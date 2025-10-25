OroszországPutyinTrumpBudapesti békecsúcs

Itt a fordulat: tárgyalóasztalhoz ülnek az oroszok és az amerikaiak

Kirill Dmitrijev, Oroszország különleges megbízottja szombaton Miamiban találkozik Steve Witkoffal, Trump amerikai különmegbízottjával, hogy folytassák az amerikai–orosz párbeszédet. A megbeszélésre azután kerül sor, hogy Trump szankciókat vezetett be Moszkva ellen. Az orosz különmegbízott szerint ez a párbeszéd létfontosságú a világ számára.

Kozma Zoltán
2025. 10. 25. 6:36
Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magas szintű amerikai és orosz képviselők szombaton Miamiban találkoznak. Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök különleges megbízottja Floridába utazott, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoffal – erősítette meg egy Fehér Ház-beli tisztviselő.

Kirill Dmitrijev, orosz különleges megbízott (Fotó: AFP)
Kirill Dmitrijev, orosz különleges megbízott (Fotó: AFP)

Megérkeztem az Egyesült Államokba, hogy folytassuk az amerikai–orosz párbeszédet. A látogatás már régóta tervezett, az amerikai oldal meghívása alapján

 – írta Dmitrijev az X-en. 

Áttörést hozhat az orosz megbízott látogatása?

Hozzátette:

Ez a párbeszéd létfontosságú a világ számára, és folytatódnia kell Oroszország álláspontjának teljes megértésével, valamint nemzeti érdekeinek tiszteletben tartásával.

Witkoff többször találkozott Putyinnal a Kremlben, és Oroszország ismert arról, hogy őt részesíti előnyben mások helyett a tárgyalások során.

Ugyanakkor miután Trump a múlt héten bejelentette, hogy ő és Putyin megállapodtak a budapesti békecsúcsról, a külügyminiszter, Marco Rubio került a találkozók előkészítésének élére. 

Trump közelgő ázsiai útja miatt Witkoff újra az egyeztetések élvonalába került. Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezérigazgatójaként, különösen érdeklődik az amerikai–orosz üzleti kapcsolatok további fejlesztése iránt.

Trump a minap egy szankciós csomagot jelentett be Oroszország ellen. A szankciók két orosz olajcéget, a Rosznyeftet és a Lukoilt sújtják, ami felháborodást váltott ki a Kremlben, Putyin pedig „barátságtalan lépésnek” nevezte azt.

Épp éreztem, hogy itt az idő. Sokáig vártunk

 – mondta Trump szerdán arra a kérdésre, miért vezette be a szankciókat.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

add-square Budapesti békecsúcs

Váratlan orosz lépés történt

Budapesti békecsúcs 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekTrump

A béke még távol van

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Ukrajna és Oroszország súlya teljesen más amerikai szempontból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu