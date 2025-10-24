Váratlan orosz lépés történt

Nagyon sok kísérletet látunk emellett európai kollégáink, Nagy-Britannia részéről arra, hogy megakadályozzák az Oroszország és az Egyesült Államok közötti közvetlen párbeszédet, a Putyin elnök és Trump elnök közötti közvetlen párbeszédet

– tette hozzá Dmitrijev.

A különmegbízott közölte, hogy a tervezett több találkozója közül csak egy lesz nyilvános, de erről sem árult el részleteket. Az Axios amerikai hírportál azt írta, hogy Dmitrijev szombaton Steven Witkoffal, az amerikai elnök különmegbízottjával találkozik majd Miamiban.

Az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint információs kampány indult

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője egy pénteki moszkvai fórumon azt hangoztatta, hogy információs kampány indult Nyugaton a budapesti békecsúcs meghiúsítására.