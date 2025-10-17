Budapesti békecsúcs: erről is egyeztethet Trump és Putyin

A Life.ru -nak nyilatkozó orosz politikus szerint fontos gazdasági, stratégiai kérdésekről is tárgyalhat Trump és Putyin a budapesti békecsúcson.

Az orosz törvényhozás, a Duma szakbizottságaiban is téma a budapesti békecsúcs

Az orosz lapnak nyilatkozott Szergej Gavrilov, az Állami Duma vagyon-, föld- és vagyoni kapcsolatok bizottságának elnöke.

Ошибки финансовой и бюджетной политики в России носят системный характер. Наша задача – как можно быстрее начать их исправление. https://t.co/9o2E62eKMO pic.twitter.com/tUoupWxGsg — Сергей Гаврилов (@SA_Gavrilov) October 23, 2021

A parlamenti képviselő szerint

a párbeszéd olyan ponttá válhat, ahol párhuzamosan sokkal globálisabb, mindkét ország sarkvidéki érdekeit érintő kérdéseket fognak felvetni.

A politikus úgy tudja, a megvitatandó témák közt lehet a sarkvidéki útvonalak fejlesztését szolgáló közös gazdasági mechanizmusok létrehozása, a kikötői és közlekedési infrastruktúrába való beruházások terve, valamint az Északi-tengeri útvonal fejlesztési projektje.

A Bering-szoros. Fotó: AFP.

Hangsúlyozta, hogy egy ilyen kezdeményezés zászlóshajóprojekté válhat a sarkvidéki és csendes-óceáni térségben folytatott nemzetközi együttműködés terén, valamint az országok közötti gazdasági kapcsolatok helyreállításának szimbólumává válhat.

Az amerikai Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja több szakmai konferencián is elemezte az érintett régió fejlesztési lehetőségeit.

Amint arról a korábbi, alaszkai amerikai–orosz csúcstalálkozót megelőzően lapunkban írtunk, a helyszínválasztás akkor sem volt véletlen, hiszen mindössze 88 kilométer választja el egymástól Oroszországot és Alaszkát a Bering-szorosnál.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)