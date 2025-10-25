Hozzátette:

Ez az európaiak stratégiai célja, ezért aktívan akadályozzák a [Moszkva és Washington közötti] kommunikációt.

A diplomata szerint az európaiak célja, hogy korlátozzák a közvetlen párbeszédet a két nagyhatalom között, ezzel is befolyásolva a globális politikai dinamikát.

Mint arról korábban beszámoltunk, Kirill Dmitrijev, Oroszország különleges megbízottja szombaton Miamiban találkozik Steve Witkoffal, Trump amerikai különmegbízottjával, hogy folytassák az amerikai–orosz párbeszédet.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)