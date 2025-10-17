Bering-szorosOroszországPutyinBudapestEgyesült ÁllamokTrump

Budapesti békecsúcs: erről is egyeztethet Trump és Putyin

Az Oroszország és az Egyesült Államok közötti közelgő találkozó napirendjén szerepelhet a sarkvidéki hosszú távú projektek megvitatása, beleértve a Bering-szoroson átvezető szállítási útvonal ötlete is – állítja az Állami Duma bizottságának elnöke.

Munkatársunktól
Forrás: life.ru, X2025. 10. 17. 13:13
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Life.ru -nak nyilatkozó orosz politikus szerint fontos gazdasági, stratégiai kérdésekről is tárgyalhat Trump és Putyin a budapesti békecsúcson.

Az orosz törvényhozás, a Duma szakbizottságaiban is téma a budapesti békecsúcs. Illusztráció.
Az orosz törvényhozás, a Duma szakbizottságaiban is téma a budapesti békecsúcs

Az orosz lapnak nyilatkozott Szergej Gavrilov, az Állami Duma vagyon-, föld- és vagyoni kapcsolatok bizottságának elnöke.

A parlamenti képviselő szerint 

a párbeszéd olyan ponttá válhat, ahol párhuzamosan sokkal globálisabb, mindkét ország sarkvidéki érdekeit érintő kérdéseket fognak felvetni.

A politikus úgy tudja, a megvitatandó témák közt lehet a sarkvidéki útvonalak fejlesztését szolgáló közös gazdasági mechanizmusok létrehozása, a kikötői és közlekedési infrastruktúrába való beruházások terve, valamint az Északi-tengeri útvonal fejlesztési projektje.

Bering-szoros.
A Bering-szoros. Fotó: AFP.

Hangsúlyozta, hogy egy ilyen kezdeményezés zászlóshajóprojekté válhat a sarkvidéki és csendes-óceáni térségben folytatott nemzetközi együttműködés terén, valamint az országok közötti gazdasági kapcsolatok helyreállításának szimbólumává válhat.

Az amerikai Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja több szakmai konferencián is elemezte az érintett régió fejlesztési lehetőségeit. 

Amint arról a korábbi, alaszkai amerikai–orosz csúcstalálkozót megelőzően lapunkban írtunk, a helyszínválasztás akkor sem volt véletlen, hiszen mindössze 88 kilométer választja el egymástól Oroszországot és Alaszkát a Bering-szorosnál.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekBudapesti békecsúcs

Csúcs ez az érzés – de nem Brüsszelben

Szőcs László avatarja

Most rossz ellendrukkernek lenni: Trump és Putyin a fővárosunkban találkozhatnak majd.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.