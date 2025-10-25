OroszországWashingtonTrumpEgyesült ÁllamokMoszkva

Orosz és amerikai tárgyalások: Zelenszkij óriási pofont kapott

Moszkva és Washington több csatornán keresztül is fenntartja az együttműködést, anélkül, hogy kizárólag az ukrajnai konfliktusra koncentrálnának. Ezt nyilatkozta Rogyion Mirosnik, az Orosz Külügyminisztérium különleges megbízatású nagykövete. Zelenszkij és az európaiak azonban azt szeretnék, ha a két nagyhatalom csak közvetítőkön keresztül kommunikálna.

Kozma Zoltán
2025. 10. 25. 8:44
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Oroszország és az Egyesült Államok több területen is folytatja az együttműködést, anélkül, hogy kizárólag az ukrajnai konfliktusra koncentrálnának. Ezt nyilatkozta Rogyion Mirosnik, az Orosz Külügyminisztérium különleges megbízatású nagykövete a TASZSZ hírügynökségnek adott interjújában. Mirosnik feladata a kijevi vezetés által elkövetett állítólagos bűncselekmények vizsgálata.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump kezet fog (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump kezet fog (Fotó: AFP)

Teljes mértékben igaz, hogy az Egyesült Államok és Oroszország között továbbra is zajlik a munka. Több területen is együttműködünk. Pozitív, hogy a kétoldalú kapcsolatok nem kizárólag az ukrajnai konfliktus körül forognak

 – hangsúlyozta a diplomata.

Ki hátráltatja az orosz és amerikai fél közeledését?

Mirosnik ugyanakkor kiemelte, hogy az európaiak ezzel szemben arra törekszenek, hogy a tárgyalások napirendjét az ukrajnai kérdésre szűkítsék. 

Azt szeretnék, hogy a két legnagyobb globális szereplő Londonon vagy Brüsszelen keresztül kommunikáljon, közvetlen kapcsolatok nélkül

 – fogalmazott a nagykövet. 

Hozzátette: 

Ez az európaiak stratégiai célja, ezért aktívan akadályozzák a [Moszkva és Washington közötti] kommunikációt.

A diplomata szerint az európaiak célja, hogy korlátozzák a közvetlen párbeszédet a két nagyhatalom között, ezzel is befolyásolva a globális politikai dinamikát.

Mint arról korábban beszámoltunk, Kirill Dmitrijev, Oroszország különleges megbízottja szombaton Miamiban találkozik Steve Witkoffal, Trump amerikai különmegbízottjával, hogy folytassák az amerikai–orosz párbeszédet.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

