A kétoldalú kapcsolatokról és az ukrajnai rendezésről tárgyalni érkezett pénteken az Egyesült Államokba Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója.
Amerikai kollégáinkkal tudatni fogjuk, hogy Ukrajna, sajnos, megszakítja a szükséges párbeszédet, és ezt a britek és az európaiak kérésére teszi, akik a konfliktus folytatódását szeretnék
– mondta Dmitrijev orosz újságíróknak New Yorkban.