Itt a bejelentés a budapesti békecsúcs időpontjáról

A szóvivő megjegyezte, hogy a kialakult politikai helyzet magas szintű beavatkozást igényel, amit csak gondosan előkészített, vezetői szintű egyeztetések alapozhatnak meg.

A múlt héten Putyin és Trump telefonon tárgyalt egymással, és megvitatták az Ukrajna körüli helyzetet. A beszélgetés után az amerikai elnök bejelentette: kész találkozni orosz partnerével Budapesten. Az amerikai elnök később úgy nyilatkozott, hogy a csúcstalálkozóról hamarosan, két napon belül várhatók pontosabb információk.

Orbán Viktor miniszterelnök megerősítette, hogy a budapesti csúcstalálkozó előkészítése továbbra is zajlik,

és Magyarország készen áll, hogy otthont adjon a világpolitika egyik legfontosabb diplomáciai eseményének. A kormányfő közölte:

Szijjártó Washingtonban. A békecsúcs előkészületei folytatódnak. Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük.

Óriási siker Magyarországnak a budapesti békecsúcs

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint óriási presztízsértéke van annak, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin és Donald Trump. Úgy véli, hogy akár olyan megállapodás is születhet, amely közelebb viheti a világot az orosz–ukrán háború lezárásához.

