Hiába dörzsölgetik a tenyerüket a balliberálisok, lesz Budapesten békecsúcs

Kibújt a szög a zsákból: azért az sokat elárul a balliberális oldalról, hogy az online felületeiken láthatóan annak örülnének, ha elmaradna a Trump–Putyin-békecsúcs – írta Deák Dániel a közösségi oldalán, ahol hangsúlyozta, Magyarország alapvető érdeke a mielőbbi béke, ezért is tárgyal szerdán Szijjártó Péter az amerikai külügyminiszterrel Washingtonban a budapesti békecsúcs előkészületeiről.

„Békecsúcs lesz, és Budapesten” – szögezte le az elemző.

Amint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tárcavezetője a CNN-nek adott interjújában üdvözölte, hogy az amerikai és az orosz elnök előző héten ismét beszélt egymással, s így remény van a személyes találkozóra Budapesten, még ha most kérdések is merültek fel ennek időzítésével összefüggésben. Szijjártó Péter azt is közölte:

Attól a pillanattól kezdve, hogy bejelentették a csúcstalálkozót, biztos voltam benne, hogy naponta lesznek kiszivárogtatások, hamis hírek tucatjával, amelyek azt állítják, hogy nem fog megtörténni, mert tudom, hogy sokan ellenzik ezt a találkozót.

A hazai baloldalnak az első perctől kezdve szúrja a szemét a budapesti békecsúcs, Nem tudják megemészteni, hogy Budapesten fogadja Orbán Viktor Trumpot és Putyint, hazánk fővárosa adja a békecsúcs helyszínét. A baloldali politológusok, propagandisták, de még a volt SZDSZ-es Horn Gábor is kínosan igyekezett magyarázni, miért nincs jelentősége a találkozónak. A Népszabadság egykori propagandistája, Ónodi-Molnár Dóra az ATV-ben azt mondta: – Teljesen mindegy, hogy ki a házigazda. Abból a szempontból nem mindegy természetesen, hogy mit jelképez az, hogy Budapesten van,

a teljes európai szövetségi politikával való lojalitás leköpése az, hogy Budapesten van.

A Tükör című műsorban Papp Réka Kinga azt mondta, szerinte az Egyesült Államok számára a valódi politikai jelentősége Magyarországnak nincs,

annyi jelentősége van, mint az 1930-as, 40-es, 50-es években a hollywoodi filmjeiben, hogy az egy ilyen távoli, furcsa hely, és az ismeretlen gonosztevő, Lugosi Béla mindig magyarul fog megszólalni, meg az ilyen rémfigurák, mert valójában nincsen rajta a politikai térképen.

Galgóczi Eszter, a 21 Kutatóközpont elemzője szerint a szakértők, a független sajtó előre mindig elmondták, hogy a Trumppal való kapcsolata nem biztos, hogy annyira jó, mint amennyire Orbán Viktor jelzi azt, nekünk ebből nem lesz előnyünk.

Orbán Viktor megint elérte azt, hogy róla legyen szó.

Horn Gábor egykori SZDSZ-es államtitkár, a Republikon vezetője is kifakadt.

Nem tudom, ki és hogyan van vele, de engem a szégyen érzete fogott el a hír hallatán, hogy Budapesten, Orbán vendégeként találkozik a két jóbarát, Trump és a háborús bűnös Putyin békeügyileg, persze az áldozat ukrán népet képviselő Zelenszkij nélkül

– írta Horn.