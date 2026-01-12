Csak az Eb topfavoritjai voltak képesek hasonlóra, mint amit a magyar válogatott tett

A csütörtökön kezdődő és február 1-jéig tartó, dán–norvég–svéd közös rendezésű férfikézilabda Eb kristianstadi csoportjában pénteken Lengyelország, vasárnap Olaszország, jövő kedden pedig Izland lesz a magyar válogatott ellenfele. Míg Magyarország pénteken 33-23-ra, szombaton pedig 40-34-re győzte le Romániát hazai pályán, addig a három csoportellenfél sem tétlenkedett: mindegyik együttes szintén játszott legalább két felkészülési mérkőzést az Európa-bajnokság előtt.

A magyar válogatott az Eb legnagyobb esélyeseihez hasonlóan győzelmekkel hangolt a férfikézilabda Eb-re (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

A magyar válogatott Eb-ellenfelei mind botlottak

A lengyelek szombaton egy góllal (33-32-re) múlták felül Szerbiát, hogy aztán vasárnap ugyanazon ellenféllel szemben 32-32-es döntetlent játszanak.

A Bundesliga-játékosokkal teli Izland pénteken simán (32-26-ra) legyőzte Szlovéniát, vasárnap pedig sokáig vezetett, de végül két góllal (31-29-re) kikapott Franciaország ellen.

Olaszország még múlt kedden odahaza 35-34-es győzelmet aratott Románia ellen, majd Feröerre utazott, ahol pénteken (36-34-re) nyert, vasárnap pedig (38-34-re) kikapott a házigazda ellen.

A magyar válogatott és a csoportriválisai is tehát csupa Eb-résztvevő gárdával mérkőztek meg, de közülük csak Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttese maradt hibátlan ezeken a felkészülési találkozókon.

Portugál bravúr Spanyolországban, dán fölény

Ami a kontinenstorna három társházigazdáját illeti, az olimpiai és világbajnok Dánia éppen Norvégia (34-26-os) legyőzésével hangolt, emellett Görögország ellen nyert (38-24-re), így minden esély megvan a 2012 óta áhított Eb-trófeára. A norvégok a riválissal szembeni vereséget a Hollandia elleni 33-30-as sikerrel javították, míg Svédország Brazília kétszeri (34-27-es és 33-24-es) legyőzésével készült a viadalra.

A címvédő Franciaország Izland előtt Ausztria ellen nyert, akkor 34-29-re. Az osztrákokat Szlovénia is legyőzte (36-31-re), délnyugati szomszédjaink az izlandiak elleni vereség előtt még Kuvaitot is felülmúlták (36-23-ra).

Németország és Horvátország egymás ellen hangolt az Eb-re, mindkét összecsapásukat (csütörtökön 32-29-re, majd vasárnap 33-27-re) a németek nyerték.

Portugália és Spanyolország szintén megtalálta egymást, az ő vasárnapi mérkőzésüket nagy fordítás után 34-31-re a korábban Iránt is (41-20-ra) legyőző, Egyiptommal pedig 31-31-es döntetlent játszó luzitánok nyerték. A hispánok a tavalyi vb-n elődöntős portugálok előtt Szlovákiát (43-26-ra) és Iránt (37-28-ra) is kiütötték.