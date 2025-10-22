Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

Itt a bejelentés a budapesti békecsúcs időpontjáról

A Kreml szóvivője szerint Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök tervezett budapesti találkozója alapos előkészületeket igényel. Dmitrij Peszkov hangsúlyozta: a budapesti békecsúcs időpontját még nem határozták meg, de a megbeszélés előkészítése mindkét félnek kiemelt fontosságú. A nyugati háborúpárti politikusok és a liberális média azért szurkol, hogy ne legyen békecsúcs, de azt nem veszik figyelembe, hogy minél később kerül sor a tárgyalásra, annál nagyobb kár éri az európai gazdaságot és annál többen halnak meg.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 12:37
A RIA Novosztyi beszámolója szerint Peszkov újságíróknak elmondta, hogy a budapesti békecsúcs megszervezése komoly diplomáciai erőfeszítéseket követel.

Peszkov újságíróknak elmondta, hogy a budapesti békecsúcs megszervezése komoly diplomáciai erőfeszítéseket követel. Fotó: AFP

A pontos időpont még nincs kitűzve, előtte számos előkészítő egyeztetésre lesz szükség, ami időigényes folyamat

– fogalmazott a szóvivő.

A Kreml szerint a tervezett budapesti csúcstalálkozó mindkét vezető közös akaratából jön létre, ugyanakkor Peszkov figyelmeztetett: az esemény körül rengeteg találgatás és félrevezető információ kering. 

Ezek nagy része nem tükrözi a valóságot

– tette hozzá.

Miközben egyes nyugati háborúpárti politikusok azért szurkolnak, hogy ne valósuljon meg az egyeztetés, addig napról napra emberek vesztik életüket, s hatalmas kár éri az európai gazdaságot a vérontás miatt.

 

A szóvivő megjegyezte, hogy a kialakult politikai helyzet magas szintű beavatkozást igényel, amit csak gondosan előkészített, vezetői szintű egyeztetések alapozhatnak meg.

A múlt héten Putyin és Trump telefonon tárgyalt egymással, és megvitatták az Ukrajna körüli helyzetet. A beszélgetés után az amerikai elnök bejelentette: kész találkozni orosz partnerével Budapesten. Az amerikai elnök később úgy nyilatkozott, hogy a csúcstalálkozóról hamarosan, két napon belül várhatók pontosabb információk.

Orbán Viktor miniszterelnök megerősítette, hogy a budapesti csúcstalálkozó előkészítése továbbra is zajlik, 

és Magyarország készen áll, hogy otthont adjon a világpolitika egyik legfontosabb diplomáciai eseményének. A kormányfő közölte:

Szijjártó Washingtonban. A békecsúcs előkészületei folytatódnak. Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük.

Óriási siker Magyarországnak a budapesti békecsúcs

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint óriási presztízsértéke van annak, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin és Donald Trump. Úgy véli, hogy akár olyan megállapodás is születhet, amely közelebb viheti a világot az orosz–ukrán háború lezárásához.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)

