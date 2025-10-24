OroszországNagy-BritanniaKirill DmitrijevBudapesti békecsúcsEgyesült Államokinformációs kampány

Váratlan orosz lépés történt

Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja váratlanul az Egyesült Államokba utazott. Moszkva szerint új fejezet kezdődhet az orosz–amerikai tárgyalásokban – ha a Nyugat nem akadályozza meg.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 21:20
Elnöki különmegbízott utazott Amerikába Forrás: AFP
A kétoldalú kapcsolatokról és az ukrajnai rendezésről tárgyalni érkezett pénteken az Egyesült Államokba Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója.

Kirill Dmitrijev, Oroszország külföldi befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különleges elnöki megbízottja
Kirill Dmitrijev, Oroszország különleges elnöki megbízottja (Fotó: AFP)

Amerikai kollégáinkkal tudatni fogjuk, hogy Ukrajna, sajnos, megszakítja a szükséges párbeszédet, és ezt a britek és az európaiak kérésére teszi, akik a konfliktus folytatódását szeretnék

– mondta Dmitrijev orosz újságíróknak New Yorkban.

Nagyon sok kísérletet látunk emellett európai kollégáink, Nagy-Britannia részéről arra, hogy megakadályozzák az Oroszország és az Egyesült Államok közötti közvetlen párbeszédet, a Putyin elnök és Trump elnök közötti közvetlen párbeszédet

– tette hozzá Dmitrijev.

A különmegbízott közölte, hogy a tervezett több találkozója közül csak egy lesz nyilvános, de erről sem árult el részleteket. Az Axios amerikai hírportál azt írta, hogy Dmitrijev szombaton Steven Witkoffal, az amerikai elnök különmegbízottjával találkozik majd Miamiban.

Az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint információs kampány indult

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője egy pénteki moszkvai fórumon azt hangoztatta, hogy információs kampány indult Nyugaton a budapesti békecsúcs meghiúsítására.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője (Fotó: AFP)

Az elmúlt néhány napban információs támadásnak lehettünk tanúi, amelyben minden szerepet kapott: a mesterséges intelligencia, a hagyományos média és a tudósítók is a Budapesten megrendezendő tárgyalásokkal kapcsolatban. Nézzék, mi volt a helyzet: az országok megegyeztek és a találkozóra készültek, de elindult egy olyan információs kampány, amely az emberekben világszerte azt a benyomást keltette, hogy úgy tűnik, a tárgyalásokat lemondják... Az embereknek magukban el kellett volna fogadniuk, hogy ezek a tárgyalások feleslegesek, nem fognak megtörténni, hogy valami történni fog velük

– mondta.

A szóvivő szerint a nyugati országok, miközben a dezinformáció elleni küzdelemről beszélnek, valójában maguk generálják ezt ipari méretekben.

Borítókép: Elnöki különmegbízott utazott Amerikába (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

