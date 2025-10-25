Itt a fordulat: tárgyalóasztalhoz ülnek az oroszok és az amerikaiak

Magas szintű amerikai és orosz képviselők szombaton Miamiban találkoznak. Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök különleges megbízottja Floridába utazott, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoffal – erősítette meg egy Fehér Ház-beli tisztviselő.

Kirill Dmitrijev, orosz különleges megbízott (Fotó: AFP)

Megérkeztem az Egyesült Államokba, hogy folytassuk az amerikai–orosz párbeszédet. A látogatás már régóta tervezett, az amerikai oldal meghívása alapján

– írta Dmitrijev az X-en.

Áttörést hozhat az orosz megbízott látogatása?

Hozzátette:

Ez a párbeszéd létfontosságú a világ számára, és folytatódnia kell Oroszország álláspontjának teljes megértésével, valamint nemzeti érdekeinek tiszteletben tartásával.

Witkoff többször találkozott Putyinnal a Kremlben, és Oroszország ismert arról, hogy őt részesíti előnyben mások helyett a tárgyalások során.

Ugyanakkor miután Trump a múlt héten bejelentette, hogy ő és Putyin megállapodtak a budapesti békecsúcsról, a külügyminiszter, Marco Rubio került a találkozók előkészítésének élére.