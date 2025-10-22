Vlagyimir PutyinBudapesti békecsúcsDonald Trump

Donald Trump megerősítette, nem törölték a budapesti békecsúcsot

Deák Dániel politológus az Instagramon osztotta meg, hogy Donald Trump a Fehér Házban újságírói kérdésekre válaszolva megerősítette: nem törölték a budapesti békecsúcsot, csupán nem akar idővesztegető találkozót. Az amerikai elnök elmondása szerint ha már találkozik Putyinnal, akkor konkrét megállapodásokat akar aláírni vele.

2025. 10. 22. 8:32
Vlagyimir Putyin és Donald Trump hamarosan Budapesten találkozhatnak Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
Deák Dániel a közösségi oldalán osztotta meg: Trump arra is utalt, hogy a háttérben zajlanak az egyeztetések az oroszokkal, mint fogalmazott, két napon belül lesz hivatalos tájékoztatás is az ügyben.

Donald Trump: nem törölték a budapesti békecsúcsot (Fotó: Saul Loeb / AFP)
Donald Trump jelezte, hogy nem törölték a budapesti békecsúcsot. Fotó: AFP/Saul Loeb

Az amerikaiak azt akarják elérni, hogy a jelenlegi frontvonalak mentén fagyasszák be a konfliktust, az oroszok viszont ezt nem támogatják, ők egyéb jellegű területi megállapodásokat szeretnének. E két álláspont között kell megtalálni egy konszenzust, erről zajlik most a tárgyalás a háttérben és a nyomásgyakorlás a nyilvánosságban. Trump most azt mondta, lát esélyt a tűzszüneti megállapodás tető alá hozására

– osztotta meg a szakértő bejegyzésében.

Deák Dániel szerint egy elnöki szintű találkozó előkészítése mindig hosszadalmas folyamat, a háttérben folyamatosak az egyeztetések és a tárgyalások.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin pedig már csak akkor találkozik, ha minden részletet előzetesen kidolgoznak a felek, és már van mit aláírni, van miben elnöki szinten megállapodni.

A politológus kiemelte: 

Donald Trump és Vlagyimir Putyin is megerősítette, hogy Budapesten akarnak legközelebb találkozni. Az ilyen jellegű nyilvánosság előtti üzengetés egészen addig jellemző lesz, amíg létre nem jön a tárgyalás Budapesten.

Bejegyzésében hozzátette zárásként azt is, Szijjártó Péter ma találkozik az amerikai külügyminiszterrel. A budapesti békecsúcs előkészítése lesz a fő téma.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)

