és az Egyesült Államok több területen is folytatja az együttműködést, anélkül, hogy kizárólag az ukrajnai konfliktusra koncentrálnának. Ezt nyilatkozta Rogyion Mirosnik, az Orosz Külügyminisztérium különleges megbízatású nagykövete a TASZSZ hírügynökségnek adott interjújában. Mirosnik feladata a kijevi vezetés által elkövetett állítólagos bűncselekmények vizsgálata.
Teljes mértékben igaz, hogy az Egyesült Államok és Oroszország között továbbra is zajlik a munka. Több területen is együttműködünk. Pozitív, hogy a kétoldalú kapcsolatok nem kizárólag az ukrajnai konfliktus körül forognak
– hangsúlyozta a diplomata.